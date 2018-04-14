Sayılara takıldım!
Cinsel ilişkiye girmenin sabit sayısı olmaz. Şu yaşa geldin bu kadar, bu yaşa geldin şu kadar diye bir liste yok. İki kişini isteği beklentisi, bedensel, ruhsal halleri, ortamın uygunluğu gibi birçok durum cinsel ilişkiye girme isteğini ve sayısını belirler. Bu sayı sizin için yeterliyse bizim için sorun yok. Unutmayın cinsellik sadece "cinsel organların" ilişkisi değildir. Eşinizle birbirinize daha çok dokunarak, haz vererek, sevişerek ve alarak, ruhun paylaşılması demektir. Cinsel birlikteliğin azalması ise ilişkiyi zedeleyebilir.
Kendimi hanımlara anlatamıyorum. Yani hemen utanıyorum. Evlenmedim. Evlensem de ne yaparım bilemiyorum? Yani elini bile tutamıyorum. Bana yardımcı olur musunuz?
Kaygı seni bozmuş. Korku her yanını sarmış. Kendine acımaya başlamışsın. Önce isteklerini tespit et. Yani evlenmek istiyorsan başka istemiyorsan başka. İstiyorum dediysen aday bul. Buldun konuş. Niyetin iyi. Tarzın kibar. Geriye anlatmak kalıyor. İşte bize anlattın. Aynısını eş adayına anlat. Sosyal yanı kuvvetli bir eş seni tamamlar. "Tencere kapak, yemek yapak" derler. Hayat korkacak kadar uzun değil. Sonunda anlaman maharet değil. Kimler halletmemiş ki sen halletmeyeceksin. Kendine güven. Yeter ki iste.
SORUNUM BÜYÜK!
27 yaşındayım. Benim sorunum büyük. Çünkü cinsel organım küçük. Yeni evleneceğiz. Eşimle hiç bunu konuşmadık. Erkekliğime laf söylerse ne cevap veririm bilmiyorum. Ne yapmalıyım?
Müstakbel eşinle konuş. Eşe utanma olmaz. Cinsel ilişki tek kişilik değildir. Ayrıca Cinsel ilişkiden keyif alıp almamak cinsel organ büyüklüğü ile ilgili değildir. Kadın cinsel organının derinliği 10 santimetre kadardır. Zaten ilişkiden haz aldığı bölgede yaklaşık ilk 3-4 santimetrelik bölgesidir. Uzunu kısası olmaz. Cinsel ilişki öncesi sevişme döneminin uzunluğu daha önemli bir durumdur. Unutma. Sıkıntın devam ederse önce Psikolog ve Psikiyatriste git.
FINDIK KALBİ KORUR MU?
Amcam Karadeniz'de yaşıyor. Fındık yiyor. Babam İstanbul'da. Çok fındık yemez. Babam kalp hastası. Amcam değil. Fındık kalp hastalığından korur mu?
Tek başına değil. Ama düzenli tüketilirse kolesterolü düzenleyerek damar sertliği gelişmesini azaltır. Damar koruyucu kolesterol yapımını arttırır.
Şeker hastalığı içinde koruyucudur. Yapıdaki yüksek E vitamini, vücudun günlük ihtiyacını karşılamakta ve yağları ve hücreleri korumaktadır.
Yüksek arginin amino asidinden damarı gevşeten bir molekül (nitrik oksit) sentezleyerek, damar yapısı korunmaktadır. Ayrıca yapıda bol bulunan kalsiyum, magnezyum, potasyum, folik asit ve diğer eser elementler, vücutta birçok faydalı etkilere neden olmaktadır.
15 haftalık gebeyim. 2 haftadır özellikle bulantım çok. Ayrıca ilaç kullanmak istemiyorum. Yoksa kullanmalı mıyım?
En sık rastlanılan gebelik şikâyetlerinden biri bulantı kusmadır. Hamile kalınmasından 5-6 hafta sonra başlar. 2-3 Aylarda oldukça artar. Sonra yavaşlar. Küçük bir bölümünde şikâyetler sadece sabah saatlerinde görülür. Hiç doğum yapmamış, genç, sigara kullanmayan, çoğul gebeliği olan, aşırı kilolu ve çalışmayan kadınlarda daha sık görülür. Protein içeriği yüksek gıdalar, B6 vitamini, zencefil dengeli tüketilirse faydalı desteklerdir. Ancak bir iç hastalıkları uzmanı ve kadın doğum uzmanı takibiyle ilaç kullanımın düzenlenmelidir. Kafana göre ilaç kullanma.
19 yaşında memelerin küçük kalması normal mi? Benimkiler hala küçük. Utanıyorum. Moralim bozuluyor. Biraz daha büyümesi için ilaç kullanmak istemiyorum. Tabi gıdalar bir işe yarar mı?
Gelişme sürecin tamamlanmamış olabilir. Bunu fazla dert etme. Her beden kendine has bir büyüme özelliğine sahiptir. Bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmış, sadece meme dokusuna etkisi olan ve meme büyümesi ile şekil güzelliği sağlayan bir yiyecek yoktur. Bununla beraber bazı gıdalar gelişmeyi destekler. Bir gün soya sütü, diğer gün soya peyniri kullanabilirsin. Keten tohumu, akdarı ve arpa meme büyümesini; ayçiçeği, kabak ve anason tohumları memelerdeki gelişmeye katkı sağlar. Barbunya, karnabahar, brokoli, pancar, salatalık, havuç, domates, mantar, Brüksel lahanası, mercimek, kereviz, yeşil fasulye, soğan, börülce, nohut, bezelye tüketimi vücut kıvrımlarının gelişmesi için etkilidir. Tavuk bageti ye. Meyvelerden elma, kiraz, şeftali, üzüm, kavun, armut gibi meyvelerin tüketimi önerilir. Tam buğday, kahverengi pirinç, buğday tohumu, fasulye filizi, zeytin, kuru erik, yulaf ezmesi meme sağlığı için yararlıdır. Çemen otu, rezene, çavdar, karanfil, zencefil, hintsafranı karışımının az miktarlarda kullanılması da meme boyutunu artırmaya yardımcı olur.
- Haberler
- Yazarlar
- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Sayılara takıldım!
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Şeker, cinsel hayatı etkiler 13 Nisan 2018, Cuma 71 yaşında bir erkeğim. Şekerliyim. Yani hasta olarak. İnsülin kullanıyorum. 3 sene oldu, tık yok. Yani hareket...
- Gazlı içecekler kabızlık yapar 12 Nisan 2018, Perşembe Hocam; kabızım. 3 aydır basur şikâyetim de var. Ne yapmalıyım? YEMEK yeme alışkanlıklarını değiştir. Çay, gazlı...
- Sürekli ilişki düşünüyorum 11 Nisan 2018, Çarşamba 25 yaşındayım. Erkeğim. Neredeyse 2 yıldır sadece cinsellikle ilgili şeyler düşünüyorum. Bazen kendimi ayıplıyorum....
- Gece-gündüz uyuyorum 10 Nisan 2018, Salı Merhaba. 6 aydır her sabah sersem kalkıyorum. Hanım da horlamamdan bıktı. Onun da uyumasını engelliyorum. Gündüzleri...
- Eşim benden fazla kıllı 09 Nisan 2018, Pazartesi 3 aylık evliyiz. Ben gece güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Eşim benden fazla kıllı. Tabi evlenince gördüm....
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri