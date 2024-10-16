29 yaşındayım. 3.5 aylık evliyim. Eşimle birlikte olmayı düşündükçe huzursuz oluyorum. Bana biraz kaba davranıyor. Hala hamile kalmadığım için kızgın. Ne yapacağım?

KAFAN da duyguların da karışık. Öncelikle eşinle bana anlattıklarını paylaş.

Yanlış bilgi ve zannederek yaşanmaz. Eşin kaba davranırsa çocuk olacağını sanıyor olabilir. Düzenli ve doğru cinsel ilişkiye her girildiğinde çocuk olsaydı dünyada adım atacak yer kalmazdı. Stres, korku ve kaygı çocuk sahibi olmayı geciktirebilir.



ÜZÜLMESİN DİYE...

Beş aydır evliyim. İlişkide ağrım oluyor. Eşim üzülmesin susuyorum ama dayanmak zor geliyor. Önceden apandisit ameliyatı geçirdim. Sanki aynı bölge ağrıyor. Onunla ilgisi olabilir mi?

ANLATTIĞINIZ konu oldukça önemli bir hastalığı gösteriyor olabilir. Kadın hastalıkları uzmanının muayenesi şart. Ağrı, jinekolojik hastalıklardan veya daha önce geçirdiğin cerrahi işlemlerden kaynaklanıyor olabilir. Muayene sonrası bir sıkıntı bulunmazsa psikolog görüşü gerekir.



ÇARESİZ DEĞİLSİN

Nafiz hocam, yaşım 54, kocamın ise 57. İki yıldır eşimde sürekli isteksizlik var. Bunun bir çaresi nedir?

ÖNCE nedeni ve hastalığı bulmamız gerekir. Cinsel isteksizlik moralimizle, huzurumuzla ve kaygımızla oldukça ilgilidir. Cinsel istek güven hissi tamamlandıktan sonra ortaya çıkar. Kişide borç, iş stresi, hastalık hali ve kaygı varsa istek ortaya çıkmayabilir.

Eşlerin birbirleriyle ilgili beklentileri de önemli bir belirleyicidir. Bu nedenle eşinizle konuşarak bu ihtimalleri gözden geçirmenizi öneririm.



SEBEBİ FAZLA KİLO

19 yaşındayım. Altı aydır ekşimem var. Ağzıma acı su geliyor. Daha önce reflüm vardı. Tekrarlar mı? Bu yaşta reflü olur mu?

OLUR. Her yaşta reflü olabilir. Şişmanlık en önemli risk faktörüdür.

Bazı genetik özellikler ve karın içi basıncını arttıran nedenler de riski arttırabilir. Yavaş ye. İyi çiğne. Yemekten sonra sırt üstü yatma. Akşam yatmadan yemek yeme.

Kahve, kola, gazlı içecekler ve sütlü ürünler reflüyü artırır. Alışkanlıklarla ilgili olduğundan tedavi edilse de tekrar eder.



SIRTI AĞRITIR

43 yaşındayım. Göğüslerim büyük. "Estetik cerrahiyi sigorta ödemez" dediler. Ben "Sırtım ağrıyor" diyorum. Ne yapsam?

BÜYÜK meme yapısı bel, boyun, sırt ağrısı ile fıtıklara neden olabilir.

Bu nedenle ameliyat gerekebilir. Eğitim ve Araştırma Hastaneleri'nin Genel Cerrahi ve/veya Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi bölümlerine randevu almalısınız. Özel hastanelerdeki prosedürler çeşitli nedenlerle farklılıklar gösterebilir.

Senin şikayetin sekonder yani ana hastalığa bağlı olmayan bir şikayet.

Muayene bulgularından sonra olumlu bir süreç yaşayabilirsin.