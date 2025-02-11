Eşim beraber olurken eskisi gibi sertleşemiyor. Üroloji doktoru "Erken andropoz olabilirsin" demiş. Bunalıma girdi. Andropoz kaç yaşında başlar?

İLERİ yaş erkeklerdeki testosteron, yani erkeklik hormonundaki düşüşe andropoz denir. Genellikle erkeklerde yaşa bağlı olarak andropoz gözlenir.

Bu hormonun azalmasına neden olan çeşitli hastalıklarda erkek cinsel fonksiyonları etkilenir.

Hemen panik yapmayın.

Doktor, olabilir demiş.

Önce kan tahlilleri çıksın.

Andropozda cinsel dürtü azalır, daha az sertleşme olur. Erkeklerde yaşam sevinci azalır. Güç ve dayanıklılık azalır, boy kısalmaya başlar. Üzgünlük ve sıkıntılı ruh hali artar.

Spor yetenekleri azalır, iş temposu düşebilir.



DÜĞÜMÜ ÇÖZMEN ŞART

Doktor tavsiyesiyle anti depresan kullandım. Cesaretim ve inancım da var. Çok denedim ama cinsel beraberlik yaşayamıyorum. Tekrar nasıl iyi olabilirim?

DURUMUN tam açık değil. Cinsel beraberlikten kastın nedir? Diğer cins ile birlikte olmak ayrı şey, diğer cins ile cinsel ilişkiye girmek ayrı bir şey.

Anladığım kadarı ile hem ruh halinde, hem sosyal hayatında ve belki de bedeninde düzene girmesi gereken karışıklıklar var.

Düğümü çözmek gerekir.

İç Hastalıkları Uzmanı'na ve beraberinde psikolog desteğine ihtiyaç var.

Korkularını bir kağıda yaz. Nasıl bu korkulardan kurtulabilirsin? Bunu da yaz. Panik olma. Herkes yapıyorsa sende yaparsın.



PROSTAT SORUNU

Prostatım var. Üroloji uzmanına gittim, küçük olduğunu söyledi. Başka bir üroloji uzmanıysa ilişkiye giremeyeceğimi söyledi. Ağrı çekmiyorum yalnızca gece 3-4 kez tuvalete kalkıyorum. Doktor neden ilişkiye giremeyeceğimi söyledi?

PROSTAT bezi küçükken cinsel yaşama olumsuz etkisi olmaz.

Boyutları çok büyürse, fonksiyonları azalırsa ve tedavisi için kullanılan ilaçlar olursa cinsel yaşamı olumsuz etkileme ihtimali olabilir. Öncelikle ürolojik ultrason yaptırın. TPSA, FPSA ve tam idrar tahlili de yaptırın. Sonra testleri bize gönderin, tekrar değerlendirelim. Bu ara günde en az iki avuç kabak çekirdeği ye. Pişmiş domates mutlaka tüket.



AMELİYAT GEREKMEZ

26 yaşında evliyim. Cinsel organım sağa doğru eğik! Ameliyatı var mı bunun? Nasıl düzelecek?

CİNSEL organ şekli mekanik durumlardan etkilenebilir. Evlilik öncesi elle tatmin durumu sık ise ve aynı el kullanılıyorsa kendine has bir eğim alabilir. Yatma pozisyonu da bu tip değişiklikler yapabilir.

Çoğu kez ameliyatlık durumlar değildir.

Fonksiyonu etkilemez.

Mecburiyet yoksa ameliyat önermeyiz.