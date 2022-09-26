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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 26 Eylül 2022, Pazartesi

Kolonya erkekler

BU erkekler ilk olarak siz ilgilenmeseniz bile ilgiyi kendilerine çeker.
İLGİYİ çekemediler mi hemen duygu sömürüsüne başlarlar.
NE zaman ki ilginiz oluşur ve bu ilgiyi gösterirsiniz o zaman soğurlar.
VE amaçlarına ulaştıkları için sizin bu ilgili halinize acırlar.
SİZİNLE ilgilenmemeye ve kendi hayatlarını yaşamaya devam ederler.
EĞER karşılarında bu triplerini yemeyen bir kadın bulurlarsa gümlerler.
EĞER sizinle öpüşme vs. bir durum yaşandıysa kendinizi kötü hissetmenizi sağlarlar.
ARTIK istedikleri kıvama geldiğinizde arada ilgi koklatırlar.
GERÇEKLERİ söylemek yerine size suçlu hissettirirler.
NE kadar ortadan kaybolsalar da her an geri dönme ihtimalleri vardır.
HATTA bazen o kadar ileri giderler ki evlilik imalarında bulunurlar.
ORTADAN hep kaybolurlar, ister sevgili olun ister olmayın onların tek olayı tüymektir.
İLK değiller, son da olmayacaklar. onedio.com

LÜZUMSUZ BİLGİLER
"1. Dünya Savaşı'nda Adolf Hitler, bir İngiliz asker ile karşılaşır.
Hitler'in üzerinde tüfeği bulunmadığı için, İngiliz asker onu vurmak yerine genç Hitler'i serbest bırakır."

TESPİTLİ YORUM
@skylerisabitch Apartmanda yaşadığım ne zaman aklıma gelse beynim duruyor. 2 metre altımda başka biri uyuyor, nasıl bir ortam bu, niye kabul ettik biz bu düzeni?

NE KADAR OLDU?
İntihar eden Kurt Coban'in eşi Countrey Love'un köpeği şarkıcının silikon göğüs protezlerini yiyerek öleli 17 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM
''Nişan yapmak çok saçma!'' diyen ablam dillere destan bir nişan yapmıştır.
''Düğün yapmak çok gereksiz bir şeydir!'' diyen arkadaşım biri kendi, öbürü de eşinin memleketinde olmak üzere iki düğün yapmıştır. ''Sakın evlendikten sonra 2-3 yıl geçmedikçe çocuk yapma!'' diyen arkadaşım evlenmeden önce hamile kalmıştır.
''Aklın varsa hiç evlenmezsin!'' diyen arkadaşım 2. evliliğini yapmıştır.
Anladım ki etrafımda güvenilir insan yok; bundan sonra maymun gözünü açmıştır, haberiniz ola!

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