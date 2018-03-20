İlişkiye girmeden boşalıyorum
Erken boşalmanın nedenini ilgilendiren hastalıklar ile beraber, çiftleri ve onların ruhsal- sosyal yanlarını ilgilendiren kısımları ağırlıktadır. Tecrübesizlik, cinsel bilgiler hakkında yanlış anlamalar ve gerçek olmayan beklentiler, gençlik çağlarında uygunsuz ortamlarda yakalanma korkusuyla, ayıp, yasak ve günah düşünceleriyle yapılan mastürbasyonlar, kaygı ve depresyon, yorgunluk, sıkkınlık, kızgınlık ve tedirginlik, cinsel uyarım eksikliği, aşırı cinsel isteğin verdiği gerginlik, kadına karşı isteksizlik, eşle çatışma, cinsel baskı, cinsel uyumsuzluk, penis başının aşırı hassasiyeti ve buna benzer birçok size has farklılıklar sıkıntı kaynağı olabilir. Al eline kalemi, yaz kendi nedenlerini.
Sonra tek tek çözmeye başla.
Eşinle de bu konunun sohbetlerini yapmayı ihmal etme.
Merhabalar ben 36 yaşındayım. Askerlik yaparken göğsümde bir beze vardı. Biraz büyüdü. Doktora gitsem mi?
Evet. Mutlaka git.
Erkekte de meme hastalığı olabilir. En yaygın görülen belirti meme dokusunda kitle veya kitlelerdir. Tespit ettikleri herhangi bir kitlede ya da farklı bir yapıda mutlaka bir hekime başvurmaları gerekir. Erken dönemde tespit edilmesi, hastalığın tam olarak tedavi edilmesini sağlayabilir.
'Bana bir şey olmaz' deme.
Önce iç hastalıkları uzmanına başvur.
O PARFÜMÜ KULLANMA
32 yaşındayım. Kız arkadaşımın hediye ettiği parfümü kullandıktan sonra dudaklarım şişti. Domates ve çikolataya karşı alerjim vardı. Şimdi ne yapayım?
Öncelikle bir daha o parfümü kullanmamalısın bu konuda anlaşalım.
Genel olarak alerjik değerlendirmeye ihtiyacın var. Bu durumu iç hastalıkları, alerji, göğüs hastalıkları uzmanı ve cilt uzmanı değerlendirmesi gerekebilir. Baharatlar, tarçın, vanilya, sitrik asit içeren limon, portakal gibi meyveler, soslar, şarap ve likörler, gazlı içecekler, kolalı içecekler, sakızlar, dondurma gibi gıdalardan da sakın. Hepsinden uzak dur. Bunlar kozmetik ürünlerdeki alerji yapan maddeleri içerebilir.
Durumun netleşene kadar tedbir alman şart.
KABIZLIĞIMIN NEDENİ ET Mİ?
Yeni evlendim. Eşim sebzeci, ben ise etsiz yemek yiyemiyorum. Kabızlığım var. Eşim etten diyor. Doğru mu?
Doğruluk payı var.
Sadece et mi? Başka hastalık ya da nedenler var mı? Değerlendirmek uygun olur. Tek yönlü beslenmenin çeşit çeşit zararı var. Günde en az 1-2 porsiyon yani yaklaşık 100-200 gram kadar sebze tüketmek kalp, mide, bağırsak, kan, kas, sinir, cinsel sağlık üstüne sayılamayacak kadar faydası var. Bol su iç, hareket et, hamurdan sakın. Bunları yapmazsan hastalığın olmasa bile basur, makat yırtığı gibi sert-zorlu dışkılama nedeniyle meydana gelen hastalıklara yakalanabilirsin. Testi kırılmadan hanımını dinle.
Sonra sadece kırılan testin olmaz!
HANGİ İLAÇLA ZAYIFLAYABİLİRİM?
İşim nedeniyle çok seyahat ediyorum. Geç yatıyorum. Düzensiz yemek yiyorum. Şişmanladım. Hangi ilacı önerirsiniz?
İlaç milaç önermiyoruz.
İyi olmanı öneriyoruz. İlaç almak iyi olmak demek değildir. Sıkıntının sebebini bulmadan kalıcı iyilik olmaz.
Fırsat buldukça uyu. Çünkü uykusuz kaldığın müddetçe iştahın azalmaz. Uykusuzluk iştah açar. Düzensiz yesen de yediklerin sade pişmiş, sağlıklı gıdalardan olsun. Tuzlu, yağlı, şekerli, kızartma ağırlıklı beslenme şekli şişmanlığa davetiye çıkarır. Ayrıca aşırı stres prolaktin dediğimiz hormonun artmasına neden olur. Bu da iştahı arttırır.
2 saatlik şeker yükleme testi, troid hormon testi gibi bazı tahlillerin yapılması gerekebilir. İlk fırsatta iç hastalıkları uzmanına muayene ol. Gerisi düzene girer. Yeter ki düzelmeyi iste ve gayret et.
Kahvede otururken öksürmeye başladım. Arkadaşlarım 'Salep iç geçer' dediler. Salep öksürüğe iyi gelir mi?
Kahvenin dışında içersen, diğerlerine de iyi gelir.
Şaka bir yana kahvehane gibi sosyal kapalı mekanlar üst solunum yolu hastalıklarının çoğalmasında önemli bir yere sahiptir. Özellikle kışın iyi havalandırılmadığında öksürükle etrafa yayılan mikroplar birçok kişiye bulaşır. Hastalığın biri biter öbürü başlar. Hastalar böyle toplu yaşam ortamlarına gitmesinler. Salepe gelince, bazı orkide çiçeklerinin yumrularından hazırlanır.
Soğuk algınlığı, öksürük ile bağırsak hastalıklarında rahatlatıcı ve iyileştirici etkileri bilinir.
Boyun ve sırt ağrılarım nedeniyle doktora gittim. Memelerimin büyüklüğünden kireçlenme başlamış. Ne yapmam gerekiyor?
Öncelikle iç hastalıkları uzmanına başvurun. Genel değerlendirmen şart. Çeşitli hormon testleri, görüntülemeler ve muayene bulgularına göre tanı netleşsin. Eğer farklı bir hastalık yoksa sadece yapısal meme büyüklüğü varsa ameliyat ihtimali düşünülür.
Meme büyüklüğü sadece kireçlenme değil, meme altı bölgelerinde mantar enfeksiyonları, sosyal olarak huzursuzluk, hareket kısıtlaması gibi birçok farklı konuda olumsuzluklar katabilir. Plastik Rekonstruktif cerrahi değerlendirilmesine göre karar verilir.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- İlişkiye girmeden boşalıyorum
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