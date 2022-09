Kolonya erkekler

BU erkekler ilk olarak siz ilgilenmeseniz bile ilgiyi kendilerine çeker.

İLGİYİ çekemediler mi hemen duygu sömürüsüne başlarlar.

NE zaman ki ilginiz oluşur ve bu ilgiyi gösterirsiniz o zaman soğurlar.

VE amaçlarına ulaştıkları için sizin bu ilgili halinize acırlar.

SİZİNLE ilgilenmemeye ve kendi hayatlarını yaşamaya devam ederler.

EĞER karşılarında bu triplerini yemeyen bir kadın bulurlarsa gümlerler.

EĞER sizinle öpüşme vs. bir durum yaşandıysa kendinizi kötü hissetmenizi sağlarlar.

ARTIK istedikleri kıvama geldiğinizde arada ilgi koklatırlar.

GERÇEKLERİ söylemek yerine size suçlu hissettirirler.

NE kadar ortadan kaybolsalar da her an geri dönme ihtimalleri vardır.

HATTA bazen o kadar ileri giderler ki evlilik imalarında bulunurlar.

ORTADAN hep kaybolurlar, ister sevgili olun ister olmayın onların tek olayı tüymektir.

İLK değiller, son da olmayacaklar. onedio.com



