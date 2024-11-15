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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tarihi 15 Kasım 2024

HABERİ
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Mola zamanı

59 yaşındayım. 'Bu yaştan sonra rahat edelim' dedik, evlendik. 3 aylık evliyim. Eşim sürekli cinsel ilişkiye girmek istiyor. Erken boşalmaya başladım. Yardım eder misiniz?
HER şeyin aşırısı zarardır. Sık cinsel ilişki cinsel organlar, haz duyma, orgazmla ilgili farklılıklar yaratabilir. Dinlenme dönemi gerekir. Eşinizle ilgili olarak bir değerlendirme yapmak gerekebilir.
Kadınlarda doyumsuzluğa neden olan cinsel ilişkiye girme isteğine 'Nemfomani' diyorlar.

BİRBİRİNİZLE KONUŞUN
28 yaşındayım. Henüz iki ay önce doğum yaptım. Eşim ilişkiye girmek istiyor. Ama korkuyorum. Çünkü yaralarım henüz iyileşmedi. Ona bunu nasıl anlatırım?
DOĞUM sonrası kadın bedeninin normal hale dönmesi kadar, anne olan kadının cinselliğe, cinsel ilişkiye bakışının normale dönmesi de önemlidir. Ruh halinin eskisi gibi olması, bedenin eskisi gibi olmasından daha uzun sürebilir. Eşin 1 yıldır seninle birlikte olamamanın verdiği hasret ve istekle bunu istese de ruhen hazır olmadığını anlatabilirsin.
Önemli olan birbirinize güvenmektir.

SUSUZ KALMAYIN!
3 gündür ishalim. Günde 4 kere tuvalete gidiyorum. İflahım kesildi. Ateşim yok. Doktora gitmem gerekir mi?
İSHAL iflahını kestiyse doktora gitme zamanı gelmiş demektir.
Çünkü ishal bazen tehlikeli durumlara yol açabilir. İshalin 3 günden fazla sürdüyse, karnında veya makatında şiddetli ağrı varsa, 38.8 derece veya üstünde ateşin oluyorsa, dışkında kan veya katran rengi varsa, susuzluk bulguların varsa, çocuğunda ishal varsa doktora başvur. Kaybedilen sıvı kaybı yerine konmazsa ciddi tehlike yaratabilir. Acilen doktora git.

TÜP BAĞLATMAK
Biz 5 yıllık evliyiz. 3 tane çocuğumuz var çok şükür. Eşim "Tüp bağlatalım" dedi. Bir zararı var mı?
BU operasyon, kadında yumurtayı taşıyan tüplerin ameliyatla bağlanmasıdır. Uygulandıktan sonra gebe kalınması beklenmez. Tüplerin bağlanması, kadının cinsel isteğinde, adet düzeninde bir değişiklik meydana getirmez. Bütün bu olaylar eskisi gibi devam eder. Zaten erkek açısından da değişen bir durum olmaz.

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