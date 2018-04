Başlar başlamaz bitiyorum!

Yeni evliyim. Eşimi gerçekten çok seviyorum. Aklım evde kalıyor. Ama akşam yalnız kalınca beraber olamadan kendimi tutamıyorum ve başlar başlamaz bitiyorum. Ne yapmam gerekiyor?

Anlattıkların hastalık değil. Önce evliliklerin başlangıcında cinsel aktiviteyle tanışmaların kendine has sonuçlarından biridir erken boşalma. İlişki tekrarladığında kendinize has tecrübeler edineceksiniz. Daha sakin ve paniksiz ilişkiye girebileceksiniz. Merak edilecek bir durum yok. Ayrıca erken boşalmanın birçok tanımı var. Neye göre erken boşaldığını düşünüyorsun? Eşin tatmin oluyor mu? Bu çok önemlidir. Ancak önemli olan eşlerin cinsel ilişki sırasında hazza, tatmine ulaşmasıdır. Bu oluyorsa strese girme. Ayrıca erken boşalma şikayeti günümüz erkeğinin ortak sorunu. Yaklaşık olarak her 3-4 erkekten birinde olur. Ara ara tekrarlayabilir. Cinselliğin eş ile yaşanmasında, cinsel ilişki uygulamasının başlangıçlarında, cinsel aktivite güçsüzlüğü korkusunda, hassasduygusal- ayrıntıcı kişilik yapısında, son zamanlardaki cinsel etkinliğin sıklığının artışında ve buna benzer sayısız durumda uyarılma evresinin süresi kısalır ve erken boşalmaya neden olabilir. Yaşla artmaz. Psikiyatrist ve psikolog desteği gerekir. Ayrıca genel bedensel özellikler açısından iç hastalıkları da tedaviye katkıda bulunur. Merak etme. Gurur meselesi yapma.

29 yaşındayım. Daha doğum yapmadım. Sık sık vajinit tanısıyla tedavi görüyorum. Bu konuda tavsiyeleriniz var mı?

Vajinit olma riskini azaltmak için yapabileceğiniz bazı şeyler vardır: sebeplerin tespit edilmesi çok önemlidir. Bu nedenle dikkatlice günlük hayatınızı gözden geçirin. Verdiğiniz bilgilere göre hastalığın takibi farklı yola girecek. Hastalığınızı sakın kanıksamayın. Zaten sürekli oluyor demeyin. Örneğin kötü bir kokuyu saklamaya, örtmeye çalışmayın. Bu doktorunuzu hemen görmenizi gerektiren enfeksiyonun bir belirtisi olabilir. Kadın hijyen spreyleri veya kokulu deodorant tamponlar kullanmayın. Mümkünse cinsel ilişki sırasında prezervatif kullanın. Vajinal duş yapmayın, vajinanın içini yıkamayın. Vajinanın kendi kendine temizlenmesine izin vermek daha doğrudur. Başka bir çeşit enfeksiyon için antibiyotik reçete edildiyseniz mantar enfeksiyonlarını önleme konusunda doktorunuzla görüşün. Ayrıca mutlaka şeker yükleme testi yaptırın. Mantarlara bağlı vajinitler şeker hastalığının ilk belirtisi olabilir.

STRESLİ UYURSANIZ YORGUN KALKARSINIZ

Yeni bir firmada 3 ay önce işe başladım. Yorgun kalkıyorum diye doktora gittim. Doktorum, 'Dişlerini gıcırdatıyorsun' dedi. Yani şimdi diş gıcırdatması ile bunun ne alakası var?

Anlatalım. Gündüz veya gece diş sıkma rahatsızlığına "Bruksizm" denir. Bruksizm, dişlerde sallanma, kas ağrısı, baş ağrısı, çene ekleminde (kulak önünde) ağrı, dişlerde kırılma, dişlerin çiğneme yüzeylerinde aşınmalar yapabilir. Yani gece stresli bir uyku beraberindeki beden kaslarının da kasılması ile yorgun kalkabiliriz. Bruksizm alerjik kişilerde daha sık ortaya çıkabilir. Bruksizmde dişlerimiz aşınmakta, sallanmakta ve hatta kaybedilmektedir.

Ben pastacıyım. Tam 28 yaşındayım. 3 haftadır karın ağrım vardı. Dışkıda kanamam oldu. Kalın bağırsağıma kamerayla baktılar. Parça aldılar. 'Crohn olabilir' dediler ama daha parça gelmedi. Kanserle ilgisi var mı hocam?

Hemen kanser kabusu görmeye başlamayın. Sıkıntı, stres, evham gibi olumsuz-negatif haller beden sağılığını ve bağışıklık sistemini olumsuz etkiler. Hangi hastalık olursa olsun çözüm için enerji harcamalıyız. Crohn hastalığı bağırsak kanseri değildir. Ancak bir çeşit iltihaptır. Tıbbi olarak tüm iltihapların kanser dönüşme potansiyeli olabilir. Ancak daha tanı belli değil diyorsunuz. Eskilerin deyimiyle "Doğmamış bebeğe, don dikilmez". Önce sonuç gelsin sonra takip yapalım. Sen panikleme.

Antidepresanlar titreme ve aşırı baş ağrısı yapıyor. Ben bırakmak istiyorum ancak doktorum içmişsem hastalığımın geçmeyeceğini söyledi. Bu hap yalnızca bende mi etki ediyor, yoksa doktorlar mı yanılıyor?

Her tedavinin etkili olması için beklenen süreler vardır. Antidepresan ilaçlar uzun sürede etkinliği tam olarak görülen tipte ilaçlardır. 'Akşam aldım, sabah niye şahane olmadım' diye düşünmeyiz. Bence sabırlı ol. Ayrıca bu ilaçların amacı mucize yaratmak değildir. İlaç kullanılan süre içinde kendinle ilgili sıkıntı kaynaklarını tespit edip düzeltmelisin. Düzeltemediklerini takmamayı öğrenmelisin. Bir ömür boyu ilaç kullanmak zorunda kalmaman için bunları vakit geçirmeden yapmalısın.