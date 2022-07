Bencil insanlar

EGOİZMİ yaşam felsefesi haline getirmişlerdir.

KENDİLERİNİ bulunmaz hint kumaşı zannederler.

EN çok kullandıkları sözcükler: Ben, beni, bana, benim, kendim, benim düşüncem/kararım/ özgürlüğümdür.

BÜTÜN başarıların, bütün övgülerin, bütün alkışın onlara gitmesini isterler.

DOĞRU düzgün çaba göstermeden her istediklerinin olmasını beklerler.

CAHİL bile olsalar, kendi söylediklerinin doğruluğundan emindirler.

İNATÇILIKLARINI, kararlılık diye yutturmaya kalkarlar.

GURURLARI, gurur olmayı aşmış, küçük dağları ben yarattım havasına bürünmüştür.

KENDİ amaç ve çıkarları uğruna her türlü hainliği yaparlar.

KENDİ hedef, çıkar, beklenti, düşüncelerine uygun olmayan bir durumda sizi hemen satarlar.

EŞ/sevgili/ partner konusunda mükemmelliyetçidirler.

CİDDİ ilişki yürütmekte başarısızdırlar.

PAYLAŞMAYI, dayanışmayı bilmezler.

ELEŞTİRİYE tahammül edemezler.

KENDİLERİNİ gerçekte olduğundan çok daha yukarıda görürler.

İMAJLARI onlar için çok çok çok önemlidir.

KARŞILARINDAKİ insanı kötü hissettirmeye bayılırlar.

KENDİLERİNİ dünyayı kurtarmak için özel görevle gelmiş sanıyorlar gibi bir havaları vardır.

EMPATİ duygusundan yoksundurlar.

KARŞILARINDAKİ insanı kolayca suçlarlar.

BUNLARDAN ev arkadaşı olmaz.

BUNLARDAN iş arkadaşı olmaz.

BUNLARDAN eş/sevgili olmaz.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

1 NİSAN 1989'da, Virgin Grubu'nun sahibi Richard Branson, UFO şeklindeki bir hava balonuna atladı ve Londra'nın üstünden uçarak milletin ödünü kopardı. Şu ana kadar yapılmış en iyi Nisan 1 şakası değil mi?

Branson, aynı zamanda balonun içinde E.T. kılığına girmiş bir 'küçük adam' bulunduruyordu.

Yere inince polisi bu adam karşıladı.



TESPİTLİ YORUM

@Ricky_Muren Patronun odasına kendi fikirlerinizle girer, onun fikirleriyle çıkarsınız.



NE KADAR OLDU?

Avcılar'da silah çekerek intihar edeceğini söyleyen genci 3 saat konuşup ikna edemeyen vatandaşlar gence tabut fırlatalı 10 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

"EVLİLİK doğaya aykırı bir kere. Sen hiç dul bir maymun, boşanmış bir timsah gördün mü?

Ya da davullu zurnalı düğün yapan bir zebra, gelinlik giyen bir tavşan?" dedi.

"Hayır ama konuşabilen bir öküz tanıyorum" dedim, küstü.