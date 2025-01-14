HAVA DARP ETME:

Sinirliyken havayı yumruklayan ya da görünmez bir düşmanla kavga eden erkeklerin görüntüsü oldukça absürt olabilir. Çoğu kişi bunu yaparken farkında değildir, ama dışarıdan izleyenler için bu bir dövüş sanatı parodisine dönüşür.

EFSANEVİ "SEN BİLİRSİN" CÜMLESİ:

Öfkeli erkeklerin tartışma sırasında söyledikleri "Sen bilirsin" cümlesi, bir uzlaşma değil, açık bir savaş ilanıdır. İlginç olan, bu cümleyi söyledikten sonra kendilerinin bile ne istediğini bilmemesi.

SESSİZ SINIR PERFORMANSI:

Bazı öfkeli erkekler, sinirlenince konuşmayı bırakıp film gibi surat yapar. Bu, "sessiz sinir" denilen çok nadir bir türdür. Ama genelde dayanamazlar ve 30 saniye içinde bağırmaya geri dönerler. Bu yüzden "sessiz kalma" denemeleri uzun sürmez.

EŞYALARLA KAVGA:

Eşyalarla kavga eden erkeklerin durumu çok yaygındır. Örneğin:

"Bu musluk neden böyle akıyor!", "Bilgisayar niye dondu ya!", "Kettle niye ısınıyor bu kadar?!" gibi tuhaf sorular sorup, eşyaları suçlama eğilimindedirler.

YANLIŞ NUMARAYI ARAMA İHTİMALİ:

Sinirliyken aceleyle birini aramaya çalışan erkeklerin, yüzde 15'i yanlış numarayı arayıp sinirini tamamen yanlış bir kişiye yöneltir. O kişi genelde "Abi ne diyorsun ya?" diyerek telefonu kapatır.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI GİBİ TARTIŞMA:

Öfkeli erkekler tartışmayı genelde ilk yarı, devre arası ve ikinci yarı formatında yapar. İlk yarıda bağırılır, devre arasında "Tamam sakinim" denir, ikinci yarıda tekrar bağırmaya başlanır.

Uzatma dakikaları da sık yaşanır.

KÜFÜRLÜ KONUŞMA HIZI:

Sinirli bir erkeğin, normalde kullandığı kelime sayısı 2 katına çıkar, ama bu kelimelerin büyük kısmı genelde küfürlerden oluşur. İlginç olan, bu hızlı konuşma sırasında söylenenlerin bir kısmı mantık dışıdır: "Benim öfkem benim sorunum değil!"

SINIRLIYKEN CÖMERTLİK:

Öfkesini belli edemeyen erkekler, sinirliyken saçma derecede cömertleşebilir.

Örneğin: "Al şunu da rahatla!", "Herkese yemek ısmarlıyorum!" gibi çıkışlar yaparlar. Ama sinir geçtikten sonra "Niye yaptım ki ben bunu?" diye üzülürler.

KENDİ KENDİNE KONUŞMA SEANSI:

Sinirliyken kendi kendine konuşan erkeklerin söylediklerini birisi duysa, sanır ki bir Hollywood filmindeki kötü adam repliğini ezberliyorlar:

"Bu sondu. Artık böyle biri olmayacağım. Bekle gör!"

İSTİFA TEHDİTLERİ:

Sinirli erkeklerin iş ortamında en sık kullandıkları sözlerden biri:

"İstifa ediyorum!" Ancak çoğu bunu söylediği anda bile geri döneceğini bilir. Şaka gibi değil mi?

SİNİRDEN GÖZLÜK ÇIKARMA TİYATROSU:

Gözlük kullanan erkekler için sinirlenmek, aynı zamanda gözlük çıkarma ve takma tiyatrosuna dönüşür. Bir anda gözlük çıkarılır, vurucu bir cümle söylenir, sonra tekrar takılır. Dışarıdan izleyenler bu performansı Oscar'a layık görebilir.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Eyfel Kulesi'nin inşa edilme süreci de komik bir olayı içerir. 1889 Paris Dünya Fuarı için yapılacak olan bu kule, başlangıçta halk tarafından oldukça olumsuz karşılanmıştı.

Birçok insan kuleyi "çirkin" ve "gereksiz" bulmuş, dönemin sanatçılarının da eleştirileri vardı.

Bugün ise bu durum, kulenin simgesel değeri ve sevilen tasarımı göz önüne alındığında ironik bir komiklik yaratır.



TESPİTLİ YORUM

@RukenPhlvn Şu kötü günler bitse de eski kötü günlerimize geri dönsek...



ALKIŞLI YORUM

@bengsline Bugünün komik hikayesini anlatıyorum; taksiyle sınava gidiyorum abiye "Sınav var hızlı gidelim" demiştim.

Giderken bizim hocaların arabasını gördüm önümüzde, "Aa bizim hocalar da gidiyor" dedim. Abi de "Yeteri kadar çalışamadıysan arkadan vurabilirim" dedi.