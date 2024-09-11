23 yaşındayım. Cinsel organım küçük. Evlendiğimde problem olacağı söyleniyor. Çocuğum olmazmış! Büyütmek gerekir mi? Ne önerirsiniz?

ERKEK cinsel organı sadece ilişki aracı olarak kullanılmaz. İdrarın bedenden çıkmasını da sağlar.

Uzunluk ve kısalık sağlık açısından hayati önem taşımaz. Erkek cinsel organının beden dışına uzanan kısmının görevi spermi kadının rahmine ulaştırmasıdır. Kadın rahmine giden mesafe ortalama 10 santimetre kadardır. Kaldı ki spermler hareketli olduğundan daha kısa erkek cinsel organı ile bile döllenme ihtimali bulunur. Büyütmeye çalışmanın sana ve cinsel sağlığına faydası yoktur.



ÜROLOJİ'YE GÖRÜN

Hocam ben bir aydır sık sık idrara çıkıyorum. Adetlerim normal. Antibiyotik alıyorum ama geçmiyor. Suyu azaltsam faydası olur mu?

BAYANLARDA sık sık idrar yolu enfeksiyonu görülebilir. Tedavi olmazsan böbrek yetmezliği bile yapar. Hastalığın sana yükmüş gibi düşünme. Hemen tedavisine bak.

Mantar enfeksiyonları tekrarlar.

Şeker hastalarının da ilk şikayet sık idrara çıkmak olabilir. Suyu sakın azaltma. Maydanoz çayı yap iç. Mutlaka tam idrar tahlili yaptır. Ayrıca açlık ve tokluk kan şekerini de ölçtür. Mutlaka bir kez üroloji uzmanına muayene ol.



HURMA SÜT YAPAR

27 yaşındayım. 3 aylık bebeğim var. "Sarımsak ye sütün gelir" dediler. Sarımsak sevmem. Başka bir şey yesem olmaz mı?

TABİİ ki olur. Sütü etkileyen en önemli faktörlerden birincisi stres, ikincisi ise yeterince su içmemektir.

Sütüm kesilir mi gelir mi, yeter mi yetmez mi diye düşünmek bile kaygı nedeniyle sütünüzü olumsuz etkiler.

Rahatlayın. Bebeğinizi sevin, okşayın, emzirin. Yeterince su için. Ayrıca düzenli mevsim sebze, meyvesi, hayvani ve bitkisel proteinlerle dengelenmiş, zeytinyağı tüketilen beslenmeler önemlidir. Hurma günde 3-6 adet tüketmeniz destekleyici olarak bilinir.

Sarımsak bağışıklık sistem dengeleyici olarak günde 1-3 orta büyüklükte 1-3 diş tüketilebilir. Ama sütün tadı kokusu değişebilir.