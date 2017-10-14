Cinsel organ eğikliği hastalıktır
Öncelikle yanlış ve gereksiz antibiyotik kullanımı 'antibiyotik direnci' dediğimiz duruma neden olur. Mikroplar antibiyotiğe karşı savunma geliştirir. Tekrar bu ilacı kullanınca bir işe yaramaz. Kullanılan antibiyotiğin tipine göre karaciğer, böbrekler hassas veya zayıfsa bardağı taşıran damla olabilir. Antibiyotik doktor vermeden kullanılmaması gereken önemli bir ilaç grubudur. Herkese zarar verir. Her ateş yükseldiğinde, her boğaz ağrıdığında antibiyotik kullanmaktan vazgeçin. Ayrıca gereksiz yere maddi zarara da neden olur.
45 yaşıma girdim. Cinsel organım sola doğru eğik. İdrar yaparken zorlanıyorum. Ağrı da oluyor. Utandığım için doktora gidemedim. Lütfen bana yardım edin...
Tarif ettiğin şekilde bir bozukluk 'Peyronie' hastalığı dediğimiz bir hastalıkta görülebilir. Daha çok romatizmal- iltihabi bir hastalıktır. Mutlaka önce üroloji uzmanına muayene olmalısın. Romatizmal açıdan daha sonra iç hastalıkları da tetkik eder.
Ancak geçmişteki uygulamalarınla ilgili gibi durmuyor. Bu hastalıkta da ilaç tedavileri ve gerek olursa ameliyat gerektiren durumlar olabilir. Utanma.
Sakın geç kalma.
Alerjim olduğu için çok öksürüyorum. Fazla şurup içiyorum. Sakıncası var mı?
Her şeyin aşırısı zarar. Bu kural öksürük şuruplarında da geçerli.
Çeşitli etken maddeli şuruplar var.
Bazılarında çarpıntı, bazılarında damar daralması, hatta bazılarında troit bezi az çalışması bile ortaya çıkabilir. Öksürük şurupları tüm ilaçlar gibi masum olmayan, fayda verirken zarar verme ihtimali olan maddelerdir. Şekerleme niyetine, kafamıza göre kullanamayız. Alerjik hallerde en önemli uygulama alerjimiz olan maddelerden sakınmamızdır.
Çarpıntım oluyor. İlaç kullanıyorum. Perhiz de yapmam gerekir mi?
Çay, kahve, sigara gibi alışkanlıkları bırak.
Kafein içeren her türlü gıda çarpıntıyı tetikler. Aşırı açlık-tokluk, sıcak-soğuk, aşırı baharatlı gıdalar çarpıntı artırır.
Farklı hastalıklarda kullanılan bazı ilaçlar da çarpıntı yapar. Öksürük şurupları, bazı astım ve kronik bronşit ilaçları da çarpıntı yapabilir. Bazı göz damlaları kalp ritmini yavaşlatır. Stres yönetimi, ideal kilo, düzenli egzersiz, hayvansal ve katı yağlardan sakınan bir diyet, tuzun azaltılması ilaç dışı yardımcı uygulamalardır. Tabii yaparsan.
Erken boşalma yaşıyorum. Nasıl tedbir alayım? Geciktirici kremler işe yarar mı?
Geciktirici kremler bir süre faydalı olabilir. Önemli olan gerçek sebebin düzeltilmesidir. Erken boşalma, cinsel ilişki sırasında erkeğin istemi dışındaki boşalmadır. Psikiyatrist, üroloji uzmanı desteği gerekebilir. Ailenin ve toplumun cinselliğe bakış tarzı, üzüntü, ayrılık kaygısı, eksik veya yanlış bilgilendirilme, eşler arasındaki iletişim biçimi, cinsel istismar, cinsel başarı kaygısı, fiziksel ya da psikiyatrik hastalıklar, yorgunluk ve stres, aşırı alkol ve ilaç kullanımı, evlilik öncesi ve dışı ilişkiler de erken boşalmanın diğer nedenleri olabilir. Yanlış uygulamalar, cinsellikten kaçınma, performans kaygısı, eşin tepkileri, suçluluk ve utanç da sıkıntının devamına neden olabilir.
Doğru psikoloğa muayene olmaya.
Eşim 45 yaşında, 10 yıldır şeker hastası. Cinsel organında sık sık enfeksiyon oluyor. Doktor, 'mantar' deyip ilaç veriyor. Geçiyor gibi oluyor ama sonra yine tekrarlıyor. Ben de mikrop kapar mıyım?
Şeker hastası kadınlarda idrar yolu ve mantar enfeksiyonları sık görülebilir.
Perhize ve temizliğe dikkat etmeniz gerekir. Cinsel ilişki sırasında senin de ellerin kirliyse kendi cinsel organınla eşinin cinsel organına enfeksiyon bulaştırabilirsin. Bu yüzden çok dikkatli olmanız gerekir. Ayrıca bulaşıcı hastalıklar açısından kendini takip etmelisin. Farklılık görürsen üroloji ile görüş. Eşin de kadın doğum uzmanına danışıp, uygun tedaviyi öğrenebilir.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Cinsel organ eğikliği hastalıktır
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