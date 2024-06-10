ASKILAR ve soyunma kabinlerindeki mahşeri kalabalığı, Sırat Köprüsü'nü geçmek için bekliyormuşcasına kasa sırasına girmiş erkekleri, yüzde 50 indirimdeki bluzu almak için birbiriyle kıyasıya savaşan kendi çaplarında Amazon olan kadınları ile tam bir curcunadır. Büyük bir kaosun hakimiyeti altındadır.

Gün sonunda sürümden kazanmayı planlayan mağaza yönetimi, herhalde bugün de çalışanlarına verdiği ekstra ücretler sayesinde müşteri memnuniyetini kazanmaya çalışıyor. Yoksa şayet orada öyle bir şey, çalışanlarına akıl ve beden sağlığı diliyorum.

Nitekim bir mağaza satış görevlisi için büyük bir sınavdır bugün! Müşteriler ise artık birebir salı pazarına dönmüş mağazanın içinde zevklerine uygun bir şeyler aramayı ölesiye kadar sürdürebilecek bir alışveriş coşkusuyla ve enerjisiyle dolaşmaktadır.

Bazıları çoktan delirmiştir, gözlerinin akı kırmızı olmuştur.

Çok çok dikkat etmesi lazım insanın kendisine oradayken..



ERKEKLER

Erkeklere tavsiyem bu anlamlı günde beyaz gömlek giyip sevgilinizin peşinde salak salak dolanmayın.

Aradığını bulamayan hatunlar hemen, "Bunun 38'i var mı?'' gibi sorularıyla başınıza üşüşür. Son kalan tişörtü ayna anda tuttukları için kavga edenleri, sıcaktan ve kalabalıktan fenalaşanları, denemek için topladıkları giysi dağının ardında kaybolanları, görebileceğiniz ve ayrıca erkeklerin müstakbel eşlerinin gerçek yüzünü görebilecekleri yegane fırsat günlerinden biridir.

Kadınlar çok vahşidir bu yerde, normalde askı niyetine kullandıkları erkeklerini, hız kestikleri sebebiyle getirmezler yanlarında. Elinizden kolunuzdan kabininizden sarkabilen kıyafetleri bile çekip kapıverirler... Lanet olsun batsın indirimin der, medeniyet diye ağlayarak terk edersiniz orayı..



TAVSİYELER

Bu günü bekleyen kızlar mümkünse indirim günleri kapsamında kendi haline bırakılmalı, şehir dışına çıkılıp kızlara da "Bir süre kafamı dinlemek istiyorum hayatım", olmadı, "Çok önemli bir iş seyahatim var", bahanelerinden en uygun biri, yahut ikisi zerk edilmelidir.

Aslında evvelden önlem alıp indirim canavarı alışveriş tutkunu kızlarla münasebet kurulmamalıdır... Er kişinin en temel düşüncesizliği burada yatmaktadır...



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Bir kedi gördüğünüzde yavaşça gözünü kırpıştırın.

Eğer o da geri göz kırpıyorsa kedi sizden memnundur.

Yalan söylemek çok fazla zihinsel çaba gerektirir.

Doğuştan kör olan hiç kimsede şizofreni gelişmemiştir.

En iyi arkadaşların yabancılaşması gibi, yabancılar da en iyi arkadaş olabilir.

Araştırmalar insanların saat 19:26'da en mutlu olduklarını göstermiştir.

Cumartesi akşamı.



TESPİTLİ YORUM

@atilganinm Ayakkabı alırken 36 numara da 45 numara da aynı fiyat, kıyafet alırken XS ile XXL aynı fiyat da neden yemek alırken menülerin fiyatı değişiyor?

Ayağım büyük olunca sorun yok, midem büyük olunca hemen ceza...



GÜLÜ YORUM

@zebramarch Kedim her gün aynı saatte ıslak mama için ağlıyor.

9 kilo oldu diye vermiyoruz artık. Annem kediyi karşısına almış diyor ki "Marketteki abi satmıyor artık tamam mı oğlum, ağlaman bir şey degiştirmicek."