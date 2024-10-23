Alışveriş merkezleri ve mağazalar:

Alışveriş merkezleri ve mağazalar kadınları tavlamak için en iyi yerlerden bazılarıdır, çünkü orada kadınları tanımak kolaydır. Neden mi? Çünkü kadınlar etrafta alışveriş yapar.

Süpermarket:

Bakkala gitmek bir kez daha "kadınların alanına" müdahaledir çünkü kadınların erkeklerden çok daha iyi yemek pişirdiği düşünülüyor.

Öyleyse neden bundan faydalanmıyorsunuz?

Kadınlara belirli bir mutfak yaratmak istediğinizi ancak hangi malzemeleri kullanacağınızdan emin olmadığınızı söyleyin.

Kaldırım:

Yerel şehrinizin veya kasabanızın kaldırımları ve sokakları, beklenmedik oldukları için bayanlarla tanışmak için en iyi yerlerden bazılarıdır.

Kadınlar kulüplerde ve barlarda "oyun yüzlerini" takarlar, peki ya sokakta?

Genellikle bir yere gidiyorlardır.

Parklar:

Parklar, çok sayıda kadına ev sahipliği yaptıkları için bayanlarla tanışmak için en iyi yerler listemdedir.

Kadınlar orada koşar, yoga yapar veya sadece yürüyüşe çıkar. Aktivitelerine katılmak, iletişim kurmaya başlamanın kolay bir yoludur.

Galeri sanatı:

Sanatsal kadınlardan hoşlanıyorsanız, siz de sanatla ilgilenmelisiniz.

Ortak bir ilgiyi tartışmak kolay olduğu için, galeriler kadınlarla tanışmanız için en iyi ortamlardan biridir.

Müzeler:

Birçok müzede sanat koleksiyonları ve hevesli bir gözün görmesini bekleyen rafine kültürler vardır, bu yüzden orada kadın bulmanız muhtemeldir.

Burada sanat galerilerinde olduğu gibi aynı rutini takip edebilirsiniz.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Hollanda'da bir aile, evdeki kedilerinden biri agresif bir şekilde onlara saldırdı ve evden çıkmalarına engel oldu. Aile polisi arayıp yardım istedi. Polis eve geldiğinde kediyi yakalayıp sakinleştirdi.

Aile, kedileri tarafından "rehin" alındıkları için olayı büyük bir tuhaflıkla karşıladı ve bu olay günlerce komşuları tarafından konuşuldu.

TESPİTLİ YORUM

@sefaagumusss Flört ne mi demek?

"Seni seviyorum" dese "Ben de" dersin ama "Sevgilim var" derse "Hayırlı olsun" dersin...

GülüYorum

@cpkrnn Eşim beni mutlu etmek için elinden gelen her şeyi yaptığını söyledi. "Ne yapıyorsun mesela?" dedim, "Şakaların komik olmasa bile gülüyorum" diyor...

AlkışlıYorum

@mesut_bostan Sınavda gözetmenlik yapıyorum.

Arkadan bir öğrenci eliyle hesap isteme hareketi yapıyor.

Ek kağıt istiyormuş.