Daha başında ‘Acıdı’ diyor!
Cinsel birleşme sırasında ağrı, acı, yanma, batma gibi hoşnutsuzlukhuzursuzluk durumlarına 'disparoni' yani 'cinsel ilişki ağrısı' denir. Kadınlarda sık karşılaştığımız bir durumdur.
Kadın hastalıkları uzmanına muayene olması gerekir. Ayrıca psikolog veya psikiyatrist desteği de gerekebilir.
Yaklaşık olarak yüzde 70 jinekolojik, yüzde 30 psikolojik sebeplerden kaynaklanır. İhmal etmeyin. Yoksa cinsel ilişki düşüncesi ağrı ve huzursuzluk yaratacağından geleceğinizi olumsuz etkiler. Evlilik öncesi sıkıntılar ne kadar katkıda bulunur belli olmaz ama eşinin gönlünü al. Kız evinin naz evi olduğunu unutma. Kırdıysan, tamir et. Bedensel hastalıklar ağrılı olabilir.
70 yaşındayım. 10 senedir kasık fıtığım var. Kalp hastasıyım. Ameliyat olamıyorum. Buna çare olarak da bitkisel bir karışım önerebilir misiniz?
Bitkisel karışımlar fıtığı düzeltmez. Çeşitli tedbirler var olan fıtığın ilerlemesini, içine bağırsakların girip tıkanmasını engeller. Örneğin ağır kaldırmamalısınız, kabız kalmamalısınız, ıkınmalar-kuvvetli öksürükler, şikayetleri ve hastalığın şiddetini arttırabilir. Kabız kalmamanız için çayı çok ve demli içmeyin. Papatyarezene- ıhlamur gibi sıcak içecekleri tercih edin. Hamurlu gıdaları sık tüketmeyin. Tuvalet ertelemeyin.
Yeterince su için. Mekanik destekler açısından mutlaka bir kez fizik tedavi uzmanına muayene olun
28 yaşındayım. 2 ay önce doğum yaptım. Eşim cinsel ilişkiye girmek istiyor. Ama ben istemiyorum. Organlarımın iyileşip iyileşmediğini bilmiyorum. Ona bunu nasıl anlatırım?
Doğum sonrası kadın bedeninin normal hale dönmesi kadar, anne olan kadının cinselliğe, cinsel ilişkiye bakışının normale dönmesi de önemlidir. Ruh halinin eskisi gibi olması bedenin eskisi gibi olmasından daha uzun sürebilir.
Anlaşılan senin için de durum böyle.
Bunu eşine söylemekten çekinme. Eşin yaklaşık olarak 1 yıldır seninle birlikte olamamanın verdiği hasret ve istekle bunu istese de, ruhen hazır olmadığını anlatabilirsin. Önemli olan karşılıklı doğru ve dürüst olmak, birbirinize güvenmektir. Bunu asla unutmayın.
Hocam 19 yaşında oğlum var. 3 ay önce evlendirdik. Gelinim de oğlum da çok sağlıklı ama çocukları olmadı. Acaba kısırlar mı? Ne yapmamızı önerirsiniz?
Bence anlattıklarına göre sabredecek kadar vakit var. 1 yıl korunmasız cinsel ilişkiye rağmen gebelik söz konusu olmaz ise 'İnfertilite' dediğimiz kısırlık ihtimali araştırılabilir. Erkek kısırlığı çok çeşitli nedenlerle olabilir. Hormonal nedenler, genetik nedenler, varikosel, geçirilmiş cerrahi ameliyatlar, çevresel ve kimyasal etkenler, doğumsal anomaliler, uyuşturucu maddelerin kullanımı, hormonal düzensizlikler, kimyasal maddelerin dumanı, boya ve kimyasal maddelerin kanserojen etkileri nedenler arasındadır.
Çocuğu olmayan bir erkek üroloji uzmanına başvurmalıdır. Önce muayene, özel sperm ve hormon tetkikleri gerçekleştirilir. Kesin tedavi olmasa bile erkeğin bu tedavilerle durumunun düzelmesi sağlanarak yardımcı üreme teknikleri yapılabilir.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Daha başında ‘Acıdı’ diyor!
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