Şeker, cinsel hayatı etkiler
Şeker hastalıkları düzensiz seyrederse erkeklerde iktidarsızlık, erken boşalma gibi bozukluklar yapabilir. Ancak her iktidarsızlığın sebebi de bu değildir. Mutlaka düzenli diyet yaparak kan şekerini düzende tut. Günde 10-12 bardak kadar yeterince su tüket. Mutlak günde en az 1 saat egzersiz yap. Hemen üroloji muayenesi gerekli.
Cinsel organın çalışmasını kontrol eden bazı ultrason ve tetkiklerin yapılması şart.
Hastalığın adını koyduktan sonra tedaviyi konuşuruz.
Ailem beni akrabamla evlendirmek istiyor. Çocuklarım sakat olur mu diye korkuyorum. Ne yapmalıyım?
Akraba evlilikleri genetik sorunlara sahip bebek sahibi olma riski oldukça yüksek durumlardır. Eş adayın içinde, aileler içinde sorunlu, huzursuz hallerdir. Sosyal olarak da vicdani olarak da uygun bulunmaz. Aileler yeniden durumu değerlendirmelidir. Daha önce yaşanan tecrübeleri hatırlamalıdır. Doğmamış bebeğe ait riskler alınmamalıdır. Önce annen, kardeşin, babanla görüş. Gerekirse beni arasınlar. Korkmadan, sabırla davranmalısın.
YETERSİZ BESLENME AĞRI YAPAR
Sabah çok erken kalkıp işe gidiyorum. Akşam geç geliyorum. Yeterli beslenemiyorum galiba. Bunu nasıl anlarım?
Yetersiz ve dengesiz beslenenlerin hareketleri ağırdır. İsteksizlik vardır. Karında şişlik, ciltte çekinti, kırışıklık, çatlama ve kuruma olur. Tekrarlayan baş ağrıları, yorgunluk, bitkinlik günlük hayata tahammülü azaltır.
Mevsim sebze meyveleri, çavdar, çok tahıllı ekmek, zeytinyağı, bakliyat, hayvani proteinlerin düzenli ve dengeli tüketildiği, ceviz-fındık gibi gıdalarla desteklenen beslenme beden ihtiyaçlarını doğru ve tam karşılar. Sihirli formül budur.
LENSLE HAVUZA GİRMEYİN
Sıcaklar bastırdı. Bizim sitenin havuzuna girmek istiyorum. Ne tavsiye edersiniz?
Temizliğinden emin olmadığınız havuza girmeyin. Havuza girerken duş alın. Belli antiseptik solüsyonlarla (enfeksiyon önleyici sıvılar) ayaklarınızı yıkayın. Mutlaka sulu zeminde kaymayan ayak kapları tercih edin.
Eşeklerin bile birbirine yapmadığı şakalardan sakının. Yani eşekle eşek olmayın. Develerle güreşmeyin, deve yoksa birbirinize deve muamelesi yapmayın. Havuz dışında mutlaka şapka ve güneş gözlüğü takın.
Güneş ışığının dik indiği saatlerde "güneş çarpması tehlikesine karşı" havuza girmeyin. Lensle havuza girmeyin.
SALATALIK KABIZLIĞI ÖNLER
Yağlı yerim. Şişmanım. Diyet yapamam. Kendimi bildim bileli kabızlık sorunu yaşıyorum.
Eski asker arkadaşım, "Hıyarlık yapma, hıyar ye" dedi. Hıyarın faydası var mı?
100 gr. taze salatalıkta; 15 kalori, protein, karbonhidrat, yağ, lif, fosfor, kalsiyum, demir, sodyum, potasyum, magnezyum, A vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini, B3 vitamini, B6 vitamini, folik asit, C vitamini ve 0 kolesterol var. Sağlığa faydalarına gelince... Salatalık kanı temizler, karaciğeri ve böbrekleri çalıştırarak bol idrar söktürür.
Aynı zamanda idrarla birlikte vücuttaki üre asidi ve ürat tuzlarını eritip dışarı atar. Bu nedenle gut hastalığı açısından faydalıdır.
Salatalığın içeriğindeki bol kükürt ciltteki ter bezlerini iyi çalıştırır. Bol vitamin ve madeni madde içeriği ile cildin taze ve pürüzsüz olmasına yardım eder. Salatalığın kendisi veya suyunun tonik kadar iyi temizleme özelliği olduğunu da eklemekte fayda var. Ayrıca et yemeklerinin verdiği susuzluğu da keser. Sıcak havada serinletici olarak tüketebilirsiniz. Kabızlıkta faydalıdır. Ancak bir kereden çok yenirse ishal yapabilir. Yorgunluk hissini azaltır.
Hıyar deyip geçenlere ilanımdır. Ye hıyarı.
Bizim ailenin tamamında kolesterol yüksek. Ben de şişmanlamaya başladım. Şimdi yol yakınken ne yapayım?
Kan testi yaptırın: 20 yaşını geçince her 5 yılda bir kan total kolesterol, LDL-kolesterol ve HDL kolesterol ile trigliserit düzeylerini ölçtürelim.
Aile taraması yapın: Ailemizde kan kolesterol ve yağları yüksek biri tespit edilmişse, diğer aile fertlerinin de kan testi yaptırmalarını sağlayalım.
Kilo verin: Kilo vermek total kolesterol, LDL kolesterol ve trigliseritlerin düşmesine, tersine HDL kolesterolün yükselmesine yardımcı olur.
Hareket edin: Düzenli fiziksel aktivite yapmak LDL kolesterolün düşmesini, HDL kolesterolün ise yükselmesini sağlar. Düzenli olarak günde en az 40 dakika orta düzeyde aktivite yapın.
İlaç kullanımı: Kandaki yüksek yağların düşürülmesinde, tedavi edilmesinde diyet-yaşam tarzı değişiklikleri ile istenen seviyeye indirilmezse ilaç tedavisine geçilir.
Bu konuya sizi takip eden doktorunuz karar verebilir.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Şeker, cinsel hayatı etkiler
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