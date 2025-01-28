Miyav Dili Uzmanlığı

Kedi severler, kedilerin miyavlama tonlarından ne demek istediklerini anlamaya çalışır. "Açım mı dedi yoksa sıkıldım mı?" gibi ciddi tartışmalar yapabilirler.

Kedilerle Sohbet

Kendi kedisiyle veya sokaktaki bir kediyle konuşurken "Eee bugün nasılsın bakalım?" gibi samimi diyaloglara girerler.

Kedilerden cevap beklemese de alınan bir "miyav" genelde tatmin edicidir.

Kedi Tüyü Modası

Üst baş kedi tüyü içinde dolaşmak, onlar için sıradan bir durumdur.

"Bunu temizlerim" değil, "Tüylerimle gurur duyuyorum" havasındadırlar.

Kedinin Uyku Pozisyonuna Göre Hareket Etmek

Kedileri koltukta uyuyorsa rahatsız etmemek için yere otururlar. Hatta kedinin üzerine uzanmış olduğu kumandayı almaktansa tüm akşam aynı kanalı izlemeyi tercih edebilirler.

Kedili İçeriklere Hayranlık

Sosyal medyada kedili bir içerik görünce gülmeden ve paylaşmadan duramazlar.

Hele komik bir kedi videosu, günlerini güzelleştirmek için yeterlidir.

Kediyi Patron Sanmak

Kedilerinin tüm evin hakimi olduğunu kabullenmişlerdir.

"Kedi izin vermediği için yatak değişmedi" gibi absürt bahaneleri normal kabul ederler.

Sokak Kedisi Dedektifliği

Sokaktaki tüm kedilerin isimlerini, alışkanlıklarını ve yemek yeme saatlerini bilirler. Hatta "Bu kedi geçen hafta somon seviyordu, bugün ton balığı istiyor" diye bilgi paylaşabilirler.

Kedinin Pozlarını Yakalamaya Çalışmak

Telefonlarında en az 1000 kedi fotoğrafı veya videosu bulunur. Çoğu birbirine benzese de her biri onlar için bir sanat eseridir.

Kediye Şiir ve Şarkı Yazmak

Kedilerine özel şarkılar besteler ve bunu gururla söylerler. Örneğin: "Benim tatlı pofuduk kedim, miyav miyav seni severim!"

Kediyi Anlamayanlara Küçük Şoklar Yaşatmak

"Kediler soğuk hayvanlar" diyen birine kedi sevgisini anlatmaya başlar ve anında uzun bir monologla o kişinin fikrini değiştirmeye çalışırlar.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

II. Dünya Savaşı sırasında Hitler, İngiltere'yi şaşırtmak için dev balonlardan oluşan sahte bir ordu yaratmayı önerdi. Bu balonlar uzaktan gerçek askerler gibi görünmek üzere tasarlanmıştı.

Ancak plan, rüzgarın balonları kontrolsüzce savurmasıyla başarısız oldu.

Balonlar hedefe ulaşmadan havada dağıldı ya da yere düştü. Bu olay, Hitler'in sıra dışı ama etkisiz stratejilerinden biri olarak tarihe geçti.



TESPİTLİ YORUM

@meselayanii0 Keşke dışarda görüp beğendiğimiz insanlara bildirim gitse.

Bi kullanıcı sizi favoriye ekledi diye...



GÜLÜ YORUM

@zyprexa0.

Otobüsteyim önümde iki sevgili oturuyo. bir tane kız adres sordu önümdeki çocuk da tarif etti bitirince sevgilisi döndü "çok 11 dedi bilen bilir bu, yardımseversin Fatihçiiim üç günlük kavganın ilk kurşunudur… Geçmiş olsun Fatih'çiiim...