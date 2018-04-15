Baş dönmesi zehirlenmeye işaret
Bir musibet, bin nasihatten iyidir. Zehirlenme belirtileri 12-24 saate kadar görülmeyebilir. Metil alkolün bir diğer özelliği zehirleme dozunun herkeste değişkenlik gösterebilmesidir.
Zehirlenme mide bulantısı, karın ağrısı, baş dönmesi, güçsüzlük gibi belirtilerle başlar ve merkezi sinir sisteminde çökme, körlük, tansiyon düşüklüğü, koma, ölüm ve bu olumsuz tablonun ciddi sonuçları olarak ortaya çıkar. Metil alkol ile üretilen içkinin tüketilirken veya öncesinde ayırt edilebilmesi olanaklı değildir. Ancak tüketildikten sonraki belirtileriyle ayırt edilebilir.
Gerçek içki nedeniyle ortaya çıkan şikâyetler zaman geçtikçe azalır.
Sahte içki (metil alkol) zehirlenmesinde şikâyetler gittikçe artar, görme bozuklukları da dâhil tüm şikâyetler şiddetlenir.
Bizim sülalenin erkekleri prostattan ölüp gidiyor. Erken check-up işe yarar mı?
Sıkı takip önemlidir. Çünkü prostat kanseri genellikle geç şikâyet meydana getirir. Tarama veya check-up çok kıymetlidir. Şikâyetsiz muayenelerde Hikâye dinlenir. PSA testi yapılır.
Tüm batın ultrasonografisi yapılır. Gerekirse makattan prostat muayenesi yapılır.
MİDYE Mİ DOKUNUYOR?
Öğrenciyim. Midyeyi çok seviyorum. Ama ne zaman midye dolması yesem derimde döküntülerim oluyor. Midyeyle ilgisi olabilir mi?
Olabilir. Ürtiker dediğimiz hastalık, diğer ismiyle kurdeşen kırmızı deri döküntüleri ile başlayan, kaşıntılı ve hayatı olumsuz etkileyen bir rahatsızlıktır. Stres, heyecan, besin alerjisi ürtikere neden olabilir.
Döküntü olmadan önce yediklerinizi gözden geçirin. Hangi besinlerin size alerji yaptığını öğrenmek için alerji testi yaptır. Yumurta, süt, kabuklu yemişler, balık, kurutulmuş meyveler ürtikere neden olabilir. Ayrıca tatlandırıcılar, gıda boyaları gibi maddelerde alerji yapabilir dikkat et.
ERKEKLERE ERKEN UYARI
Nafiz hocam, 7 yıldır evliyim. Erken boşalma sorunum var. Neden böyle oluyor ki? Siz ne önerirsiniz?
Cinsel ilişki öncesi halin erken boşalmanın en sık rastlanan sebebidir. Performansın azalacağı düşüncesiyle devam eden evham, başarısızlığın en büyük sebebidir. Stres ve kullandığın ilaçlar da cinselliğe etki eder.
Eşinin olumsuz tavrı, ona karşı şevkat hissin ilişki sırasındaki aşırı kontrolcü halin başarısızlığı kaçınılmaz kılar. Sen bunları hallet.
Ayrıca testosteron, prolaktin, TSH gibi hormonların ölçülmesi gerekebilir. Bazen cinsel organının kan dolaşımı için ultrason gibi görüntülemeler gerekebilir..
SİGARAYI BIRAKAMIYORUM
Esnafım. 42 yaşındayım. Ama hocam ne yaptıysam sigarayı bırakamadım. Bu arada kendime iyi bakmayı da severim. Neler yesem sigaraya iyi gelir desem bana kızar mısınız?
Sana neden kızayım. Kendi bedenine zarar verdiğin için senin için üzülürüm. Ama sana nasıl yardım edebilirim diye düşünmeye, öğrenmeye ve anlatmaya devam ederim. Kızartma ve yağlı besinlerden uzak dur. Mutlaka sebze ve meyve tüket. Bol bol su iç. Burnun tıkanmasın diye dikkat et. Lifli gıda, tahıllı gıda tüket. Yoğurt, balık, ceviz ye.
Zeytinyağını mutlaka kullan. Düzenli olarak muayene ol ve kan tahlillerini yaptır. Hazır gıda yemediğin kadar iyi olur.
Alkol, asitli içecekler ve kafeinden uzak dur. Kefir içmeyi unutma. Stressıkıntı ve huzursuzluk zarar verir. Mutlaka düzenli uyu.
Hadi hayırlısı...
Doktor Bey ben kimsesizler yurdunda büyüdüm. 27 yaşında sonra akrabalarımı buldum. Kime sorsam kolesterolü yüksek. Şikayetim yok ama kolesterol tahlili yaptırsam mı? Şişmanlık kolesterolü yükseltir mi? Ne yapayım?
Kolesterol hasta eden bir madde değildir.
Aşrı yüksekliği hastalıklara neden olabilir diye tedbir alınır. Tahlil yaptır.
Sülalece tedbir almanız gerekir. Ailesel kolesterol yükseklikleri olabilir.
Perhiz yaklaşık yüzde 30'u düzelme sağlayabilir.
Yani yemeği düzeltmek her şeyi düzeltmez. Varsa sigarayı bırak. Hareket et, bol su iç, stres yapma (kolaysa). Yine de içeriğindeki beta glukan nedeniyle bağışıklık sistemini de güçlendiren Yulaf, arpa, çavdar gibi tam tahıllar damar sertliğini arttırdığı düşünülen kolesterolün yükselmesini engeller. Kuru baklagiller, yeşil çay, zeytinyağı, kuruyemişler, portakal ve narenciye meyveleri, domates kolesterolün dengelenmesi, verdiği zararların azaltılmasına yardımcı gıdalardır.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Baş dönmesi zehirlenmeye işaret
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