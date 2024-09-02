40 yaşındayım. 3 çocuğumuz var. Eşimle korunmak istiyoruz. Cilde takılan bir hap varmış. Nedir acaba?

BU anlattığın "Implant hormon uygulamaları" olarak bilinir. Cilt altına yerleştirilerek, uzun süre yavaş yavaş hormon kontrolü ile doğum kontrolü yapan uygulamalardır. Doktor kontrolü ve kararı ile uygulama yapılabilir.

Implant, adet başlangıcından itibaren ilk 7 günde uygulanır. Kol, kasık veya gluteal bölgede cilt altına yerleştirilir. Gebelikten koruyucu etki uygulamayı izleyen birkaç saat içinde başlar. Doğurganlık implantın çıkarılması ile geri döner. Kadın Hastalıkları Uzmanı'ndan senin için uygun bir yöntem mi öğren.

ÖNCE TANI SONRA TEDAVİ

Her yanım ağrıyor. Eczaneden kas gevşetici aldım. Bu kez tansiyonum düşüyor. Neden?

İLAÇLAR doktorların hastaları dinleyip, muayene edip gerekirse tahlillere bakıp tanı koyduktan sonra kullandıkları kimyasal maddelerdir. Yan etkileri de vardır. Kas gevşeten ilaçlar yan etki olarak tansiyon düşürebilir. Ağrı kesiciler, gizli mide bağırsak yüzey kanaması yaparak da tansiyonu düşürmüş olabilir.

Yani birçok olumsuz ihtimal var. Bence kullandığın ilaçları bırak. Hemen doktora git!



DİYABET HAKKINDA...

Hocam, 57 yaşındayım. Üç yıldır şekerim var. Vitamin takviyesi alayım mı?

VİTAMİNLER çeşitli nedenlerle ihtiyacımızın artabileceği maddelerdir. Şekeriniz düzensiz olarak çok yükseliyorsa, idrarla birlikte vitamin ve minerallerin kaybı olabilir. Aynı şekilde kontrolsüz kısıtlanmış diyetlerde de beden olumsuz etkilenerek ihtiyacı olan vitaminleri alamamış olabilir. Bu gibi durumlarda doktorunuz ek vitamin ve mineral tavsiye ederse alın.

Düzenli ve doğru beslenen, şeker düzeyi uygun giden kişilerin ek vitaminlere özellikle ihtiyacı olmaz.

D vitamini destek ihtiyacı ortaya çıkmışsa almanız gerekebilir.

Buna doktorunuz karar vermelidir.