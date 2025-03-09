"Gözlerinden Vurdum!"

"O kadar iyi nişan alırım ki, avı tam gözlerinden vurdum!

Tüfek patladığında gözünden yaş bile gelmedi!" (Avcılar arasında en yaygın abartılardan biri, tek atışla mükemmel vuruş yapmak.)

"Ayıyı Kafa Atarak Bayılttım!"

"Tüfek tutukluk yaptı, elimde sopa bile yoktu. Ayı üstüme doğru koşarken refleksle kafa attım. O kadar sert vurdum ki ayı sersemleyip yere yığıldı!" (İnsan gücünü abartmanın en eğlenceli yollarından biri.)

"Yaralı Geyik Peşimden Geldi!"

"Bir geyiği hafifçe yaraladım, sonra onu takip etmeye başladım.

Ama bir şey inanılmazdı!

Geyik dönüp peşimden geldi ve bana minnettarlıkla baktı. Artık avlamaya kıyamadım!" (Avcıların "Hayvanlarla özel bağ kuruyorum" hikâyeleri efsanedir.)

"Tavşanı Kovalarken Uçurumdan Atladı, Ama..."

"Tavşanı köpekler kovalıyordu, tam uçurum kenarına geldi ve aşağı atladı. Ama bir şekilde aşağıda bir dala tutundu ve kaçmayı başardı!" (Bu hikâyeler bazen kurt, bazen geyik olarak değişir.)

"Sırtım Dönükken Vurdum!"

"Tüfeğimi omzumun üstünden ters çevirip ateş ettim.

Kurşun sekerek hayvanı tam alnından vurdu!" (İşte bir avcının en büyük yalanlarından biri!)

"Devasa Bir Balık Çektim Ama...!"

"Oltaya bir şey takıldı, çektikçe çekiyorum ama bir türlü gelmiyor!

Sonunda kocaman bir yayın balığı çıktı ama tam karaya çıkarırken misina koptu!" (Balıkçılar için klasik bir "kaçan büyük balık" hikâyesi.)

"Ördeği Havada Tuttum!"

"Öyle bir atış yaptım ki, vurduğum ördek tam önüme düşecekti ama ben havada yakaladım!" (Avcıların bazen süper kahraman gibi hareket ettiklerine inanmasını sağlayan bir efsane.)

"Kurşun Havada Büküldü!"

"O kadar mükemmel bir atış yaptım ki, kurşun ağaçtan sekerek hedefini buldu!" (Wanted filminde kurşun eğme sahnesini hatırlatıyor, değil mi?)

"Tüfeksiz Av!"

"Silahım bozuldu, bıçağım bile yanımda yoktu.

Ama o kadar iyi bir avcıyım ki, sadece taş atarak bir kekliği düşürdüm!" (Taşla kuş avlama hikâyeleri avcı sohbetlerinin vazgeçilmezi.)

"Benim Yakaladığım Domuzun Ağırlığı Tartıya Sığmadı!"

"Domuzu vurdum, arabaya yükleyip tarttırmaya götürdüm.

Ama kantar o kadar ağırlığı ölçemedi!

Hayatımda böyle büyük domuz görmedim!" (Avcılardan duyabileceğiniz en klasik ve abartılı yalanlardan biri.)



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Philip Arnold ve John Slack adındaki iki dolandırıcı, bir grup yatırımcıya Amerika'da gizli bir elmas madenleri olduğunu söyledi. Sırf insanları kandırmak için, farklı yerlerden aldıkları sahte elmasları toprağa gömüp sonra çıkarıyor gibi yaptılar.

Zenginler servetlerini yatırdı ama sonra işin tamamen yalan olduğu ortaya çıktı.



TESPİTLİ YORUM

@rukenalkn Bu erkekler niye hep bi gizemli konuşma peşinde adama nereye gidiyosun diyorum bi işim var diyo gittiği yerde bakkala ekmek almaya...



GÜLÜ YORUM

@DonataZa Eniştenizle ilk tanıştığımız dönemde köylü gibi ona "beni sonsuza kadar sevecek misin?" diye sormuştum.

"Söz vermiyim de elimden geleni yaparim demişti.

Sjdflksjhdflkjdsh borç istedik sanki. Neyse 7 yll oldu fena gitmiyor adi herif...