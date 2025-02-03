PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Korkaklar

Korkaklar

Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 3 Şubat 2025

"Abi şimdi şey... yani aslında..."
Korku filmi izlerken sesi sıfıra indirenler – Ses olmayınca film komediye dönüşüyor sanıyor.
Karşıdan gelen köpeği görünce yol değiştirenler:
Köpek "Oğlum ben seni iplemiyorum" diyor ama o hâlâ kaçıyor.
Telefonun flaşı yanlışlıkla açılınca kendini FBI baskınına uğramış sananlar:
"Beni yakaladılar!" diye panikleyip telefonunu yere atıyor.
Çat kapı gelen misafiri kapı deliğinden izleyip ölü taklidi yapanlar:
Nefes bile almıyor, sanki radar sinyaliyle tespit edilecek!
Gece karanlıkta aynaya bakmaya cesaret edemeyenler:
"Ya arkada biri belirirse?" diye düşünüp direkt kaçıyor.
Kendi burun nefesini fısıltı sananlar:
"Kim konuştu lan?" deyip panik seviyesini artıranlar.
Kapı gıcırdayınca dövüş pozisyonuna geçenler:
Sonra rüzgar olduğunu anlayıp utancından öksürüyor.
Biri arkasından yürüyünce hızlananlar:
Arkadaki adam da hızlanınca maratona dönüşen bir gerilim sahnesi yaşanıyor.
Kendi refleksiyle korkanlar:
Bardak düşerken tutmaya çalışıyor, sonra kendi el hareketinden korkuyor.
Üzerine kelebek konunca hayatı sorgulayanlar:
"Beni neden seçti?" diye 10 dakika düşünceye dalarlar.
Arabanın lastik sesi gelince kendini takip ediliyormuş sananlar:
Oysa sadece yol bozuk…
Şarj kablosunun ayağına değmesini yılan sananlar:
"Öldüm!" diyerek sekerek kaçıyor.
Kendi gölgesine aniden bakınca irkilenler:
"Bu ne lan? Ha gölgemmiş…"
Sinek vızıltısını dron sesi sananlar:
"Beni mi izliyorlar?" diye tavanı incelemeye başlayarlar...
Kendi hapşırığını bile korkutucu bulanlar:
Gece hapşırınca kendi sesinden korkup uyanırlar.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
1837'de ABD'li bir grup asker, sınır devriyesi yaparken yanlışlıkla Kanada topraklarına girdi.
Ancak bölgenin haritalarını tam bilmedikleri için burada olduklarını fark etmediler.
Kamplarını kurup, bölgeyi "resmen" işgal ettiklerini düşündüler.
Ertesi gün subaylardan biri, haritayı dikkatlice inceleyince aslında Kanada topraklarında olduklarını fark etti. Panikleyen askerler, olay büyümeden herkesten habersiz sessizce geri çekildi.
Kanada hükümeti, bu "24 saatlik işgali" hiç fark etmedi ve olay resmi kayıtlara bile geçmedi.
Yıllar sonra tarihçiler bu hatayı keşfedince, ABD'nin en kısa süren işgali olarak kayıtlara geçti.

GÜLÜ YORUM
@drfaithdz Ultra lüks ve alabilme ihtimalim olmayan aşırı pahalı bir araba gördüğümde, "Helal parayla alınamaz bu araba yaa" der, kendimi rahatlatırım.
Bu da benim kıskançlıkla mücadele şeklim...

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Aceleciler 02 Şubat 2025, Pazar Grip'in garipliği 01 Şubat 2025, Cumartesi Telefon akıllı da ya biz deliriyorsak 31 Ocak 2025, Cuma Aşk nasıl bir şey? 30 Ocak 2025, Perşembe
Milan Skriniar’ın pozisyonu penaltı mı?
Milan Skriniar'ın pozisyonu penaltı mı?
Fenerbahçe’den çifte transfer! Maximin yerine gelecek
Fener'den çifte transfer! Maximin yerine gelecek
Galatasaray’a Morata’dan sonra bir dünya yıldızı daha! Görüşme başladı
Galatasaray'a Morata'dan sonra bir dünya yıldızı daha! Görüşme başladı
Milan Skriniar’ın Çaykur Rizespor maçındaki pozisyonu penaltı mı?
Skriniar'ın düşürülmesi penaltı mı?
Açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak! Türkiye’nin en büyük eğitim kampüsü açılıyor
Açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak!