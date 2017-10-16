Kolesterol-şeker cinsellik biter!
Kolesterol yüksekliği direkt ereksiyon sorunu yapmaz. Ancak çok yüksek kolesterol veya trigliserid yüksekliği uzun yıllar damar sertliğine neden olursa penis damarlarını da tıkamış olabilir.
Kalbi besleyen damarlarda, penis damarı da yaklaşık aynı genişlikte damarlardır.
Ereksiyon sorunu çoğunlukla stressıkıntı gibi psikolojik nedenlerle ortaya çıkar. Bununla beraber, troit ve cinsiyet hormon bozuklukları, kan şeker düzensizlikleri, kullanılan ilaçların yan etkisi gibi nedenlerle de ereksiyon sorunu yaşanabilir. Öncelikle iç hastalıkları uzmanına görün. Bedensel bir sıkıntı yoksa üroloji uzmanı veya psikiyatri, psikoloji uzmanı devreye girebilir.
'İSTEĞİM YOKKEN BİR ŞEYLER OLDU'
3 hafta önce psikoloğa gittim. Depresyon hapı verdi. Birkaç gün önce akşam evdeyken penisim sertleşti. Halbuki herhangi bir isteğim ya da kendi tatminim yoktu. Ağrı da oldu. Ne yapacağımı bilemedim. Şimdi doktora gideyim mi? Kime gitmeliyim?
Ucuz atlatmışsın. Bu duruma 'Priapizm' diyoruz. Ortada cinsel uyarı, cinsel ilişki yokken penis ereksiyona geçer. Çok uzun süre ereksiyon halinde kalabilir. Sert ve ağrılı bir durumdur. Priapizm, ürolojik acil bir durumdur.
Erken müdahale edilmezse ciddi sonuçlar doğurabilmektedir. Cinsel organ bölgesindeki bir travma sonrası, toplardamar tıkanmasına bağlı, depresyon ilaçlarının yan etkisi olarak, bazı kan hastalıkları, bazı kanserlere bağlı olarak da bu durum olabilir. Hemen üroloji uzman muayenesi ile başla. Depresyon ilacı için de doktorunla konuş.
Mideme endoskopi yapıldı. Mmikrop varmış. Ne önerirsiniz?
Her mikrop varlığında antibiyotik kullanmayız. Var olan mikrobun yoğunluğuna göre 15 günlük sabah-akşam 3 ayrı ilaç uygulaması gibi bazı ilaç rejimlerimiz var. Hastaya göre değişebilir. Sen yeme-içme alışkanlıklarını düzelt. El temizliğin başta olmak üzere her türlü temizliğine dikkat et. Gıdaların yenmek için hazırlanması sırasında kullandığın suyun bile temiz olmasına dikkat et.
EŞİM İSTİYOR DİYE BİRLİKTE OLUYORUM
3 yıl önce menopoza girdim. Ben 53, eşim 54 yaşında. O istiyor diye 2-3 ayda bir cinsel ilişkiye giriyoruz. Sonrasında idrarda yanmalarım oluyor. Ne yapabilirim?
Öncelikle cinsel ilişkinizle ilgili durumunuzu gözden geçirin. Cinsel ilişki her iki tarafın da isteğiyle olmalı. Aksi halde, her iki taraf için de huzursuzluk ve hastalık kaynağı olur. Erkek eşini mutlu edemediğini, iktidarsız olduğunu düşünebilir. Sonraki bir araya gelmelerde daha güce dayalı birleşme denemeleri yapabilir. Bu da cinsel organda aşınmalar, zorlanmalar, hastalıklar yapabilir. Menopozdaki kadınlarda cinsel organ dokusunda kuruluk olabilir. Daha fazla aşınma olur. Sonrasında idrar yapmalarda yanmalar olabilir. İdrar yolu infeksiyonları için idrar tahlili yaptırın. Nemlendirici kremler alın.
68 yaşındayım. Hem şeker hastalığım hem de kolesterolüm var. Ne kullanmalıyım?
Önce sana ait bir diyet listesi yapması ve yediklerinin hastalığın için ne kadar önemli olduğunu anlatması için bir diyet uzmanına git. Yemekleri ve yemek yemeyi yanlış öğrenirsen bu hastalıkların iflah olmaz. Düzenli hareket et. Günde ortalama en az 10 bardak su iç. Sıkıntı-stres-evham-kaygı kolesterolü de, şekerini de bozar. Mümkünse tarçını sofrandan eksik etme. Doktorunun senin için düzenlediği ilaçları düzenli kullan.
İlaç kullanmadan 'iyileşmedim' dersen sürekli tedavi karışır. Kendi kendine çelme takma.
- Haberler
- Yazarlar
- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Kolesterol-şeker cinsellik biter!
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Daha başında ‘Acıdı’ diyor! 15 Ekim 2017, Pazar Hocam 40 yaşındayım. 2 ay önce evlendik. Eşimle ne zaman beraber olsak 'Çok acıyor, ağrıyor' dediği için bırakıyoruz....
- Cinsel organ eğikliği hastalıktır 14 Ekim 2017, Cumartesi Sık sık bademciklerim şişiyor. Antibiyotik kullanıyorum. Zararı var mı? Öncelikle yanlış ve gereksiz antibiyotik...
- Eşler koklaşa koklaşa anlaşır 13 Ekim 2017, Cuma 28 yaşındayım. 2 yıldır evliyiz. Görücü usulü evlendik. 1 çocuğumuz oldu. Bazen canım beraber olmak istemiyor...
- Özel hayatta utanma olmaz 12 Ekim 2017, Perşembe 64 yaşındayım. Eşim cinsel ilişkiye girmekten kaçınıyor. Ben istiyorum, o istemiyor. Ayıp diye doktora söylemeye...
- Kereviz cinselliğe iyi gelir... 10 Ekim 2017, Salı 3 haftadır hıçkırıyorum. Nefes tuttum, katı ekmek çiğnedim, ne yaptıysam geçmedi. Beklesem geçer mi? 3 haftadır...
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri
- Daha başında ‘Acıdı’ diyor!
- Cinsel organ eğikliği hastalıktır
- Eşler koklaşa koklaşa anlaşır
- Özel hayatta utanma olmaz
- Kereviz cinselliğe iyi gelir...
- Aşık oldum tansiyonum düzeldi
- Ağız kokusuna gargara tarifi
- Eşim cinsel ilişkiden kaçıyor
- Eşim cinsel ilişkiden kaçıyor
- Tansiyon ilacı cinsel hayatı etkiler mi?