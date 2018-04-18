Çocuğum olmaz mı?
Öncelikle herkesin özel hayatı kendini ilgilendirir. Kısırlık veya İnfertilite dediğimiz durum, çiftlerin bir yıl süresince çocuk istemeleri ve doğum kontrol yöntemi kullanmadan düzenli cinsel ilişkide bulunmalarına rağmen gebeliğin gerçekleşmemesi olarak tarif edilir. Yani tıbben en az 6 ay var.
Ayrıca bedensel olarak hiçbir sıkıntı olmasa da gebelik gerçekleşmeyebilir.
Stres, evham, kork, kaygı gebeliğin gerçekleşmesini engelleyebilir. Evlilik yeni bir hayattır. Bir sürü değişiklik olur. Sular çalkalanır. Durulması vakit alır. Acele etmeyin. Panik yapmayın.
9 aylık evliyiz. Adetlerim düzenli. Çocuğumuz olmadı. İnternete baktım. Şişmanlarda bebek zor mu olur? Boyum 1.68 santim, kilom 86. Çok mu? Ne yapsam?
Evet şişmansın. BMI dediğimiz değer 30.5. Yani kilo vermen gerekir. Ama öncelikle sağlıklı olmak, sağlıklı kalmak için bunu yapmalısın. Şişman bedenlerde gebe kalmak normal kilolu kişilere göre farklıdır. Normal kiloya inmek gebe kalma İhtimalini arttırır. Eşinde kilo versin. Bu da şansını arttırır.
BOL BOL ŞİFA!
Bol bol ceviz yiyorum. Beyine benziyor diye iyi gelirmiş. Doğru mu?
Güzel bir benzetme yapmışlar. Benzetmeler bilginin akılda kalmasını sağlar. İşte size bir mucize paketi daha... Hem içi, hem ağacının kabukları hem de yaprakları pek çok sağlık sorununa iyi geliyor. Bol miktarda A, B1, B2, C, E ve K vitaminleri içerir. Verem, kansızlık ve şeker hastalığında hem besleyici, hem de tedavi edicidir. İstersen kabukları ile saçını, elini boyayabilirsin. Yani her sabah kahvaltıda iki adet ceviz içi ye. Unutmadan yeşil ceviz meyvelerinin kabukları kaynatılarak içildiğinde erkeklerde cinsel gücü arttırır. Bardak bardak içmeyin, 2 ceviz kabuğundan kaynatılmış, günde en fazla bir çay bardağı yeterli derler. Bu çay aynı zamanda iştah açar, boğaz hastalıklarında kuvvet vericidir. Nasırlarınıza da ceviz yağı iyi gelecektir.
ÇİZGİLERİM ARTTI
38 yaşındayım. Garsonluk yapıyorum. Kadın olduğumuzdan kendimize bakmamız gerekiyor. Göz kenar çizgilerim arttı. Arkadaşlarım bir sürü şey yaptırdı, düzelmedi. En sağlıklısı neyse onu yapmak istiyorum. Size güveniyorum.
Yüzümüz en çok aşınan bölgemizdir. Sıcak, soğuk, güneş, rüzgar, stres, güç derken çatlar, kurur, kırışır. Tedavi yöntemi olarak özellikle P.R.P. önerilir. Ayrıca mezoterapik uygulamalarla cilt altına uygulanan doğal maddelerle cilt bakım ve yenilenmesi artar. Bu kırışıklıkların hemen ve tamamen kaybolacağı anlamı taşımaz. Sabırlı ol. Hastalarımıza ilk söylediğimiz bilgi "Sabrın sonu selamettir". Görüntü değişikliğini hemen elde etmek istediğimizde doğal dolgu uygulamaları yapılabilir.
BANA UYKU HARAM!
Doktor Bey, alerji mevsimi geldi. Bana uyku haram oldu. Burnum tıkalı. habere mikrop kapıyorum. Gazım arttı. Ozon yaptıran arkadaşlarım var. Rahatladılar. Bende yaptırsam rahatlar mıyım?
Ozon tedavileri alerji şikayetlerinde yapılan uygulamalardan biridir. Bağışıklık sisteminin ve alerjik tepkinin düzenlenmesini, normalleşmesini sağlaması için yapılır. Minör Oto Hemoterapi veya 'Alerji Aşısı' diye de anılır. Ayrıca tıkalı burunlar, sinüzitler için burun içi ozon uygulamaları da yapılabilir. Tıbbi ozon uygulayan bir doktor tespit et. Tıbbi planlamayı o yapar.
48 yaşındayım. Her iki başparmağım dışa doğru dönük ve iç yana doğru çıkıntım var. Çok ağrı yapıyor. Kireçlenme diyorlar. Ortopedik ayakkabı aldım. Hala devam ediyor. Ne önerirsiniz?
Anladığım kadarı ile hastalığınız "Halluks Valgus" veya Bunyon dediğimiz bir durum. En sık rastlanan sebep ayağa uygun olmayan ayakkabılardır. Ayak başparmağını doğal olmayan bir pozisyonda sıkan özellikle dar, sivri burunlu ayakkabıların uzun süre giyilmesidir. Irsi olabilir. Bunun yanı sıra eklem iltihaplarında da, çocuk felci (Polio), aşil tendonu kısalığı gibi hastalıklarda da oluşurlar. Fakat bütün bu nedenler bunyonların sadece ufak bir yüzdesini kapsar. Bunyonlar kadınlarda erkeklere oranla dokuz misli daha fazladır.
Bunyonlar ilerleyeci değildir. Bir kez ortopedi uzman muayenesi gerekir. Pek çok bunyon problemleri ameliyatsız tedavi edilebilir. Genelde ağrısız bunyonların cerrahi düzeltmeye gerekliliği yoktur. Bu sebepten dolayı ortopedi uzmanları ağrı oluşturmayan bunyonlar için koruyucu cerrahiyi önermezler. Vakaların geniş bir çoğunluğunda bunyon ağrısı uygun ayakkabı giyimi ile ortadan kaldırılabilir. Başparmağın repozisyonunda kullanılan ateller ve ortotikler (ayaklarınıza göre biçimlendirilmiş özel ayakkabı tabanlıkları) de ağrınızı hafifletebilir.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Çocuğum olmaz mı?
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