"Sen mühendis değil misin? Şunu tamir etsene!" Alanı 'Elektrik mi, yazılım mı' fark etmez.

Çünkü dışarıdan bakınca mühendis=tamirci.

"Matematiği seviyor musun?" Tabii ki bayılıyorlar!

Çünkü herkes integral çözerken şiir yazar gibi hisseder.

"Bir makine mühendisisin, neden telefonum bozuk?" Mühendisler evrensel cihaz doktoru değildir, üzgünüz.

"Bir robot yapıp zengin olmayı düşündün mü hiç?" Hayır, hiç akıllarına gelmemişti! Teşekkürler ilham için.

"Kaç yıl okudun ki?

Yani zor bir şey mi?" Sadece birkaç ömür gibi hissettiren 4 yıl. Hatta bazen çok daha fazla.

"Şu Tesla'yı nasıl yapıyorlar?

Hemen anlatsana." Sanki iki cümlede anlatılabilecek bir şeymiş gibi!

"Hangi mühendislik daha kolay? Bilgisayar mı, inşaat mı?" Hiçbiri! Hepsi başka bir şekilde hayatından 10 yıl götürür.

"Bu çipi sen mi yapıyorsun?" Hayır, Elon Musk değilim, ama teşekkürler.

"Sen de mühendis misin? Peki, bilgisayarıma bakar mısın?" Hangi mühendislik alanında olduğu hiç fark etmez, yazılım destek hattı burası.

"Köprü mü yapıyorsunuz siz?" Evet, ama sadece lego olanlardan.

"Sen fizik falan biliyor musun?" Yok, biz her şeyi sihirle çözüyoruz.

"Peki şimdi ne iş yapıyorsun?

İş bulabildin mi?" Bu soruya klasik cevap:

"Mühendislik zaten iş bulmak için yapılır, evet buldum!"

"Tüm mühendisler zeki mi oluyor?" Tabii ki! Kahvemizi ters dökmeden içebiliriz.

"Mühendis olunca çok para kazanıyor musun?" Eğer bir kahve içip buna cevap verecek kadar zengin olsam...

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

19. Yüzyıl'da Londra'da şemsiyeler tanıtıldığında halk bu yeniliğe şüpheyle yaklaştı.

At arabası sürücüleri, şemsiyelerin işlerini ellerinden alacağı korkusuyla şemsiye kullananlara taş ve çamur atarak saldırdı.

Halk arasında şemsiyelerin "şeytani bir araç" olduğu ve kötü hava koşullarını artırdığına dair batıl inançlar yayıldı. Bazı insanlar sokakta şemsiye açtıkları için linç edilme tehlikesi yaşadı.

Ancak zamanla şemsiyeler, pratiklikleriyle önce aristokratlar, ardından orta sınıf tarafından kabul gördü.

Bugün sıradan bir araç olan şemsiye, bir zamanlar korku ve kaosa neden olmuştu!

GülüYorum

@terk_paint Eski kız arkadaşım 4 yıl boyunca her gittiğimiz yerde "Aşkım şunu alalım evlenince sana kek yaparım", "Aşkım şunu alalım sana evlenince pasta yaparım" diye diye çeyizi bana dizdirdi.

Ayrıldıktan 6 ay sonra evlendi.

Kızın çeyizini ellerimle dizdim...