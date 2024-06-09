Tanrı yeryüzünü "Lahana, Karnabahar, Ispanak" gibi çeşit çeşit yeşil ve sarı sebzeyle donattı. "Adam ve Kadın" sağlıklı ve uzun hayatlar yaşasın diye. Bunu gören Şeytan Fast Food'u yarattı. Fast foodcular ise 99 centlik iki katlı Cheeseburger'i icat etti.

Şeytan Adam'a dedi ki;

"Yanında patates, cips ister misin?" Ve Adam dedi ki;

"Süper boy olsun!" Böylece Adam kiloları almaya başladı.

Ve Tanrı sağlıklı yoğurdu yarattı. Kadın onu yesin ve bedenini Adam'ın beğendiği boyutlarda tutsun diye.

Bu sefer Şeytan, yoğurdu dondurdu. Çikolata getirdi, fındık getirdi. Yoğurdun üzerine konacak parlak renkli şekerler getirip serpti.

Ve kadın da kiloları almaya başladı. Ve Tanrı dedi ki; "Şu taze salatamı bir deneyin" Bunun üzerine Şeytan kremalı hazır salata soslarını icat etti, üzerine salam ve dilimlenmiş peynir parçalarını da ekledi.

Sonra tatlı için dondurmayı çıkardı. Ve kadın daha da kilo almaya başladı. Ve Tanrı bu sefer dedi ki ; "Sana sağlıklı sebzeler verdim. Onları pişiresin diye zeytinyağı da veriyorum" Ve Şeytan, Cracker Barrel'dan tavukla kızarmış biftek getirdi. Öyle büyüktü ki, kendi ayrı tabağı bile vardı. Ve adam kiloları yüklendi, kötü kolesterol tavanı delip çıktı.

Ve Tanrı, koşu ayakkabılarını yarattı ve adam bu fazla kilolardan kurtulmaya karar verdi. Ama bu sefer Şeytan, kablolu TV'yi yarattı, uzaktan kumandayı yarattı. Öyle ki, adam TV1'den TV2'ye giderken bile yerinden kalkmadı. Ve Tanrı patatesi yarattı. Besinle dolu, doğal olarak, yağ düzeyi düşük, sağlıklı bir sebze olsun istedi. Sonra Şeytan geldi ve patatesin sağlıklı kabuğunu soydu attı. Nişastalı gövdesini çabuk çabuk kesip, derin tavada katı yağ ile kızarttı. İçine banıp yensin diye de kremayı icat etti. Ve adam uzaktan kumandasına sarıldı, kızartılmış patatesini kremaya banıp yedi. Yedikçe kolesterole battı. Ve Şeytan baktı, iyi olduğunu gördü. "İyi oldu" dedi... Ve Tanrı içini çekerek baktı, düşündü ve "by-pass" cerrahiyi yarattı...

Bunu gören Şeytan da "Sağlık Sigortası Şirketlerini" getirdi!

(Hintli bir yazardan alıntı)



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Birisi hakkında ne kadar çok konuşursanız, o kişiye o kadar çok aşık olursunuz.

Herkesi mutlu etmeye çalışan kişi, sonunda en yalnız olan kişi olur.

Sizi korkutan şeyleri yapmak sizi çok daha mutlu edecektir.

Özsaygısı düşük olan kişilerin başkalarını eleştirme olasılıkları daha yüksektir.



TESPİTLİ YORUM

@TayfurKahraman8 Erkek adam kesinleşmemiş bir işi sağda solda öyle olacak böyle olacak diye her yerde anlatır, sonra iş elinde patlar mal gibi ortada kalır...



GÜLÜ YORUM

@Pozzecco_ Ayağıma 100 bin euroluk makine düştü. Ayağıma bir şey oldu mu acaba diye bakmayı akıl etmemiz yarım saat falan sürdü...



ALKIŞLI YORUM

Diyet yapıyorum.

Yeme isteğimle başa çıkabilmek için buzdolabının kapağına kayınvalidemin fotoğrafını yapıştırdım!

O fotoğrafı görür görmez iştahım kaçıyor.

Şimdiden iki kilo verdim.

Etkili bir yöntem, tavsiye ederim.