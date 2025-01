Talih kuşunu gözünden vuramasa da tüyüyle yetinenler: "Ulan yine Milli Piyangoya bir şey çıkmamış bak görüyor musun?

Bi dakka ya, amorti mi o?"

Bütün bir yılı, hafızasından silmesine yetecek kadar alkol tüketenler:

"Ooohhh 2024 komple yok şu anda. Ne yaşadıysam unuttum. O kadar fazla içtim yani."

Sarhoş olan arkadaşını yeni yılın ilk dakikaları itibariyle omzunda taşımak zorunda kalanlar:

"Keşke herkes ağzıyla içse."

Yeni yıla alakasız bir yerde girenler: "Kaaaazım gel bak giriyoruz, çık tuvaletten.

5, 4, Kazım çabuk, 3, 2, Kaazıım! Ya tuvalette girdin yıl başına, iyi bok yedin Kazım!"

Yıl başı partilerinin hakkını verenler: - Necdet dur, bari yılbaşı pastasının üstündeki Noel Baba'yı yeme, Necdet!" -Parasını verdim ben bunların, yiyeceğim tabi hepsini. Şu sahnedeki sanatçıyı da yiyebiliyor muyuz yaa?'

Saat 22:00'ı geçtikten sonra etrafta harıl harıl, içki alabileceği bir yer arayanlar: "Cemil nasıl unuttuk, içki almayı yaa.

Bak kimse de satmıyor, görüyor musun?"

Telefondan arayıp yeni yılını tebrik edenler:

"Girdik mi şimdi ne oldu, dayımlar da girmişler midir acaba? Bir arayıp tebrik etsek mi?"

"Seneye görüşürüz." esprisi yapanlar: "Ağzına kürekle vursam şu küreğe acırım yemin ediyorum."

Yeni yıla girmek caiz mi caiz değil mi tartışmasına girenler: - Abi yeni yeni yıla girmek caiz değilmiş.

Ben 2024'te kalayım diyorum ya. Sen ne yapacaksın?

Girecek misin yeni yıla?

- Yok oğlum ben 2018'e geri dönmeyi planlıyorum.

O yıl daha güzeldi en azından.

Hem bildiğimiz tanıdığımız bir yıl.

Bütün umudunu yeni yıla bağlayanlar:

"Abi inanıyorum. Bu yıl bir işe gireceğim, evleneceğim, çocuklarım olacak, ev alacağım, borçları kapatacağım, zengin olacağım, çocukları özel okulda okutacağım.

İnanıyorum yani bu yıl içerisinde olacak her şey. Bu yıla çok güveniyorum abi."

Yeni yıl tatilini hafta sonuyla birleştirip kayak merkezine gidenler: "Ya abi kim bunlar acaba ya?

Kaç kişiler? Ben daha bir kişi bile görmedim çevremde, yeni yılda tatile giden.

Ama her yıl haber bültenleri bunları haber yapıyor. İşte 'Bu yıl başında da kayak merkezleri doldu taştı.' falan diye. Kim abi bunlar?"

"Hadi tombala oynamayacak mıyız? Tombala oynayalım." diye tutturanlar:

"Yeni yıl tombalasız olmaz abi. Çekiyorum evet.

46. Bak sen kağıdına bakmıyorsun ama. Al çekirdek koy üstüne."

Sevmediği insanları bu yılda bırakıp, sevdiği insanlarla yeni yıla girecek olanlar.

'Ya canım takma kafana, bu yılda kalsın o da. Bak önünde koskocaman bir yıl var. Bak bizim ofiste Banu vardı mesela, hiç sevmiyorum ben onu. Gıcık oluyorum.

Bıraktım 2024'te.

Giremeyecek salak 2025'e.'

Yeni yıl partisinde dansöz çıkınca, varını yoğunu, çocukların rızkını dansöze heba edenler:

- Abi bende nakit kalmadı ya, kredi kartı yapıştırsak dansöze geçer mi acaba?

- Olur olur, ver sen. Ticket yemek kuponu falan varsa onları da ver. Geçiyordur onlar da.

BEST OF AlkışlıYorum

GEÇTİĞİMİZ gün durakta benimle otobüs bekleyen teyze, cep telefonuyla eşine bulunduğu yeri tarif ediyor: "Karşımda cami var, 2 tane de minaresi var, arkamda da çöp bidonu var, üstünde Büyükşehir Belediyesi yazıyor." Eğer amca onu bu tarife rağmen bulabildiyse, teyzede gprs takılı olduğunu düşüneceğim.

AİLECEK TV izlerken üst komşu küçük oğlunu göndermiş. Çocuk anneme;

"X teyze, annem dedi ki, bari haberleri açsınlar da, biz de dinleyelim." Biz de kırmadık, açtık. Ailecek çok iyi niyetli olduğumuzdan, televizyonları bozuk sandık. Yüksek sesten dolayı bize laf soktuklarını anlamamız çocuğun ikinci gelişinden sonra oldu.

EĞER otoyol gişelerinde elindeki oto teybini kart okuma cihazına tutan birini görürseniz; bilin ki teybine sıkışan CD'yi KGS kartı ile çıkarmaya çalışmıştır, kartı teybin içine kaçırıp çıkaramamıştır.

Gişelere gelince çıkmayan kart yerine "Ya okursa" deyip teybi yerinden çıkarmıştır, tehlikeli biri ya da salak değildir... Ve o kişi ben değilimdir...

DÖNÜLMESİ kolay virajı;

Anadol pikapla alamayan, savrularak üç takla attıktan sonra dört teker üzerine düşen yengeme dönerek "Dua et; başkası olsa kurtaramazdı!" diyen bir amcam var...

ÇEK Bİ FIRT

Yolda iki araba birbirine geçirmiş. Arabaların birinden bir avukat çıkmış, diğerinden ise bir doktor.

Önce avukat, "Geçmiş olsun, bir şeyin var mı" diye sormuş.

Doktor, "Önemli bir şey yok, ufak tefek sıyrıklar var" demiş. Avukat arabadan bir içki çıkarmış ve doktora demiş ki: Çek bir fırt rahatlarsın.

Doktor biraz içtikten sonra:

- Sen de alsana, demiş.

Avukat: Yok ben polisler geldikten sonra alacağım.

ÇORAP

Yolda rastlamışlardı birbirine:

- Boşandığını duydum, çok üzüldüm.

Sebebi neydi?

-Hiç. Bir gün karıma çoraplarının kırışmış olduğunu söylemiştim de.

- Ee! Ne var bunda? Ayrılmak için bir sebep değil ki?

- Sen öyle san, dostum. Meğerse o gün karım çorap giymemiş de..

PAPAZI YEDİN

Kamyon şoförü soluk soluğa karakola girdi:

- Bu bölgede siyah bir inek var mı?

Polis: Yok Şoför: Siyah bir at?

Polis: Yok Şoför: Siyah çoban köpekleri?

Polis: Yok Şoför: O zaman papazı ezdim..!!!

PAMYA

Temel, Cemal´e sorar:

- Bu cün ögleye çok güzel bir sey yedum, pil pakalum nedur?

- Ola ne pileyum?

- Pi golayluk edeyrüm sagaa... Yedugum sey "P" ile baslayiii...

- Pilav...

- Yok...

- Pirasa...

- Yok...

- Pasturma...

- Yok...

- E.. Pilemedum, sen söyle...

- Pamya!..