Zayıfım, çirkinim çocuğum olur mu?
Çok kaygılı, hızla her konuyu düşünen birisin.
Acelecilik, kaygı, korku hem senin için hem de seninle yaşayan herkes için huzursuzluk yaratır.
Çocuğunun olup olmaması zayıflıkla da çirkinlikle de ilgili değil. Ruhun çirkin olmasın.
Seni seven, kabul eden kimse onunla hayatını yaşa. "Ya olmazsa" korkusu hem cinsel hayatını, hem sosyal hayatını etkiler. Her şeye kafanı takma.
Oğlumun ağzında aft var. Çok fazla yara oluyor. Acıdan ağlayacak durumda. Ne yapsak geçmedi. Ne yapmalıyız?
Gargara yapacak kadar yaşı büyükse 1 su bardağı suya 1 çay kaşığı karbonat at.
Sabah akşam gargara yapıp tükürsün. Burnu tıkalı çocuklar ağızdan nefes alıp verdiğinde ağzı kurur, kolay yara çıkar.
Kaygılı içe kapalı stresli çocuklarda da ağız içi yaralar olabilir. Diş, diş eti hastalıkları, geniz akıntısı gibi enfeksiyon kaynağı varsa tedavi edin. Abur cubur beslenenlerde vitamin ve mineral açığı gelişebilir.
Ailede ağızda yara ile seyreden Behçet hastalığı gibi hastalıklar var mı? Özellikle çinko ve ve C, A, B, D vitamini eksiklikleri bu tarz şikâyetler yapabilir. Aynı doktor takibinde bu ihtimaller değerlendirilip gereğinde farklı branşlardan yardım istenebilir.
STRES SEDEFİ TETİKLER
Kolda, belde, kafada, göğüste, her yerimde sedef hastalığım var. Ne yapmalıyım?
Normalde deri 3-4 hafta içinde yenilenir.
Sedef hastalığında deri hücrelerinin çoğalması artmıştır. Bu hastalıkta 3-4 günde bir deri yenilenir.
Sedef için tetikleyici durumlar çoğunlukla boğaz enfeksiyonu, stres, depresyon, deri hasarı, güneş yanığı, aşırı alkol alımı, sigara, diğer hastalıklar için kullanılan ilaçlar sedefi kötüleştirebilir. Beslenme ile sedef arasında belirgin bir ilişki yoktur. Genellikle güneş ışığı sedefi iyileştirir.
Ayağını sıcak tut, başını serin, gönlünü ferah tut, düşünme derin.
HAREKET ET, AĞRIYI DİNDİR
Babamın sağ omuzu ağrıyor. Gazı oluyor. Gaz çıkarınca ağrısı da geçiyor. Bir bağlantısı var mı?
Sağ omuz ağrısından dolayı gaz olmaz. Tabii sağ omuzunu araç penceresinden çıkarıp, açık pencereden karnını üşütmüyorsa. Ama gaz şikâyeti yansıma ağrısı dediğimiz durumlara neden olabilir. Kaldı ki sağ omuzunu ağrıtan sebep ayrı, gaz yapan sebep ayrı olabilir. Yani birbiri ile ilgili olma şartı yok.
Muayene olması gerekli.
İç Hastalıkları Uzmanı hem omuz hem de kabızlık gaz ile ilgili ilk değerlendirmeyi yapmalı. Su içsin, sebzeli yesin, hareket etsin. Hem omuzuna hem de gazına ve kabızlığına iyi gelecektir.
ANDROPOZ AŞKI ETKİLER
Eşim cinsel ilişkimizde eskisi gibi sertleşemiyor. Prostat olmasın dedik, ürolojiye gitti. Doktor "Erken andropoz olabilirsin" demiş. Andropoz kaç yaşında başlar?
İleri yaş erkeklerdeki "Testesteron" yani erkeklik hormonundaki düşüşe andropoz denir. Genellikle erkeklerde yaşa bağlı olarak Andropoz gözlenir. Bu hormonun azalmasına neden olan çeşitli hastalıklarda erkek cinsel fonksiyonları etkilenir.
Hemen panik yapmayın.
Doktor olabilir demiş.
Önce kan tahlilleri çıksın.
Andropozda Cinsel dürtü azalır, daha az sertleşme olur, yaşam sevincinde azalma olur, Güç ve dayanıklılık azalır, boy kısalmaya başlar, Üzgünlük sıkıntılı ruh hali artar, Spor yetenekleri azalır, İş temposu azalabilir.
Ağzım kokuyor. Bu nedenle eşim salonda yatıyor. Dişçiye gittim, geçmedi. Lütfen bir yol gösterin bana?
Kötü ağız kokusuna "Halitozis" denir. İstenmeyen, rahatsız edici kötü koku anlamına gelir. Karşınızdaki insanların, konuştuğunuzda veya nefes alıp verdiğinizde farkına vardığı bir durumdur. Mahcubiyete, sosyal, psikolojik problemlere sebep olur. Dişlerin arasında yemek artıklarının birikmesi, plak, diş taşı, diş eti hastalıkları, dil hastalıkları, yiyecek, içecek ve ilaçlar, sigara, açlık, diyet, mide hastalıkları, sinüzit gibi üst solunum yolu hastalıkları, kulak-burunboğaz hastalıkları ve akciğer hastalıkları ağız kokularına neden olabilir.
Önce iç hastalıkları uzmanına gidin. İlk tetkik ve tedavilerden sonra başka gitmeniz gereken doktorlar varsa İç Hastalıkları uzmanınız düzenleme yapar.
Karnımın sağ üst tarafı ağrıyordu. Safra kesesinde küçük taşlar buldular. Ameliyat oldum. Dışkım daha yağlı çıkıyor. Ameliyat hatası olabilir mi?
Anlattığına göre ameliyat sonrası yemek yeme alışkanlıkların değişmemiş. Yağlı yemek yemekten vazgeç. Safra kesesi karnın sağ üst kısmında, karaciğerin altında yerleşmiş armut şeklinde bir organımızdır.
Karaciğerde yapılan safra, bağırsağa geçmeden önce safra kesesine gelerek burada birikir ve demlenir.
Yemek sonrasında safra kesesi kasılarak içindeki safranın safra yolları vasıtasıyla bağırsağa akması sağlanır. Safra, bağırsakta yağların sindirimi ve emilimini sağlar. Yağlı yemeye devam edersen şikayetlerin azalmaz.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Zayıfım, çirkinim çocuğum olur mu?
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