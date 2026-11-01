53 yaşındayım. Üç aydır sık idrara çıkıyorum. Sistit hastalığında sadece sık idrar şikayeti mi olur?

HAYIR. Sık idrara çıkma şikayetlerden sadece birisidir. En sık rastlananlarındandır. İdrar yaparken yanma ve sızı acil idrar yapma isteği, geceleri idrara kalkma vardır. Bazen sızı idrar yaptıktan sonra olur ve birkaç damla kan görülebilir. İdrar kanlı da olabilir. Hastalar genellikle idrarlarının bulanık ve kötü koktuğunu söylerler. Gene birçok hastanın ağrılı cinsel ilişki şikayeti vardır. Karında hassasiyet ve hatta küçük çocuklarda karın ağrısı, bulantı ve kusma da tabloya eşlik edebilir.



ÖNCE MUAYENE OL



Hocam tansiyonum yüksek. Hacamat iyi gelir mi?

ÖNCE muayene edilmen gerekir. Hacamat, yani kupa tedavisi 2 bin 500 yıldır insanların faydalandığı bir tedavi şekli. Ancak doğru yapılırsa. Önce hacamat yapan bir doktor bul. Tıbbi olarak hazırlıklarını yap. Çünkü kan ile ilgili olan yaş hacamat doğru yapılmadığında kansızlıklara, dolaşım bozukluklarına, bulaşıcı hastalıklara neden olabilir. Midyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olma. Çünkü çok suiistimal edilen bir tedavi şeklidir hacamat. Kişiye özel hazırlanan uygulama ve takiplerle tedaviye katkısı olacaktır.



HALSİZ DÜŞÜRÜR



Hocam, arkadaşlarım "Sende iyot eksikliği olabilir" dedi. Nereden anladılar bilmiyorum. Bu durumda hangi şikayetler görülür? Ne yapmam gerekir?



İYOT eksikliği önemli bir sorundur. Depresyon, kilo verme güçlüğü, cilt kuruluğu, baş ağrısı, yorgunluk, unutkanlık, adetle ilgili sorunlar, hiperlipidemi (kan yağları yüksekliği), tekrarlayan enfeksiyon, soğuğa karşı duyarlılık, el ve ayakların soğuk olması, zihin bulanıklığı, saçlarda incelme, kabızlık, nefes darlığı, böbrek işlevlerinde azalma, kas güçsüzlüğü, eklem katılığı şikayetleri olur. Doktora gitmeden, test yaptırmadan arkadaşların dedikleriyle hareket etme.



İLK NEDEN SİNİR



28 yaşındayım ancak alnımdan yukarısı açıldı! Saç ektirdim, olmadı. Daha evlenmedim bile! Ne yapmalıyım?

SİNİR, stres saç döker. Androgenetik saç dökülmesi çok yaygın dökülme sebebidir. Olabileceğin en iyisini yapmak için hormonlardan tuzlara, kan sayımından D vitaminine kadar birçok tetkik gerekir. Beslenme ve uyku düzenin çok önemli. Ayrıca ozonlu PRP ve dermapen gibi saç kökü canlandırıcı teknikler uygulanabilir. Eşin kılın için seni sevecekse, seni ruhun için seveni bulmayı tercih edebilirsin.



AZALTARAK BIRAK



Çarpıntım oluyor. Annemin kalp doktoru ilaç verdi. İlaç kullanıyorum. Perhiz şart mı? Perhizde nelere dikkat edeyim?



ÇAY, kahve, sigara gibi alışkanlıklarını terk et. Kafein çarpıntıyı tetikler. Aşırı açlık-tokluk, aşırı baharatlı gıdalar çarpıntıya neden olur. Öksürük şurupları, bazı astım ve kronik bronşit ilaçları da çarpıntıya yol açar. Stres yönetimi, ideal kilo, düzenli egzersiz, hayvansal ve katı yağlardan sakınan bir diyet ilaç dışı yardımcı uygulamalardır. Tabii yaparsan.