Kalp hastaları hacamat yaptırmasın
Hacamat veya diğer ismiyle vakum tedavisi kanamayla sonuçlanan bir tedavidir. Kalp hastaları çoğu kez kan sulandırıcı ilaç kullanırlar. Hacamat bu tip ilaç kullananlarda önerilmez. Tansiyonu, kan pulcukları, kanama testleri normal olmayan kişilerde hacamat uygulaması tavsiye edilmez. Doktor takibinde yapılması gereken bu uygulamayı tıbbi ortamlar dışında yaptırmayın. Hacamat uygulayan bir doktor bulun. Bu soruların eşinize ait doğru cevaplarını muayenesinden sonra öğrenebiliriz.
DOKTOR KARAR VERSİN
Nafiz hocam, bizim çocuk 4 yaşında. Bademcikleri şişip duruyor. "Alalım" deyip duruyorlar. Ne yapsam bilemiyorum. Fikir verin lütfen.
Her hastaya göre karar sebebi farklıdır. Senin çocuğu muayene eden doktorun kararı önemli. Örneğin tümör, tanı amaçlı incelemelerde, tonsil tüberkülozu, difteri gibi hastalıkların tanınması için ameliyat mecburidir. Ayrıca geniz etinin alınması için mecburi yaş kriteri yok. Çocukta, geniz eti dokusuna bağlı horlama, ağız açık nefes alma, uyurken yer değiştirme gibi belirtiler varsa büyüklüğüne bakılmaksızın alınabiliyor.
3 yaş öncesi ve 7 yaş sonrasında çok nadir görülen geniz eti büyümesi yaş ilerledikçe küçülebilir. Bu nedenle 13-14 yaş veya daha sonrasında daha önce yakınma yokken aniden büyümeye ait semptomlar başladıysa ciddiye alıp hekime başvurulması ve genizden doku alınıp patolojik inceleme yapılması gerekiyor.
ÇAY PANSUMANI YAPAYIM MI?
Her iki gözüm yaşarıyor. Kaşınıyor. Kızarıklık da var. Çay pansumanı yap dediler. Ne yapayım?
Önce şikayetini yapan hastalığını bulalım. Yani önce muayene ol. Şikayetlerine bakılırsa 'Alerjik Konjoktivit' dediğimiz hastalık ihtimalin var. Her 2 gözde başlayan, kaşındıkça kaşınan, sulanmanın olduğu durumlarda ilk ihtimal bu olabilir. Gözaltlarında morarmada olabilir. İhmal etme. Kaşınma göz tabakasının incelmesine, astigmata bile neden olabilir. Tanı koyarsak tedavi de daha kolay ve kalıcı olur.
AĞIZ KOKUSU AŞKA ENGEL Mİ?
Eşim benimle ilişki kurmuyor. Yani o tip ilişki. Neymiş ağzım kokuyormuş. Baktırdım o kadar geçmedi. Şimdi ne yapayım?
Halitozis dediğimiz ağız kokusu tedavisi vakit alabilir. Bu nedenle ilişki pozisyonunuzu ağız kokunuzun eşinize ulaşmasını engelleyen bir tercih üretebilirsiniz. Hemen iç hastalıkları uzmanı takibine girin. Tıkalı burun, sinüzit, reflü, diş eti iltihabı, ağız bakımının kötü olması ağız kötü kokabilir.
Bu hastalıkları araştırmak ve tedavi etmek vakit alabilir. Sabırla tedaviye devam et.
ÇOCUĞUMUZ OLMUYOR
2 yıldır evliyim. Eşimle beraber çocuğumuz olmuyor. Karımın doktoru benden meni istedi. Niye benden tahlil istedi? Biz 7 kardeşiz.
Hepsinin de çocuğu var. Bu tahlil şart mı?
Boğazına bir şey kaçıp tıkansa kadın doğum uzmanı ona da müdahale edebilir bu bir. (O zamanda kadın doğum uzmanısın bana niye müdahale ediyorsun der miydin?) Kadın doğum uzmanı, çiftlerin her ikisine de test önerebilir bu iki. Bu konuyu 'Onur Meselesi' gibi anlama, çünkü çiftlerin her ikisi sağlıklı olsa bile çocuk sahibi olmama ihtimali her zaman herkes için var. Bir yıl korumasız cinsel ilişkiye rağmen çocuk sahibi olunmadığında erkeklerden de istenecek ilk tetkik "Semen-Sperm-Meni Sayımı" diye bilinen ifade edilen testtir.
NE OLACAK BU ÖDEMLER
Benim vücudum çok su tutuyor. Ödem yapıyor yani. Tansiyonum iyi diye hap vermiyorlar. Tavsiyeniz olur mu?
Besinlerin tedavi edici etkileri var. Fitoterapi dediğimiz bilim dalı bununla ilgileniyor. Şimdi al eline kalemi yaz. Kayısı, biberiye, ananas, turp, yulaf, maydanoz, salatalık, yaban mersini ödem atıcı özellikleri bilinen yiyeceklerdir. Günlük hayatta sofranda bulunmasında fayda var. Yine de ödemin sebebini tıbben araştırarak varsa tedavisini almayı da düşünmek lazım.
DAMARLARA OZON!
Doktor Bey, babam beyin damar tıkanıklığı geçirdi. İlaçlarına başladılar. Amcam Almanya'da aynısından geçirmişti. Orada ozon yapmışlar.
Bu ozonu burada yaptıralım mı?
Yaptırabilirsiniz. Ozon tedavisi yüzyıldan fazladır kullanılan bir tedavi metodu. Uluslararası kriterlerle uygulanıyor.
Tıkayıcı damar hastalıklarında gerek tedavi gerekse destek açısından faydaları bilimsel olarak ispatlı.
Yeter ki ozon tedavisi yapma ehliyeti olan tıbbi kliniklerde uygulatın.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Kalp hastaları hacamat yaptırmasın
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