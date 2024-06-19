Bir profesör, yüksek lisans öğrencilerine pazarlama kavramlarını anlatıyordu:

Katıldığınız bir partide büyüleyici bir kız gördünüz ve yanına giderek 'Çok zenginim.

Evlen benimle!' dediniz.

Bu, doğrudan pazarlamadır.

Bir grup arkadaşınızla katıldığınız partide büyüleyici bir kız gördünüz.

Arkadaşlarınızdan biri kızın yanına gitti ve sizi işaret ederek kıza 'O çok zengin.

Evlen onunla!' dedi. Bu, reklamdır.

Katıldığınız partide büyüleyici bir kız gördünüz ve yanına gidip telefon numarasını aldınız. Ertesi gün arayıp 'Çok zenginim.

Evlen benimle!' dediniz.

Bu, tele pazarlamadır.

Katıldığınız partide büyüleyici bir kız gördünüz.

Kalkıp kravatınızı düzelttiniz, ona doğru yürüyüp içkisini tazelediniz, arabanın kapısını açtınız, çantasını düşürünce eğilip aldınız, küçük bir gezinti teklif ettiniz ve sonra 'Bu arada ben çok zenginim.

Benimle evlenir misin?' dediniz. Bu, halkla ilişkilerdir.

Katıldığınız bir partide büyüleyici bir kız gördünüz. Yanınıza geldi ve 'Duyduğuma göre çok zenginmişsiniz. Benimle evlenir misiniz?' dedi. Bu, marka bilinirliğidir.

Katıldığınız bir partide büyüleyici bir kız gördünüz.

Yanına yaklaşıp 'Ben çok zenginim. Evlen benimle!' dediniz. Suratınıza okkalı bir tokat yapıştırdı. Bu, müşteri geri bildirimidir.

Katıldığınız bir partide büyüleyici bir kız gördünüz.

Yanına yaklaşıp 'Ben çok zenginim. Evlen benimle!' dediniz. O da sizi kocasıyla tanıştırdı. Bu, arz-talep uyuşmazlığıdır.

Katıldığınız bir partide büyüleyici bir kız gördünüz.

Yanına yaklaştınız, ama siz bir şeyler söyleyemeden önce biri gelip ona 'Ben çok zenginim.

Benimle evlenir misin?' dedi ve kız onunla gitti. Bu, sizin pazar payınıza göz koyan rekabettir.

Katıldığınız bir partide büyüleyici bir kız gördünüz.

Yanına yaklaşıp 'Ben çok zenginim, evlen benimle!' diyecekken karınız geldi. Bu, yeni pazarlara girememektir.



HATA

Eğer bir berber bir hata yaparsa, bu yeni bir tarzdır...

Bir şoför bir hata yaparsa, bu bir kazadır...

Eğer bir doktor bir hata yaparsa, bu bir müdahaledir...

Eğer bir mühendis bir hata yaparsa, bu yeni bir atılımdır...

Eğer ebeveynler bir hata yaparsa, bu yeni bir kuşaktır...

Eğer bir politikacı bir hata yaparsa, bu yeni bir hukuk kuralıdır...

Eğer bir bilim adamı bir hata yaparsa, bu yeni bir keşiftir...

Eğer bir terzi bir hata yaparsa, bu yeni bir modadır...

Eğer bir öğretmen bir hata yaparsa, bu yeni bir teoridir...

Eğer bir patron bir hata yaparsa, bu bizim hatamızdır...

Eğer bir personel bir hata yaparsa, bu bir "HATA"dır...



SİHİRBAZ

Las Vegas'ta sihirbaz nefis bir gösteri yapmış... Arka sırada oturan bir adam bağırarak sihirbaza o numarayı nasıl yaptığını sormuş...

"Söyleyemem" demiş sihirbaz; "Öğrenirseniz sizi öldürmek zorunda kalırım!.." Kısa bir duraklamadan sonra "Tamam" demiş adam, "O zaman karıma söyleyin!"



SANDALET

Bir adamla karısı Mısır'da eski bir çarşıda geziyorlarmış.

Ayakkabı satılan bir dükkânın önünden geçerlerken satıcı içerden seslenmiş, buyur etmiş, girmişler.

- Satıcı "çok özel büyülü sandaletlerim var beyefendi, sizi sex te çok vahşi ve kuvvetli yapacak sandaletler..." Adam tabi ki erkekliğe leke sürdürmemek için pek önemsememiş ama eski günleri özleyen karısının ısrarlarına dayanamayıp sandaletleri denemeye karar vermiş.

Adam sandaletleri giyer giymez gözleri parlamış, kalbi hızlı hızlı atmış, fiziksel değişimler başlamış, nefesi serileşmiş gözleri büyümüş ve etrafına seri bir şekilde bakınmaya başlamış.

Karısı bir adım geri kaçmış "Aman allahım dur dur..." derken adam koşmuş, satıcıyı yakaladığı gibi tezgaha yatırmış, pantolonunu parçalayarak çıkarmaya başlamış, bu arada satıcı bir yandan kurtulmaya çalışırken bağırıyormuş, -"Sandaletleri ters giydin lan!..."



ALKIŞLI YORUM

Arkadaşlar ile bir lokantadayız. Aksi ihtiyar bir garson amca ilgileniyor bizimle. Arkadaşlardan birisi az çorba söylemiş ama gelen çorba tam çorba.

Garson amcaya, "Ben az çorba istemiştim" diye itirazda bulunuyor. İhtiyarın verdiği cevap ile gülmekten yıkılıyoruz:

- "Az yeeee!"

****

Sistem arızası olduğu için muayene sonrası yazılı reçete veren doktorun yazısını kısa süre inceledikten sonra, reçetenin okunaklı olmasına babamın yorumu: "Bu doktor yeni mezun galiba..."