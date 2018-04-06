Stres, aşk hayatını etkiler
Erken boşalma öncelikle gerilim, stres, evham, kaygı, korkuyla ilgilidir. Uykusuzluk, düzensiz beslenme gibi durumlardan etkilenebilir.
Hastalıklarda erken boşalmaya neden olabilir. Psikologpsikiyatrist- ürolog takibi gerekir. Ancak erkekler bu konuyu gurur meselesi yaptığından doktora gitmek istemezler. Yani 'Git' demen yetmez. Başka birisiyle birlikte olma nedeniyle erken boşalma olması ihtimali öncelikle sizin kaygı-korkunuz olabilir. Özel hayatınızdaki tespitlerinize yorum yapamayız. Ancak karşılıklı güvensizlik sorunları besler büyütür. Çözümü küçültür. Anlayışlı, gayretli, teşvik edici olmanı öneririm.
5 yıllık şeker hastasıyım. Şekerim yüksek gidiyor. Doktor "İnsülin kullanman gerek" dedi. 42 yaşındayım daha erken değil mi?
İnsülin önerisi, yaşa bağlı değildir. Doktor hastasına göre gerekli tedavi önerisini düzenler. Sen şeker hastalığının gereklerini yerine getirmiyorsun galiba.
Düzenli perhiz yapmayan, düzenli su tüketmeyen ve düzenli olarak hareket etmeyen hasta iflah olmaz.
"Ben şekerli yemiyorum" diyerek perhiz yaparsan bu iş yürümez. Doğru diyet uzmanına git. Diyet listeni al.
İnsülin kullanımından korkma.
Doktorunu dinle.
İSHALE KARŞI BOL SU İÇ
8 gün önce boğazım şişti. Doktor antibiyotik verdi. Sonra ishal oldum. Hangi antibiyotiği yutsam iyi gelir?
Şimdi başka hap yutma. Anlattığına göre antibiyotik kullanma sonrası ortaya çıkan ishalin olmuş. Bağırsağın faydalı mikropları da antibiyotikten zarar görmüş. Yağlı, şekerli yeme. Günde en az 8-10 bardak su iç. Üstüne ishal miktarı kadar da ekle. Kefir iç. Tavuk göğüs eti haşlaması (bazıları böyle deyince tavuk göğsü tatlısı yiyor. Ortalık daha fazla karışıyor), patates püre, kimyon, demli şekersiz çay tüketebilirsin. Ayrıca maden suyunu-normal suyla karıştırıp gazını kaçırıp iç. 2-4 gün içinde azalma olmazsa hemen doktora git. Tanı konmadan ishal kesici diye bilinen ilaç kullanımları zarar verici olabilir.
'BEBEK SAHİBİ OLAMIYORUZ'
1.5 yıldır evliyiz. Çocuğumuz olmuyor. Doktor benden meni istedi. 4 kardeşiz. Hepsinin de çocuğu var. Bu test şart mı?
Boğazına bir şey kaçıp tıkansa kadın doğum uzmanı ona da müdahale edebilir bu bir. (O zamanda kadın doğum uzmanısın bana niye müdahale ediyorsun der miydin?).
Kadın Doğum Uzmanı çiftlerin her ikisine de test önerebilir bu iki. Bu konuyu "onur meselesi" gibi anlama, çünkü çiftlerin her ikisi sağlıklı olsa bile çocuk sahibi olmama ihtimali her zaman herkes için var. Bir yıl korumasız cinsel ilişkiye rağmen çocuk sahibi olunmadığında Erkeklerden de istenecek ilk tetkik "Semen-Sperm-Meni Sayımı" diye bilinen ifade edilen testtir. Yaptır.
'CANIM ACIYOR'
Yeni evliyim. Eşimle cinsel ilişkiye her girdiğimde canım acıyor. Eşime söylersem benden soğur diye korkuyorum. Ne yapmalıyım?
Cinsel ilişki başında veya sırasında ağrı, acı, yanma, batma hissetme kaygısı kişinin, kendisini kasmasına neden olabilmektedir. Kasılma derin ise hazzın azalmasıyla vajinal kuruluk ve bunun sonucunda daha fazla acıya yol açarak kişiyi kısır döngüye sokar.
Bu kısır döngünün sürekliliği de kişiyi cinsel ilişkiden soğutmakta ve zamanla cinselliği tamamen kapatmasına yol açabilmektedir. Yani hem senin hem eşin için bu sıkıntıyı paylaşarak aşmanız gerekiyor.
Eşine anlat. Kadın hastalıkları uzmanına git. Gerekirse korkuların için psikolog veya psikiyatrist desteği al.
44 yaşındayım. Son 10 gündür cinsel organımda ve torbalarımda yanma gibi garip bir his var. Orgazm olamamaya başladım. İdrarım ağrılı oluyor. Dereotu kaynatsam iyi gelir mi?
Dereotu satın aldığın adama iyi gelir. Hemen doktora gitmen sana daha iyi gelir. Öncelikle iç hastalıkları uzmanına hemen git. Neden mi? Genel muayene birçok ihtimali değerlendirmek için gerekli. Cinsel organlar ve onların bölgesinde garip bir his ve orgazm olamama tarifin "Atılamayıp biriken idrar" için nörolojik bir ihtimali kuvvetlice düşündürür. Bel fıtıkları bile bu şikâyetleri yapma ihtimali taşıyabilir.
Üroloji, nöroloji ve hatta belki de fizik tedavi uzmanına ihtiyaç duyulabilir. Şikâyetlerin önemli gecikirsen gittikçe artacak gibi duruyor.
7 haftalık gebeyim. İşe aracımla gidip geliyorum. Emniyet kemeri göbeğimi sıkarsa ne yapayım?
Hayırlı olsun. Allah analı babalı büyütsün. Önce gereksiz kaygı en büyük sıkıntın olur. Tecrübeli büyüklerinin ve seni takip eden kadın doğum uzmanının tavsiyelerini önemse. Aklına takılanları onlara sor.
Gebelikte emniyet kemerini doğru kullanırsan mesele yok. Kemerin her iki kordonu gebenin karnının altından ve üstünden geçmeli, üzerinden değil. Doktorun araç kullanmanda sakınca görürse itiraz etme dinle.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Stres, aşk hayatını etkiler
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