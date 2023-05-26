Ghosting sevgili

BİRİNDEN hoşlandınız, onunla bir yola girdiğinizi hissediyorsunuz. Bu yolun sonunda ciddi bir ilişki olmasa bile bir şeyler yaşanacağına eminsiniz, bu da sadece sizin görüşünüze dayanmıyor. Benzer sinyalleri karşı taraftan da bol bol alıyorsunuz.

EL ELE bir hareketlenmenin eşiğindeyken, her şey yolunda giderken bir anda kendinizi şöyle buluyorsunuz.

Ne mi oldu? Bir sabah uyandınız, gördüğünüz komik bir videoyu birlikte eğlenmek, aranızı da iyiden iyiye ısıtmak için sevgili adayınıza yolluyorsunuz. Yanıt yok.

Olabilir tabii, herkesin işi gücü var, ne diyebiliriz?

BİRKAÇ saat geçiyor, yine tık yok. Eh, çok sık telefonla konuşmuyorsunuz ancak aramaya karar veriyorsunuz, açan yok.

WhatsApp'ta, Facebook'ta hatta e-devlet'te bile çevrimiçi olsa bile sizi yok sayıyor.

Size görüşmek istemediğini asla söylemiyor, aramanızı ve mesajınızı gördüğüne de onca saatin sonunda artık eminsiniz. Bir anda ortalıktan kaybolmasına anlam veremiyorsunuz ve bu andan itibaren sürekli kendinizde suç arıyorsunuz.

KARŞINIZDAKİ kişinin yaptığı ise farkında olmadan sizi yedek lastik olarak tutmaktan ibaret.

Siz onun yedek kulübesinde yer almışsınız bile. Sıradaki seçenekleri değerlendirirken sizi de kaçırmak istemiyor.

SİZ onun yedek kulübesinde yer almışsınız bile. Sıradaki seçenekleri değerlendirirken sizi de kaçırmak istemiyor.

Listesinde ilk sırada olmadığınız aşikar, yine de diğer seçenekler fos çıkarsa kısa süreliğine radarına tekrar gireceksiniz. Belli ki karşınızdaki kişinin ağına düştünüz ve halen sorunu karşınızdakinde görmüyorsunuz. Aklınızda dönüp duran soru da değişmiyor: "Böyle bir davranışı kim durup dururken yapar ki? Ne yaptım da böyle oldu?" Aslında hiçbir şey olmadı, karşınızdaki size Ghosting yapıyordu.

ÖZGÜVENİ düşük, iletişim kurmak yerine böyle çocukça hareketler yapanların empati yeteneği de yok denecek kadar az.

Yani Ghosting'e uğradıysanız karşınızdakine öfkelenmek yerine ona üzülün ve hızlıca unutmaya bakın. Karşısındaki insanın yaşayacağı hasarı, belki ömür boyu sırtına yüklenen psikolojik bir yıkıntıyı hesaba katmayan insanlardan bıktık.

Dileğimiz, belki Ghosting yaptığını bilmeyenler de böylece öğrenir ve şapkalarını önlerine koyup düşünürler.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

ESKİDEN bazı kadınlar hamile kalmamak için cinsel ilişki sonrasında kola ile duş alıyordu. Hatta bir araştırmada diyet kolanın daha iyi bir sperm öldürücü olduğu ortaya çıkmıştı!



TESPİTLİ YORUM

@kontravolta_ METROBÜSE yakın evlerin kirasının pahalı olması kadar saçma bir şey olamaz. Lan zaten param yok diye metrobüse biniyorum.



Alkışlı Yorum

JAPONYA'DA bir restoran sadece bunama hastalığına sahip olan yaşlı insanları çalıştırıyor!

Bu şekilde onların halen toplumun önemli bireyleri olduklarını hatırlatmak amaçlanmış.



GÜLÜ YORUM

@tokatprensi ANNEME "Okul uzadı" diyorum, "Hiç utanmıyosun di mi!

Adam 21 yaşında İstanbul'u fethetti" diyor.

Anne dayımın oğluyla ne biliyim alt komşunun çocuğuyla kıyaslasana, tarihe damgasını vurmuş Osmanlı padişahını ne katıyorsun işin içine.