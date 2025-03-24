29 yaşındayım. 1.5 yıl önce evlendim. O günden beri saçım dökülüyor. Bir de göğüslerim şişti. Arkadaşlar "Ergen misin?" diye dalga geçiyor. Ne dersiniz?

ANLATTIKLARINA bakılırsa hormonlarında sorun olabilir. Sıkıntısı yüksek bir dönem yaşamışsın. Sıkıntıda prolaktin hormonu artar.

Saç sorunu, duygusallık ve memede şişme olabilir.

İç hastalıkları uzmanına muayene ol. Prolaktin, TSH, magnezyum, çinko ve biotin tahlili yaptır. Bunları yaptırmadan saç ektirtirsen sonuç başarısız olabilir.



ZENCEFİL İYİ GELİR

25 yaşındayım. Babam 3 ay önce kalp krizi geçirdi. Ayrıca gut hastalığı var. Doktor yediklerine dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Neler yedirelim?

ÖNCELİKLE babanı diyetisyen takibine sokalım.

Çok yağlı, hamurlu sofralar istemiyoruz. Sebzesiz sofra kurulmasın. Kan şekeri, kolesterol, üre, B ve D seviyelerine uygun beslenmeli. Gut için zencefil, kuşburnu, vişne ve mısır püskülü çayı kullanılabilir.

Hareket etmesi de en az beslenmesi kadar kıymetli.

İdrar söktürücü haplar gut hastalığını arttırabilir.



ZORLUK YAŞIYORUM

3 yıl önce idrar şikayetim başladı. Doktora gittim, idrar yolum daralmış. Ameliyat oldum, 2 yıldır durumum iyi. Ama bugünlerde kesik kesik idrar yapıyorum ve zorluk çekiyorum. Nedeni nedir? Bir daha mı daraldı?

TEKRAR daralma olabilir. Onun dışında özellikle Prostat bezi hastalıklarında kesik kesik idrar yapma şikâyeti sık olur. İdrar yolu enfeksiyonları açısından da dikkatli olmak gerekir.

Tekrar üroloji uzmanıyla konuş. İhmal etme.

İlerlemesin.



BAZI TESTLER ŞART

26 yaşında erkeğim. Yüzüm ve parmaklarım şişiyor. Tahlillerim iyi çıktı. Doktor stresten olduğunu söyledi. Ne yapmalıyım?

ALDIĞIN ilaçlar varsa onları öğrenelim. Ayrıca el ve yüzde şişmeler alerjik durumlarda, bazı romatizma hastalıklarında da olabilir.Bunlar için yapılmış tahlilin var mı?

Bilmiyorum. Stres bedende birçok hormon ve salgıyı etkileyebilir. Mutlaka tam idrar tahlili yaptır. Protein kaçağı var mı? Bakalım.

Ayrıca daha önce hepatit gibi bir karaciğer hastalığı geçirdiysen karaciğer testleri, protein, albümin testleri de görülmeli.

Bu anlattıklarımdan yapılmayan varsa tekrar doktoruna git. Kalanları yaptır.