- Çok Fazla Televizyon İzliyorsunuz Kendinizi saatlerce televizyona yapışık bulursanız, gücünüzü veriyor olabilirsiniz. Televizyon, tüketiciliği teşvik eden ve korku yaratan reklamlar ve şovlarla sizi manipüle edebilir.

Özgürleşmek ve tutkunuzu geri kazanmak için ekran sürenizi azaltın.

- Politikacılara Güveniyorsunuz Politikacıları desteklemek başkalarının sizin hayatınızın sorumluluğunu alması isteğini işaret ediyor olabilir. Gerçek özgürlük kendi kararlarınızın sorumluluğunu almaktan gelir, bu yüzden bunun yerine kendinize güvenmeyi hedefleyin.

- Alışverişin Sizi Mutlu Edeceğini Düşünüyorsunuz Yeni şeyler satın almanın bir boşluğu dolduracağına inanıyorsanız, gerçek mutluluğun maddi mülklerden değil, içeriden geldiğini düşünün. Deneyimlerde ve ilişkilerde tatmin bulmaya odaklanın.

- İşinizde Sıkışmış Hissediyorsunuz Faturaları ödemek için sevmediğiniz bir işte çalışıyorsanız, modern bir köle olabilirsiniz.

Özgürlüğünüzü geri kazanmak için tutkularınız ve değerlerinizle uyumlu bir iş aramayı düşünün.

- Yeme Alışkanlıklarınızı Önemsemiyorsunuz Sağlıksız yiyecekler tüketmek, gıda şirketlerine kölelik etmenin bir biçimi olabilir. Ne yediğinize dikkat edin ve sağlığınızı kontrol altına almak için besleyici seçenekler seçin.

- İlaçlara Güveniyorsunuz Altta yatan sorunları ele almadan rahatlamak için sık sık ilaçlara yönelmek sizi sıkışmış halde tutabilir. Bütünsel yaklaşımları keşfederek ve hapların ötesinde çözümler arayarak sağlığınızı savunun.

Özgürlüğe Kavuşmak İçin İpuçları:

- TV ve medya tüketimini sınırlayın.

- Seçimlerinizin sorumluluğunu alın.

- Gerçek mutluluğu içimizde ve samimi bağlarla ara.

- İnançlarınızı sorgulayın ve keşfedin.

- Anlamlı bir iş bulun.

- Beslenmenize öncelik verin.

- Sağlık sorunlarına bütünsel yaklaşın.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

2015 yılında Sanmay Ved adlı bir adam, Google Domains üzerinden Google.com alan adının boşa çıktığını fark etti ve 12 dolara satın aldı. Kısa bir süre sonra Google bu durumu fark etti ve domaini geri aldı. Ved, bu durumu Google'a bildirdi ve Google da ona hatayı fark ettiği için ödül olarak büyük miktarda para ödedi. Ved, ödülünü hayır kurumlarına bağışladı.



GÜLÜ YORUM

@Oziussen Boşanma davası vardı, müvekkilin annesi gelmiş.

Teyzeciğe dedim izleyin ama ses çıkarmadan oturun.

İçeri giriyoruz arkadan bir ses, kahpe?!



TESPİTLİ YORUM

@augur Erkek adam modadan anlamaz, annesinin aldıklarını sonra da karısının aldıklarını giyer onları da yanlış kombinler bi şey beceremez.



ALKIŞLI YORUM

Gelininin kendisine "Anne" demeyip, sürekli "Haydi çarşıya çıkalım" "Haydi kalkalım" "Haydi yemek hazır" diyerek seslenmelerinden dolayı, ismini "Heidi" olarak değiştirmek isteyen bir kayınvalide tanıyorum.