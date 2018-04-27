İdrar prostat sağlığını ele verir
Tekrar daralma olabilir. Onun dışında özellikle prostat bezi hastalıklarında kesik kesik idrar yapma şikâyeti sık olur. İdrar yolu enfeksiyonları açısından da dikkatli olmak gerekir. Tekrar üroloji uzmanıyla konuş. Sakın ihmal etme. İlerlemesin.
22 yaşındayım. Bir aydır sivilcelerim var. 1 haftadır iyice yoğunlaştı. Tahlilde Ast: 56 Alt: 84 çıktı. Açlığa tahammülsüzlüğüm oluyor.
Bana yardım eder misiniz?
Tabi ki ederim. Yeter ki dinle. Yağlı ciltlerde sivilceler daha fazla olur. Karaciğer testlerinde hafif yükselme var. Karaciğer yağlanmalarında da testler bu kadar bozuk çıkabilir. Açlığa tahammülsüzlük durumunda kan şekeri düştüğünden özellikle glikozlu hazır gıdalar yani çikolatalar, meyve suları, lokumlar, çok tüketilebiliyor. Hatta birçok farklı gıda miktar olarak da çok tüketilebiliyor. Bu da karaciğer yağlanması yapabilir. İç hastalıkları uzmanı gözetiminde LDH, GGT, TSH, LDL kolesterol, trigliserid baktır. Şeker yükleme testi yaptır. Ayrıca hepatit hastalığı ile ilgili bazı testleri yaptır.
Karaciğer ultrasonu çektir. Sonuçları tekrar değerlendirelim.
ŞİŞMANIM VE KİLO VEREMİYORUM
Yaş 44. 3 aydır nefes nefese kalma, çabuk yorulma şikâyetim var. Şişmanım. Kilo veremiyorum. Kan şekerim bir yüksek bir düşük çıktı. Perhiz yapıyorum. Başka öneriniz var mı?
Yapacağın en önemli hareket, düzenli bir iç hastalıklarına gitmek. Bazı kan testlerini yaptırman gerekir. En azından 2 saatlik şeker yükleme testi, insülin direncini öğrenmek için HOMA IR testi yaptır. Kan sayımı, troid çalışmasını gösteren TSH gerekecek. Ayrıca nefes nefese kaldığına göre burundan da nefes almıyorsun demektir. Burnun tıkalıysa bir de şişmansan sonuç böyle oluyor. Hemen bir kez Kulak Burun Boğaz muayenesi ol. Sonra haber ver.
CİNSEL HAYATIM YOK
Antidepresan kullandım. Çok denedim ama cinsel beraberlik yaşayamıyorum. Tekrar nasıl iyi olabilirim?
ANLADIĞIM kadarıyla hem ruh halinde, hem sosyal hayatında ve belki de bedeninde düzene girmesi gereken karışıklıklar var. Düğümü çözmek gerekir. Önce iç hastalıkları uzmanına ve beraberinde psikolog desteğine ihtiyaç var. Korkularını bir kâğıda yaz. Nasıl bu korkulardan kurtulabilirsin? Bunu da yaz. Panik yapma. Herkes yapıyorsa sen de yaparsın.
MİDE FITIĞI KANSER YAPMAZ
34 yaşında bir gencim. Doktor mide fıtığı olduğunu söyledi. Bende fıtık ne arar. Mide fıtığı nedir? Kanser yapar mı?
Vücut içi boşluğu diafram dediğimiz kas ile 2 boşluğa ayrılır. Mide alt boşluktadır. Mide yemek borusunun indiği delikten üst boşluğa kayarak geçmeye başlarsa buna "Mide Fıtığı" diyoruz. Kendisi kansere neden olmaz. Zayıfla, ağır kaldırma, ıkınma. Kuvvetli öksürükler ve hıçkırmalarda fıtığı ilerletir. Belli bir seviyeden fazla geçiş olursa ameliyat gerekebilir.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- İdrar prostat sağlığını ele verir
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