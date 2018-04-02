Kalp atışlarım değişti
Gençlikten derken, heyecan demiş ama bu anlattığın farklı. Önemli bir tespit yapmışsın. Normalde kalp atışlarını saymak için kulağımızla veya stetoskop cihazıyla kalbimizi dinlemek gerekir. Daha çok nabız sayarız. Kalp atımlarının, atardamar duvarına yaptığı basıncın damar duvarında parmak uçlarıyla hissedilmesine nabız denir. Yetişkin bir kişide normal nabız sayısı dakikada 60-100, çocuklarda 100- 120, bebeklerde ise 100- 140'dır. Seninkiler, normal sınırlar içinde. Ancak baş dönmesi şikayeti ile birlikte olması önemli. Sadece sayıya bakarak da çarpıntı var diyemeyiz. Farklı ve düzensiz kalp atışları da çarpıntı olarak tanımlanabilir.
Ekg, EKG Holter, 24 saatlik takip yapılması iyi olur. İç hastalıkları veya kardiyoloji uzmanına hemen git.
Babamda 5 yıldır gut var. Önceden alkol alıyordu. Ben almıyorum. Ama eklemlerimde ağrılar var. Bende de gut olur mu? Diyelim ki gut var, babamdaki ilaçlardan içsem olur mu?
Eklemlerde özellikle ayak başparmağında olmak üzere tekrarlayan ağrı, hassasiyet, kızarıklık, şişlik, hareket kısıtlılığı durumlarında bu hastalıktan şüphelenmeliyiz. Eğer ürik asit kaynaklı böbrek taşı tespit edilmişse buda hastalığın tanısında faydalı olacaktır.
Ama başparmak şişmesine neden olan başka hastalıklarda var. Bize küçükten her gördüğün sakallıyı deden sanma derlerdi. Babanın ilaçlarını içme. Alkol almayanlarda da gut hastalığı olabilir. Hemen doktorunu seç. Takibe başla. Taşıma suyla değirmen dönmez.
BULANTIM FAZLA
Hocam 12 haftalık gebeyim. Çok tedirginim. Çok bulantım oluyor. İlaç almak istemiyorum. Bulantı için ilaç şart mı?
En sık rastlanılan gebelik şikâyetlerinden biri bulantı ve kusmadır. Hamile kalınmasından 5-6 hafta sonra başlar. 2-3'üncü aylarda oldukça artar. Sonra yavaşlar. Küçük bir bölümünde şikayetler sadece sabah saatlerinde görülür. Hiç doğum yapmamış, genç, sigara kullanmayan, çoğul gebeliği olan, aşırı kilolu ve çalışmayan kadınlarda daha sık görülür. Protein içeriği yüksek gıdalar, B6 vitamini, zencefil dengeli tüketilirse faydalı desteklerdir. Ancak bir iç hastalıkları uzmanı ve kadın doğum uzmanı takibiyle ilaç kullanımın düzenlenmelidir. Kafana göre ilaç kullanma.
MİDEM EKŞİYOR
Hocam, 5 yıldır midem ekşiyor. Doktor "Sigaradandır" dedi. Öksürüyorum dedim. "Midedendir" dedi. Ne mide ne sigaraymış her şeye sebep oluyor. Mideyle ne alakası var? Neden böyle oluyor sizce?
Sigara içtiğin sürece reflü şikayeti tekrarlar. Tütün asidi dengeleyen koruyucu mekanizmalara zarar verir. Asit üretimini uyararak arttırır. Yemek borusu ile mide arasındaki kasların gevşemesine neden olur. Asit reflüsüne yol açar. Yemek borusu alt ucunda basıncı azaltır.
Mide de ki gıdaların boşalmasında yavaşlama yapar. Reflü sayısını arttırır. Tükürük salgılamasını olumsuz yönde değiştirir. Yani maalesef reflünün de sigarayla alakası var.
56 yaşındayım. Adetim biteli 2 yıl oldu. Kemik erimem var. Yoğurt yesem geçer mi? Birde yoğurt şişmanlık yapar mı?
Yoğurdu sevdiğin için bende senin tercihini çok sevdim. Ben de yoğurdu çok severim. Bildiğimiz, içinde ek bir şey olmayanını yerim.
Suyunu da içerim. Mümkünse evde kendim cam kaplarda yaparım. Değilse yine cam kaptakileri tercih ederim.
Keçi yoğurdu, manda yoğurdu gibi farklı yoğurtları da mutlaka yemeye çalışırım. Yoğurt kemik erimesi için iyi bir destektir. Ama tedavinin yerini tutmaz. Hastalık düzeyinde erimeler için doktorun senin için yaptığı tedaviyi uygulamalısın.
SORUNLARIM BİTMİYOR
5 yıllık evliyim. Erken boşalma sorunum bitmiyor. Geciktirici jeli doktorlar önermedi. İşe yaramaz dediler. Sizin önereceğiniz bir şey var mı?
Cinsel ilişki öncesi halin erken boşalmanın en sık rastlanan sebebidir. Stres, depresyon ve bunun için kullandığın ilaçlar varsa bunlarda olumsuz katkıda bulunur. Eşinin olumsuz tavrı, kibiri, kaprisi, zor beğenir olması, ona karşı hassasiyetin, şefkat hissin başarısızlığı kaçınılmaz kılar. Sen bunları halletmeye başla. Ayrıca testosteron, prolaktin, TSH gibi hormonların ölçülmesi gerekebilir.
Bazen cinsel organının kan dolaşımı ve diğer özelliklerini öğrenmek için ultrason gibi görüntülemeler gerekebilir.
Seni muayene etmeden önerebileceklerim bunlar.
Nafiz Hocam, menoponza gireli tam Ama meme kanserinden korkuyorum. Hangi filmi çektirsek? Ne yapmalıyım?
Menopozdan sonra östrojen ve progesteron eksikliğine bağlı olarak memenin bez dokusu geriler ve yağ dokusuna döner.
Meme yıllık olarak özenle izlenmelidir. Gerileyerek yağ dokusuna dönen memedeki kanserojen değişiklikleri göstermekte mamografi oldukça etkindir.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Kalp atışlarım değişti
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