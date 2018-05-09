Orgazm olamıyorum
Dereotu satın aldığın adama iyi gelir. Hemen doktora gitmen sana daha iyi gelir. Öncelikle iç hastalıkları uzmanına hemen git. Neden mi? Genel muayene birçok ihtimali değerlendirmek için gerekli. Cinsel organlar ve onların bölgesinde garip bir his ve orgazm olamama tarifin "Atılamayıp biriken idrar" için nörolojik bir ihtimali kuvvetlice düşündürür. Bel fıtıkları bile bu şikayetleri yapma ihtimali taşıyabilir. Üroloji, nöroloji ve hatta belki de fizik tedavi uzmanına ihtiyaç duyulabilir.
Şikayetlerin önemli gecikirsen gittikçe artacak gibi duruyor.
Moralim bozuk. Ruh doktoru normal dedi. Çok kahve içiyorum. Çocukluğumda bile kahveyi yalarmışım. Şimdi de günde 4-5 kahve içmeden kendime gelemem. Ben ne yapayım?
Sen 40 yıl hatırı var deyip doktorlara içtiğin kahveyi anlatmamış olabilir misin?
Kafein alımın fazla. En azından baş ağrısı, çarpıntı, huzursuzluk aşırı kafein alınırsa ortaya çıkabilen şikayetlerdir. Kahveyi çocukluktan beri yemek Pernisiyöz anemi dediğimiz durumlarda rastlanabilen bir durumdur.
Sen iç hastalıkları uzmanı bul. Muayene ol. Selamımı söyle. Tam kan sayımı, dışkıda gizli kan testi, TSH, CRP, Total Ig E, 25 oh vit d3, Vit B12. önerdiğimi ilet. Kahveye ara ver. Toparlan. Sonra ödül olarak kahve içebilirsin.
AĞZIM PİS KOKUYOR
Merhabalar. Ben 51 yaşındayım. Şeker hastasıyım. Ağzım acayip pis kokuyor. Dişlerime de sürekli bakım yapan bir insanım. Ama bu sıkıntım hiç geçmiyor. Peki bu koku nereden geliyor?
Yemek sonrası başlayan kokularda öncelikle reflü aklımıza gelir. Yemek borusu alt ucu gevşemişse yemek sonrası asidli mide içeriği kokusu ağzımızdan gelebilir. Özellikle geniz akıntısı, sinüzit, yemek borusu divertikülü dediğimiz hastalıklar da da ağız kokusu olabilir.
Bu tanıları bir kenara yaz.
Tekrar doktoruna başvur.
MORALİM ÇOK BOZUK
61 yaşındayım. Bizim emektarın çalışması azaldı. Hanım da 'Ben menopoza girmeden sen girdin' diyor. Moralim çok bozuk...
Moral bozukluğu cinsel isteksizlik, performans azalması ve sertleşmede azalmaya neden olabilir.
Ayrıca her zaman hatırlattığım gibi kalp damar tıkanıklığının ilk belirtiside bu olabilir. İç hastalıkları uzmanına git. Efor testi, TT Eko, TSH, açlık tokluk glikoz, fr testosteron, t testosteron, tpsa, fpsa, gereğinde penil doppler usg ve üroloji uzman muayenesi önerdiğimi ilet.
Soğanı bırak. Midene de baktıralım.
Eşimin kız kardeşinin çocukları olmuyor. Bizim de üç tane evladımız var. Eşime 'Nasıl yapıyorsunuz' diye sormuş. Eşim de bana soruyor. Ben ne demeliyim?
Çocuk sahibi olmanın bir araya gelme, ilişkiye girme sayısı ile direk ilgisi yok.
Tabi ki bir araya gelmeden Çocuğun olması beklenmez.
İnfertilite veya daha bilinen ifadesiyle kısırlık araştırılması gereken bir durumdur. Erkek için ve kadın için yapılması gereken testler ve çekilmesi gereken filmler vardır.
Örneğin yeterli ve gerekli sperm sayı ve kalitesi yoksa, yumurtlama fonksiyonları yoksa her gün de biraraya gelinse, bir günde üç kere de ilişkiye girilse sonuç değişmez.
Aynı şekilde sizin usülle de olsa, başka usülle de olsa yine sonuç değişmeyebilir. Kadın hastalıkları uzmanı üroloji uzmanı ve iç hastalıkları uzman muayeneleri şart.
Başka bir şey deme.
Halamda hala meme hastalığı var. Sağ mememde 4.5 haftadır hafif bir ağrı ve kızarıklık var. Ben de Kanser olabilir mi?
Özellikle meme şikayetlerinde muayene bulguları çok önemlidir. Sadece anlatılanlarla bir şeyler tahmin etmek oldukça güçtür. Hemen doktoruna git. Muayene ol. Gerekirse bazı kan ve görüntüleme tetkikleri düzenlenir. Her değişiklik kanser olsaydı, dünya da kadın kalmazdı. Korkma, panikleme. Memede kanserden şüphelenmemiz için; Meme ve meme başında farklılık, memenin yanında veya da koltukaltında bir kitle veya kalınlık, meme başının hassaslığı, meme ve meme başının görünümünde değişiklik, memenin boyutunda ve şeklinde bir değişiklik, meme başının içe dönmesi, meme derisinin ya da ucunun pullu, kırmızı ya da şiş olması (portakal kabuğu görüntüsü) gerekir.
Sigarayı bırakmak istiyorum. Bu aralar elektronik sigaralar çok meşhur. Elektronik sigaraları önerir misiniz?
Her şey başladığı gibi biter.
Sigara içmeye elektronik sigarayla başladıysan öyle de bırak.
Yani bırakmak iste ve bırak.
Elektronik sigaralardan çıkan dumanda bildiğin sigara dumanındakinden daha fazla miktarda ağır metaller ve silika parçaları bulunduğuna ait tıbbi çalışmalar açıklandı. Californiya Riverside Üniversitesi bilim adamlarının yaptığı tıp çalışmasında elektronik sigaraların çeşitli bölümlerinde bulunan metaller, ışık ve elektron mikroskobu, hücre zehir testleri ve x-ışını mikro-analizleri yapılarak incelenmiş. Elektronik sigaranın çıkardığı dumanda 1 mikrondan daha büyük olan kalay, gümüş, demir, nikel, alüminyum ve silikat parçacıkları ile kalay, krom ve nikelin 100 nanometreden küçük parçacıkların bulunduğu; elektronik sigarada 11 elementten 9' unun yoğunluğunun bilinen sigaradan fazla veya eşit olduğu görülmüş. Yani en güzeli şimdi sigarayı bırakman.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Orgazm olamıyorum
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