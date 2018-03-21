Eşime karşı istek duyamaz oldum
Ama menopoza mı giriyorum?
Cinsel isteksizliğin en sık rastlanan nedeni psikolojiktir.
Çeşitli sebeplerle cinsel isteksizlik başlayabilir. Bu anlattıklarınla direk menopoz durumu da hemen aklımıza gelmez. Bununla beraber gün içindeki kadınlığın vazgeçilmez hormonu östrojen yanında erkeklik hormonu testosteron da kadın sağlığında önemlidir. Genç kızlarda testosteron böbrek üstü bezinden salgılanarak ergenlik döneminde koltuk altı bölgesi ve apış arasında kıllanma olayını başlatır.
Boy büyümesinin tamamlanmasına yardımcı olur. Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron kadınlarda şehvet duygusunun oluşmasında, kadının cinsel isteğinin artışında rol oynar.
Testosteronun kadında normal seviyelerde olması kadınların sekste doyuma ulaşması için önemlidir. Yani bu şikayetlerle önce testosteron ölçümü yaptır.
Efendim ben 59 yaşındayım. Eşim cinsel ilişkiye girmekten kaçınıyor. Bende de hala istek var. Doktora söylemeye çekiniyorum.
'Bu yaşta hala ne istiyorsun' derse ne derim?
Doktora söylemeye çekinme. Mesleğimiz çare bulmaya çalışma mesleği.
Önce eşinle bu konuyu konuş.
Ayıp diye düşünüp eşinle konuşmazsan hangi nedenle isteksiz olduğunu anlayamazsın.
Zanlara, kuruntulara kapılırsın.
Yaş ilerledikçe kas, kemik, eklemler aşınır. Eski alışkan olduğunuz pozisyonlar şimdi rahatsız edici olabilir.
Uygun ilişki pozisyonlarınızı yeniden düşünün. Eşinin sana anlatmadığı, menopoza bağlı cinsel organ ile ilgili sıkıntıları olabilir. Gerekirse bir kadın hastalıkları uzmanına muayene olsun. İleri yaş hanımlar bu yaştan sonra diyerek bu muayenelerini önemsemezler. Bazen idrar kesesi-rahim sarkmaları, ilişki sonrası idrar yapma şikayetleri olabildiğinden cinsel ilişkiden sakınabilirler. Bunları hallet.
ÇAYIN BASURA FAYDASI VAR MI?
Hocam boksörüm. 3 yıldır basurum var. Doktora söyleyemedim. Bize misafir gelmişti. Kendinde de zamanında varmış.
'Çay pansumanı yaptım geçti' dedi. Çayın basura faydası var mı?
Çayla basur geçmez. Geçse basurlu adam kalmaz. Tespitini yapmışsın. Bu güzel. Ama sonrası gelmemiş. Doktordan utanmak olmaz. Eğer dışkılama sonrası tuvalet taşında veya dışkı üstünde damla damla şekilde kan görüyorsanız, temizlendiğiniz kağıtta kan damlası varsa mutlaka doktora başvurun.
Makat temizliği sırasında elinize makat bölgesinde beze, bezecik, geliyorsa, ağrılı büyük şişlikler geliyorsa, makat bölgesi kaşıntılı ve akıntılıysa mutlaka doktor muayenesi gereklidir. Bu hastalık doğru tedavi edilmezse ilerler, ameliyat edilecek hale gelir.
Yiyecek ve içeceklerle ilgili destek uygulamaları da yap.
Rezene bağırsak hareketlerini düzenler. Ama tedavi etmez.
Basurlular çay içerse kabızlık ve bağırsak hareketlerinin azalması nedeniyle basuru artabilir.
BENİM DE SERTLEŞME SORUNUM VAR!
Benim de sertleşme sorunum var. Çeşitli şeyler denedim. Faydalı olmadı. Doktora gitmek istiyorum ama ne yaptırırlar yani can yakacak bir test var mı?
Yok. Böyle durumlarda gece penis sertleşmesi, penis kan akım ölçümü, serum testosteron, FSH, LH ve Prolaktin hormon düzeyi, açlık kan şekeri veya şeker yükleme testi, kolesterol tiroid hormonları, karaciğer ve böbrek testleri yapılır.
Çeşitli şeyler denemenden daha az risklidir.
Ben 21 yaşındayım. Üniversiteye gidiyorum. Memlekette karın ağrısı şikayetim vardı. 1 yıldır sık olunca buradaki doktora gittim. 'Apandisit olabilir' dedi. Ama sonra 'Değilmiş' dedi. Ameliyat olacağım. Ne derlerse yapıyorum. Hangi doktora gitmeliyim?
"Ailevi Akdeniz Ateşi" veya "FMF" denilen hastalığa uygun bir tarifin var. Birçok hastalığa benzer. Ateş ve karın ağrısı, çeşitli eklem ağrıları hatta farklı şikayetlerle bile çıkabilir. Kanda lökositoz, sedimantasyon, fibrinojen ve CRP yüksekliğinin bulunması tanıda yardımcı olur.
Kesin tanı genetik analizde MEFV gen mutasyonunun gösterilmesi ile koyulur. İç hastalıkları veya romatoloji uzman takibi gerekir. Bu nedenle ameliyat olunmaz.
Menopoza yeni girdim. 5 aydır adetim yok. Ter basıyor. Yüzümde sakal gibi kıllarım çıktı. Sesimin kalınlaştığını söylüyorlar. Alnımdan saç dökülmesi de oldu. Arkadaşlarımda bu kadar menopoz yok. Ne yapayım?
Öncelikle tespitlerinden dolayı sana teşekkür ediyorum. hem kendini iyi takip etmişsin.
Hem de seninle ilgili bilgi verenleri önemsemişsin.
Hepsini toplayıp bana iletmişsin. Bu şikayetler çok önemli. Menopoz şikayetleriyle denk gelse de, menopoz şikayetlerine benzese de başka hastalık ihtimallerinde var.
Örneğin troid bezi çalışmasının azalması, böbrek üstü bezi çalışmasının hastalıklarında bu tip durumlar olabilir. FT4, TSH, Prolaktin, Na, K, DHEAS, testosteron (total-serbest), E2, gibi bazı kan testlerine ihtiyaç olabilir. Tüm batın usg ve böbrek üstü bezi ve troid bezi MR-BT gibi görüntülemelere ihtiyaç olabilir. Öncelikle iç hastalıkları uzmanına başvur.
Gerekirse endokrinoloji, kadın hastalıkları uzmanına ihtiyaç olabilir. İhmal yok, tedbir var.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Eşime karşı istek duyamaz oldum
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