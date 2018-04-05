Hanım hemen ağrım var diyor
Cinsel birleşme sırasında ağrı, acı, yanma, batma gibi hoşnutsuzluk-huzursuzluk durumlarına "disparoni" yani "cinsel ilişki ağrısı" denir. Kadınlarda sık karşılaştığımız bir durumdur. Kadın hastalıkları uzmanına muayene olması gerekir. Ayrıca psikolog veya psikiyatrist desteği de gerekebilir. Yaklaşık olarak % 70 jinekolojik, % 30 psikolojik sebeplerden kaynaklanır. İhmal etmeyin. Yoksa cinsel ilişki düşüncesi ağrı ve huzursuzluk yaratacağından geleceğinizi olumsuz etkiler. Evlilik öncesi sıkıntılar ne kadar katkıda bulunur belli olmaz. Yine de eşinin gönlünü al. Kız evi naz evi. Kırıldıysa tamir et. Belki de bu durumun hiç katkısı yoktur. Günahını alma. Bedensel hastalıklar ağrılı olabilir.
ŞURUP ZARARLI MI?
Doktor bey alerjim var. Çok sık öksürüyorum. Sık sık öksürük şurupları içiyorum. Bir sakıncası var mı?
Var. Her şeyin aşırısı zarar. Bu kural öksürük şuruplarında da geçerli. Çeşitli etken maddeli şuruplar var. Bazılarında çarpıntı, bazılarında damar daralması, hatta bazılarında troid bezi az çalışması bile ortaya çıkabilir. Öksürük şurupları tüm ilaçlar gibi masum olmayan, fayda verirken zarar verme ihtimali olan maddelerdir. Şekerleme niyetine, kafamıza göre kullanılmaz. Alerjik hallerde en önemli uygulama alerjimiz olan maddelerden sakınmamızdır.
BAZEN CANIM İSTEMİYOR
Bazen eşimle beraber olmak istemiyorum. Bazen de istiyorum. Ama eşime belli etmiyorum. Ne yapmalıyım?
Bilmem. Önemli olan o değil sizsiniz. Siz derken eşinle sen. Cinsel ilişki ikinizin arasında geçen bir durum. Her ikinizin istek, uygunluğu önemli.
Toplumumuzda "kadın cinsel ilişki isteğinde bulunursa bu hafifliğidir" gibi bir önyargı maalesef var. Hangi kelimelerle anlatırsa bunu anlar ve makul karşılar iyice düşünmen gerekir. Mesela "sıra bende" diyerek bunun normal bir durum olduğunu anlatan bir ifade seçebilirsin. Eşler hem konuşa konuşa hem de koklaşa koklaşa anlaşmalılar.
PROSTATIM NORMALMİŞ AMA SIK SIK İDRARA ÇIKIYORUM
Doktor bey sık idrara çıkıyorum. Gecede idrar için kalkıyorum. 52 yaşındayım. Kan testi yaptırdım. Prostatın normal dediler. Başka ne olabilir?
Öncelikle prostat bezinin hastalıkları sadece kan testine bakılarak tanı koyulan hastalıklar değildir.
En sık rastlanılan iyi huylu prostat bezi büyümesi (BPH) hastalığı da bu şikayetlerin sık görüldüğü bir durumdur. BPH'nın değerlendirilmesi hastanın tıbbi özgeçmişi ve aile geçmişinin tartışılmasını, fizik muayeneyi, parmakla rektal muayeneyi (DRE) ve hastanın bulgularının değerlendirilmesini gerektirir. Prostatın büyüklüğünü belirlemek, hastalık belirtilerini şiddetlendiren veya bu belirtilere neden olan diğer hastalıklar ve bozuklukları dışlamak için laboratuvar testleri ve görüntüleme taramaları kullanılabilir. PSA dediğimiz normalde çıksa prostat hastalığı olabilir. Mutlaka üroloji uzmanına muayene ol. Ayrıca şeker hastalığı da bu şikayetlere neden olabilir. Bununla ilgili iç hastalıkları uzmanı yardımcı olur.
Borsacıyım. İşim sıkıntılı. Strese bağlı olarak yüzüm ve parmaklarım şişiyor. Tahlillerim normal ama geçmiyor...
Tahlillerinin ne olduğunu yazmamışsın. Şişmenin birçok sebebi var. Alerjik testler, idrar tahlili, troid çalışma testleri, damar sistemi ile ilgili testlere ihtiyaç var. Açık tenli, hassas cilt yapısına sahip, cilt altı yağ dokusu ince kişilerde damar çalışma farklılığına bağlı hastalık olmayan ama stres gibi durumlarla artabilen durumlar olabilir. Yaptığın iş, kullandığın ilaçlar, ortamın ısısı ve nemi buna neden olabilir.
Anneme rahmin sarkmış demişler. 'Ben bir şey görmüyorum' diyor. Rahim sarkması nasıl olur. Nasıl tedavi edilir? Ameliyat sakıncalı mı?
Rahim sarkması iç organları taşıyan liflerin esnemesi ve gevşemesi nedeniyle organların aşağı sarkmasıyla meydana gelir. Karın içinde gerçekleşen bir durumdur. Dışardan kişi göremez. Muayene eden doktor muayenede görebilir. Ya fizik tedavi yöntemleriyle ya da ameliyatla düzeltmeler yapılmaya çalışılır. Tedavi seçimi hastaya göre değişir. Hastanın yaşı, çocuk isteği, sarkmanın şiddeti, cinsel hayatının etkilenme düzeyi kararı etkiler. İlerlemiş sarkmalarda fizik tedavi işe yaramaz. Ameliyatı, tüm ameliyatlar gibi riskler taşır. Ameliyatla hastanın dışarı sarkan kitleden kurtarılması ve cinsel hayatını daha sağlıklı sürdürebilmesi için vajinal düzeltme yapılması planlanır.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Hanım hemen ağrım var diyor
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