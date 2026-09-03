Bazı insanlar vardır hayat onları sinirlendirmek için özel mesai yapar ama adamda hareket yoktur.

Trafikte önüne kırarlar, "Olabilir" der. Siparişi yanlış gelir, "Bunu da yeriz" der. İnternet gider, "Biraz telefondan uzak kalalım" diye düşünür. Biz aynı durumda modemi kapatıp açarken servis sağlayıcının kuruluşundan bugüne bütün hatalarını sıralamışızdır.

Bu insanların sinirleri doğuştan mı yok, sonradan mı aldırdılar bilinmiyor. Bankada önünde kırk kişi vardır, oturur bekler. Kargocu "Evde bulamadık" mesajı atar; bütün gün evde olduğu hâlde "Yarın gelir" der. Yarın mı? Ben şu anda kargo şirketinin genel müdürüne ulaşmaya çalışıyorum, sen yarından bahsediyorsun.

En sinir bozucuları tartışırken sakin kalanlardır. Sen sesini yükseltirsin, o "Seni anlıyorum" der. Beni anlama, biraz sinirlen! Kavga dediğin karşılıklı yapılır. Sen yangınsın, adam yangın tüpü gibi karşında duruyor. Beş dakika sonra kendi kendine kavga eden deli durumuna düşüyorsun.

Telefonlarının şarjı yüzde birken bile rahattırlar. Normal insan yüzde beşte vasiyet psikolojisine girer, bunlar video açar.

"Kapanırsa kapanır." Zaten bütün hayat felsefeleri bu cümledir.

Uçak gecikir: "Bekleriz." Yağmur yağar: "İyi oldu." Plan iptal olur: "Başka şey yaparız." Evlerine meteor düşse, "Bahçeye biraz masraf çıktı" diyecekler.

Belki de sırrı basittir:

Her şeye tepki vermek zorunda olmadıklarını öğrenmişlerdir. Biz markette yanlış kasayı seçtiğimiz için kaderimizi sorgularken onlar sakince bekler. Üstelik onların sırası daha yavaş ilerler.

Ama umurlarında değildir.

İşte insanı asıl sinirlendiren de budur.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

İNSANLAR, başkalarına anlatılan hikayeleri dinledikten sonra o hikayeyi kendi anıları olarak hatırlayabilir. Yani bir başkasının çocukluk anısını, kendi anın zannedebilirsin.

(Bir arkadaşınıza "Aslında senin doğum günü pastasını ben yedim" derseniz, 1 hafta sonra o bunu kendi anısı sanabilir!)

TESPİTLİ YORUM

@altogetherask ALMANCA'DA "Kolay gelsin"in karşılığı olmadığı için bütün iş arkadaşlarıma Türkçe "Kolay gelsin" demeyi öğrettim.

Entegrasyon tek taraflı olacak diye bir şey yok..

GÜLÜYORUM

@barisment BASITÇE Ankara'dan İzmir'e gelmesi gereken kargom İstanbul'a gitmiş, sonra oradan Artvin'e gitmiş ve kaybolmuş.

Kargo firması kargomun özgür iradesi varmış gibi anlatıyor, "Oradan sonra yola devam etmemiş" diyor, kendi tercih etmiş gibi...