Andropoza girmiş olabilir miyim?
Kendi terleyince ben menapozda mısın diye soruyordum. Şaka mı yapıyor. Andopoz nedir?
Sizce de ben andopoza girmiş olabilir miyim?
İleri yaş erkeklerdeki "Testosteron" yani erkeklik hormonundaki düşüşe andropoz denir. Genellikle erkeklerde yaşa bağlı olarak Andropoz gözlenir. Genellikle 60 yaşından sonra başlayabilir. Bu hormonun azalmasına neden olan çeşitli hastalıklarda erkek cinsel fonksiyonları etkilenir.
Hemen panik yapmayın.
Doktor olabilir demiş. Önce kan tahlilleri çıksın. Andropozda cinsel dürtü azalır, daha az sertleşme olur, yaşam sevincinde azalma olur, güç ve dayanıklılık azalır, boy kısalmaya başlar, üzgünlük sıkıntılı ruh hali artar, spor yetenekleri azalır, iş temposu azalabilir.
56 yaşındayım. Menopoza giriyorum galiba.
D vitamini tahlili yaptır dediler. Bir şikayetim yok. Tahlil yaptırayım mı?
D vitamini düzeyi tayini pahalıdır, düzenli olarak ölçülmesini önermeyiz. Yatağa ve eve bağımlı kişilerde bakımevleri ve huzur evlerinde kalanlarda, D vitamini eksikliği ve yetersizliğine yol açabilecek bir hastalığı olanlarda, Osteoporozu olanlarda, düşük travmalı kırık öyküsü olanlarda (örneğin ayakta dururken düşenlerde), kan kalsiyumu düşük (Hipokalsemisi) olanlarda, kan fosforu düşük (Hipofosfatemisi) olanlarda, D vitamini metabolizmasını etkileyecek ilaçları kullananlarda, kanda D vitamini düzeyi bakılmalıdır. Buna da doktor karar vermelidir.
SERTLEŞME SORUNUM VAR
Doktor bey, sertleşme sorunum var.
51 yaşındayım. Yani yaşlı değilim. 4 aydır şikayetim devam ediyor.
Doktor gece sertleşme testinden bahsetti.
İyi de bende zaten sertleşme olmuyor.
Yanlış anlamış olabilir miyim?
Sertleşme şikayetlerinin çoğu stres, sıkıntı gibi psikolojik kaynaklıdır.
Uykuda bunlar ortadan kalkar. Gece uyku dırasında penisin sertleşme oranı ve süresi tespit edilir. Yani sıkıntı-evham kaygı varsa sen uyanıkken penis uyur. Sen uyuyunca penis uyanır. Bunun dışında ïPenis kan akımı ölçümü ïSerum testosteron, FSH, LH ve Prolaktin hormon düzeyi, açlık kan şekeri veya şeker yükleme testi, kolesterol tiroid hormonları, karaciğer ve böbrek testleri yapılabilir.
Doktoruna güven, gerisini merak etme sen.
SÜREKLİ ACIKIYORUM
41 yaşındayım.
Ama sürekli acıkıyorum. Habire neredeyse 2 saatte bir yemek yemek istiyorum.
Ne yapacağımı bilmiyorum. Bana 'Tatlı ye' dediler 'Az az sık sık ye' dediler. Ama sadece kilo alıyorum. Bunun bir tedavisi yok mu?
Var. Tatlı yedikçe aynı şikayetin tekrarlar. Sana özel, diyet uzmanı eşliğinde hazırlanmış diyet listesi TEDAVİNİN KENDİSİDİR. diyet uygulamayan kişiler ileri bir tarihte şeker hastası yani Diyabetes Mellitus dediğimiz hastalığa maruz kalırlar.
Mutlaka iç hastalıkları uzmanı tarafından takip edilmen gerekir. Hipertroidi, parazit bastalığı ve diğer ihtimaller açısından da değerlendirilmen gerekiyor. İnsülin direnci varlığına göre gerekirse ilaç tedaviside başlanır. İhmal yok, korkmak yok, gerekeni yapmak VAR. Bu anlattığın durum kan şeker düşmesi yani hipoglisemi gibi duruyor.
Geciktirme. Şeker hastalığına döner.
SAÇLARIM DÖKÜLÜYOR
Saçlarım 3 aydır çok dökülüyor. Reklamlarda izlediğim şampuan ve jöleler kullanmasam geçer mi? Bana bir yol gösterin...
Saç dökülmesi kullandığımız temizlik malzemeleri ile ilgili olabilir. Ama altta başka bir hastalıkta yatabilir. Kullandığın temizlik malzemelerine dikkat et. Ama hipotroidihipertroidi- çinko eksikliği-B vitamini eksikliği- uykusuzlukkaygı stresi ve düzenli olarak kullandığın farklı ilaçları unutma. Ailende saçlar ne durumda bir de onu kontrol et.
Annem 54 yaşında hem şeker hem de tansiyon hastası önceden zeytinyağlıları çok yerdi. Şimdi şekerimi yükseltir deyip yemiyor. Yesin mi yemesin mi?
Özellikle zeytinyağının faydaları saymakla bitmez. Kalp damar hastaları için zeytinyağı çok önemlidir. Çünkü bazı sebzelerde nitrat maddesi vardır.
Zeytinyağı içindeki acımsı tadı veren yağ asitleri bu nitratlarla birleşerek damar genişletici maddeler üretir. Bu da doğal ilaç gibidir. Çünkü damar genişletici ilaçlarda da nitrat içeren maddeler bulunur. Bu maddeler tansiyon düzenleyici etki de gösterir. Ispanak, brokoli, lahana, havuç, kırmızı pancar, dereotu ve marul nitratdan zengindir.
Ayrıca zeytinyağı havuç gibi kan şekerini hızlı yükseltebilen gıdaların bu etkilerini yavaşlatarak şeker hastalarının rahatlıkla bu gıdaları tüketebilmelerini sağlar. Bu nedenle zeytinyağlılar fazla miktarlarda olmamak kaydıyla rahatlıkla tüketilebilir.
4 yıldır kuaförde çalışıyorum. Aynı zamanda astımım. Dükkanda çok sıkışıyorum. Ne yapmalıyım?
Öncelikle dükknı sürekli havalandır. Özellikle kozmetik malzemeler, deodorantlardan sakın.
Sürekli temiz tut. Toz tutucu eşya bulundurma. Özellikle maske takmaya çalış. Aslında hastalığın bu meslek için oldukça zor. Malulen Emeklilik şartlarını araştır.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Andropoza girmiş olabilir miyim?
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