Şekerli yiyecekler aşkı etkiler
Ne demek, bilgi vermek görevimiz. Önce size ait hastalıklar var ise o geceye kadar azami iyilik hali edinmek için gayret edin.
Güçlü bir gece geçirmek için etrafın tavsiye edeceği ilaçlardan uzak durun. Günlük olağan performansınız yeterli olacaktır. Çok şekerli yiyecekler tüketmeyin. Ekstra iyilik sağlamaz. Hafif tokluk iyidir. Hanım efendi menopozda ise ilişki sırasında kullanılan hanımlara özel nemlendiriciler, kayganlaştırıcılar uygun tercih olabilir. Sakinlik ve sükunet içindeki uygulamalar uzun süreli fayda sağlar.
Ben kayak sporcusuyum. Checkup sırasında kalp testlerim farklı çıktı. Doktor beyin söylediği hiçbir şikayet bende yok. Şaşırdım ve ürktüm. Ne önerirsiniz?
Kayak sporu ile uğraşanlarda kalp pompalama yeteneği artar. Bazı ölçümler değişebilir. Yani ağırlık çalışan birinin pazusu nasıl kuvvetlenip büyürse senin kalbinde de bu tip değişiklikler meydana gelmiş olabilir. Önerilen ek testler varsa tamamla.
Kardiyoloji muayene etmediyse etsin. Anlattığın kadarı ile korkacak bir şey yok.
İLİŞKİ SAYISINI KAFANA TAKMA
Eşimle 2 ayda 1 kez ilişkiye giriyoruz. İkimiz 40 yaşındayız. Eskiden daha sık olurdu. Ne yapmalıyız?
Eşlerin cinsel ilişki sayısının bir önemi yoktur. Netice her iki kişinin istekleri, ihtiyaçları, bedensel uygunlukları, stresleri, hastalıkları, çiftlerin dışındaki ortamların uygunluğu v.s. gibi birçok neden cinsel ilişki isteğini etkiler. Erkeklerde 60 yaşından sonra doğal olarak cinsel aktiviteyi etkileyen hormonlar azalabilir. Kadınlarda menopoz dönemi cinsel ilişki isteği ve özelliklerine farklılık katabilir. Şimdilik rahatla. Eşinle sohbet et.Sayıya bakma. Sayıları kafana takma. Şikayetler olursa tekrar görüşürüz.
EŞİNİN DEDİKLERİNİ ÖNEMSE
2 ay önce evlendim. İşler yolunda gitmiyor. Eşimle hep küsüz. Neymiş o işi yaparken sertmişim. Bende ilk kez evlendim. Yani kursu filan var mı?
Öncelikle evlilik rekabet değildir. Eşin de rakibin değildir. Hele birliktelik dediğimiz hal tek kişilik hiç değildir. Birlikte uyum sağlamalısınız. Eşinin dediklerini önemse. Anlamaya uygulamaya çalış. Sende kendi uygulamalarını gözden geçir. Yine de tüm doktorlarından bu konuda bilgi alabilirsin.
Sorarken utanma. Eşinle hemen barış. Birlikte sevdiğiniz bir şeyler yapın. Artık her şeyini seninle paylaşıyor. Yani yeniden başlayın.
ZERDEÇAL BRONŞİTE İYİ GELİR
Hocam kronik bronşitim var. Sanayide çalışıyorum. İlaçlarımı alıyorum. Sigarayı azalttım. Başka ne yapayım.
Mesleğin ile ilgili toz, gaz ve benzeri maddeler varsa mutlaka koruyucu maskeler kullan. Mesleki muayene yaptır. Ozon tedavisi uzun vadede çok rahatlatıcı ve iyileştirici destek verir.
Kan tahlillerin uygunsa hacamat yapılabilir.
Beslenmeni düzenleyecekte akciğerin sağlam kısımlarını koruyup kuvvetlendirebilirsin.
Taze zerdeçal, tıbbi papatya, tıbbi nane, ıhlamurun çaylarını içebilirsin.
'ANCA' NE DEMEK ?
Çok sinirlerim bozuldu. Kırmızı döküntülerim oldu 3 hafta önce. Doktora gittim. Baktı tahliller yazdı altına da ANCA yazdı. Şikayet edeyim mi? Nasıl bana anca diyebilir. Bakmayacaksa bakmasın. Anca gidersin denir mi?
Rahatsızlık insanı alıngan hale getirir. Anlattıklarına bakılırsa iyi bir doktora denk gelmişsin. Romatizmal damar hastalığı ihtimali düşündüğümüzde ANCA diye kısaltılan tahlili isteriz. Meslektaşımda ileri bir testi hemen istemiş. Bence tahlilleri götürürken birde canlı çiçek götür. Sizi yanlış anladım de. Müthiş bir hatıra olur. İhmal etme. Tahlilleri hemen yaptır.
Hareketsizim. Spor salonuna yazıldım. Hangi sporcu içeceğini önerirsiniz?
Sana hiç bir şey önermem. Anlattığına göre sen sporcu değilmişsin. Ruhun bedeninden hızlı davranırsa motoru yakarsın. Yavaş yavaş temponu arttır. Sakatlık yaşama. Sporcu içeceği olarak ifade edilen içecekler kişinin bedeni ve yaptığı spora göre doktoru ve diyetisyeni tarafından planlama yapılarak önerilir. 1 saati aşkın aktivite gereken sporlarda kullanılması önerilir. Salona sen olarak girip, Rambo olarak çıkamazsın. Acele işe şeytan karışır.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Şekerli yiyecekler aşkı etkiler
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