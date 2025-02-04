"Hakem taraflıydı!"

Halı sahada hakem bile yoktu ama olsun.

"Güneş gözümü aldı."

Gece maçında bile bu bahaneyi kullanmak cesaret ister.

"Rakip çok şanslıydı!"

Adam Messi gibi oynadı ama sen hâlâ şansa bağlıyorsun.

"Oyun bozuk!"

Kol bozuk, internet laglı, oyun buglı… Ama bir tek sen etkileniyorsun.

"Dün çok yorgundum."

Ama kazanırken bu hiç aklına gelmiyordu, değil mi?

"Zaten ben tam oynamıyordum."

Hani ciddiye almıyordun ama skor eşitken bayağı kasıyordun?

"Biraz daha süre olsaydı yenerdim."

Skor 10-1, süre yetse ne olacaktı acaba?

"Rakip doping yapmış!"

Mahalle maçında neyin dopingi, ayran mı içti adam?

"Bilerek kaybettim, senin keyfin yerine gelsin diye."

Çok düşüncelisin gerçekten(!)

"Kendi rekorumu kırmadım çünkü canım istemedi."

Aslında Usain Bolt'tan hızlısın ama motive değildin.

"Bağlantı gitti!"

O an sadece senin bağlantının gitmesi de ne büyük tesadüf!

"Taktiksel kaybettik."

Evet, bilinçli olarak yenilmeyi tercih ettiniz(!).

"Şanssızlık işte."

8-0 yenildiğin maçta kaçırdığın tek şut yüzünden mi?

"Daha iyi oynayan kazanmıyor, şanslı olan kazanıyor."

Hmm… İlginç teori.

"Bir daha oynayalım, bu sayılmaz!"

Kayıtlara geçmesini istemediğimiz her şey 'sayılmaz.'

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere hükümeti, gizli şifreli mesajlar kullanarak önemli emirler iletiyordu.

Ancak bir gün, kod çözücü ekip yanlış bir şifreyi yorumladı ve bu hata sonucu İngiltere, küçük bir İrlanda köyüne resmen savaş ilan etti.

İrlanda tarafı bu beklenmedik duyuruyu alınca büyük bir şaşkınlık yaşadı. Küçük köyde kimse bu durumu ciddiye almadı ve "Bizi işgale mi gelecekler, çay mı içmeye?" diye şakalaşmaya başladılar.

Neyse ki İngiliz yetkililer hatalarını kısa sürede fark etti ve İrlanda hükümetine resmi bir özür mektubu yollayarak olayın bir yanlış anlaşılma olduğunu açıkladı.

Bu "savaş" tek bir kurşun bile atılmadan sona erdi.



GÜLÜ YORUM

@fenolftaleinli Küçük kuzenim parkta oynarken annesini bulamayınca etraftakilere "Polisi arayın annem kaybolmuş" demiş, çocuktaki özgüvene bak, asla kaybolanın kendisi olduğu ihtimali aklına gelmiyor annesi için endişeli...