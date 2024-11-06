54 yaşındayım. Bulanıma girince, depresyon ilacı verdiler. Son 6 aydır hanıma faydamız dokunmuyor.

Erken boşalma sorunu yaşıyorum. Hapları almaya devam edeyim mi?

ÖNCELİKLE sıkıntınızı eşinizle paylaşın. Bu iş, karşılıklı anlayışla çözülür. Ani ve aşırı gelişen sıkıntılar, korkular ve kullanılan ilaçlar aşkı olumsuz etkileyebilir.

Özellikle depresyon ilaçları cinsel isteğe zarar verir.

Hipertansiyon ilaçları, idrar söktürücüler ve sinir sistemini etkileyen ilaçlar da aynı etkiyi gösterir. Yan etkisini görürseniz hemen ilacı yazan doktorunuza bilgi verin. Yeniden tedaviler düzenlensin.



EŞİNLE SOHBET ET

34 yaşındayım. Daha genciz ama aşkta istediğim mutluluğu bulamıyorum.

Hanım çapkınlık yaptığımı düşünüyor! İlaç kullandım.

Alerji yaptı. Başka çaresi yok mu? Ne yemeliyim?

KAYGILISIN.

İlişkide şüphe, sıkıntıyı büyütür. Bunu aşamazsan dert büyür. Kendine güven.

Kafanı düne takma. Yarına odaklan. Eşinle de sohbet et. Ondan da destek al. Yemek işine gelecek olursak; Sarımsak, yeşil soğan, bamya, bakla, zencefil, karanfil, çörek otu, karanfil, havuç, badem, fındık, ceviz, melisa sofrandan eksik olmasın.



ÇOCUĞUMUZ OLMUYOR

İki yıldır evliyiz. Çocuğumuz olmuyor. Benim sperm testim normal.

Eşimde hastalık yok. Başka ne yapabiliriz?

ÖNCELİKLE aynı doktorun takibinde kalın.

Erkek için üroloji uzmanı, adın için kadın hastalıkları ve doğum uzmanı takibi şart. Erkeklerde penis hastalıkları da çocuk olması açısından risk olabilir. İdrar deliğinin penisin uç noktasında olmayıp orta kısımlarına doğru olması söz konusu olabilir. Bu da meninin kadın cinsel organına tam boşalmasına engel olur.

Doğuştan veya sonradan olan penis eğriliği ilişkide zorlanma ve meninin iletilmesinde güçlüğe neden olabilir. Doktoru seç, takibe geç.



KAS AĞRILARIM VAR

Hocam yaygın kas ağrılarım vardı. Ozon tedavisi önerdiler. yaptırmak istiyorum.

Faydası olur mu?

OZON tedavisi ağrı tedavilerinde önemli faydalar sağlayan bir tedavidir. Sistemik ozon tedavisi için Rektal İnsuflasyon Metodu veya diğer bir adıyla fitil yöntemi ile ozon tedavisi doğal, ağrısız, hızlı ve güvenilir bir metottur.

Kan yoluyla yapılan ozona göre avantajları vardır.

Tercihini bu yöntemden yana kullanan hastalar bu avantajlardan faydalanır.

Bana başvuran fibromyalji hastalarıma ozon tedavisi ile birlikte PEMF terapi, kupa terapi, vitamin ve mineral desteği tedavileri de uyguluyorum.



3 AYDIR İSTEKSİZİM

Kadınım. 3 aydır cinsel isteksizlik yaşıyorum.

Doktor, bana erkek hormonu olduğunu öğrendiğim bir tahlil yazmış. Herhalde karıştırdı.

Yaptırayım mı?

MUHTEMELEN testosteron hormon tahlili istenmiştir. Kadınlığın vazgeçilmez hormonu östrojen yanında erkeklik hormonu testosteron da önemlidir. Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron cinsel isteğinin artışında rol oynar. Ayrıca kan şekeri düşüklüğü halleri de bu şikayetlere yol açar.