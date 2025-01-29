SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Onları dinleme

Onları dinleme

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 29 Ocak 2025

HABERİ
SESLİ DİNLE

2 ay önce menopoza girdim. Şikayetlerim çok arttı. Arkadaşlarım östrojenli menopoz ilacı kullanmamı tavsiye etti. Bunun bir sakıncası var mı?
BOŞUNA sıkıntıya girmeyin.
Şikayetlerinizi kadın hastalıkları uzmanı ile paylaşın. Sizin durumunuzu tıbbi olarak tespit edelim.
Bedeninizin ihtiyacını belirleyelim.
Bazı hastalığı olanlara bu ilaçları veremeyiz. Rahim ve menopoz öncesi meme kanseri olanlar, hipofiz adenomu, damar içi pıhtılaşmaya bağlı hastalıklar, karaciğer yetmezliği olanlar, porfiriya hastaları, migren hastaları bu ilaçları kullanamazlar.
Bu ilaçlar diğer ilaçlar gibi komşu, eş, dost ve teyze reçeteleri ile alınmamalıdır.

ÇOK ŞAŞIRDIM
6 aylık evliyiz. Eşimle aramızda hiçbir sorun yok. Ama o, cinsel açıdan rahatlayamadığını söylüyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Bize bir yol gösterin.
EŞLERİN, ilişki öncesi ve ilişki sırasında bedensel ve ruhsal olarak haz, coşku, keyif alması gerekir. Rahatlamak, tarif edilmeyen kişiden kişiye değişebilen bir durumdur. Birliktelik sonucu mutlu, yorgun, keyifli bir haliniz varsa orgazm oldunuz demektir. Bunun eşlerin her ikisi için de gerçekleşmesi gereklidir. İlişkiden önce daha uzun süre birbirinize vakit ayırın.

MORALİM BOZUK
32 yaşındayım. Eşimle ilişkimizde sertliğim 10 dakika sürmesine rağmen eşim tatmin olamıyor. Moralim de bozuluyor. Bu da mı erken boşalma?
CİNSEL ilişkide zevk alma durumu sadece cetvelle, dakikayla ilgili değil.
Eşinizi tanıyın, anlayın. Korkularını, hassasiyetlerini bilin. Meraklarını giderin.
Cinsellik eşler arasında bile konuşulmayan, paylaşılmayan bir konu olunca herkes kendi kendini ölçüp hesap kesiyor. Kadınların orgazm-uyarılma durumu erkeklerden farklıdır. Birbirinizin ruhunu okşayın.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Eşim çok kızıyor 28 Ocak 2025, Salı Ateş yapmaz 27 Ocak 2025, Pazartesi Tarçın mahcup etmez 26 Ocak 2025, Pazar Yaşı dert etme 25 Ocak 2025, Cumartesi
Hakan Ural’ın kızlarına bakın! Sibel Can’a benzerliğiyle dikkat çeken Melisa Ural’dan kardeş pozu!
Hakan Ural’ın kızlarına bakın!
RTÜK Kübra Par’ın canlı yayındaki el hareketi için soruşturma başlattı
RTÜK Kübra Par'ın canlı yayındaki el hareketi için soruşturma başlattı
Fenerbahçe ezeli rakibinin eski yıldızını kapıyor! Talisca’dan sonra sıra onda
F.Bahçe ezeli rakibinin eski yıldızını kapıyor! Talisca'dan sonra sıra onda
Barış Pehlivan gözaltına alındı CHP’li fondaşlar birbirine düştü!
CHP'li fondaşlar birbirine düştü!
CHP’li Seyhan Belediyesi’nde borçlar ödenmiyor: Makam odasındaki eşyalar haczedildi
CHP'li belediyeye haciz