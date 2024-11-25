Kadınlar daha heyecanlıdır.

Heyecan diğer göbek adlarıdır. Bilmem nereli bilim adamlarının pardon bilim insanlarının yaptıkları araştırmalar sonucu ortaya çıkan gerçeklerdir. Şimdi işin makarasına bakıp beni cinsiyet ayrımcısı olarak nitelendirmeyin.

Oturun ve gülümsemeye çalışın.

Kadınlar erkeklere göre renkleri daha iyi seçer.

Tabii ebegümeci veya fuşya rengi diye bir renk bilmez erkekler. Fuşya için erkeklerin bazıları pembe bazıları kırmızı der geçer.

Kadınların burunları kokuya karşı daha hassastır.

Oooo kötü şeylerin kokusunu erkekten önce almayı iyi bilirler.

Kadınlar erkeklere göre daha bakımlıdır.

Kesinlikle çünkü kendi aralarındaki yarış onları bu konuda başarılı kılar. Yani demek istediğim kadınlar erkekler için değil kadınlar arasındaki savaş için daha bakımlıdırlar. Söz meclisten dışarı....

Kadınlar erkeklere nazaran tek sefer de daha çok iş yapabilir.

Kesinlikle mesela temizlik yaparken aynı zamanda kocasının kafasını yiyebilirler.

"Ya onca işi ben tek mi yapıcam.

Uzanmışsın insan bir yardım edeyim der." Ama kesinlikle bu konuda haklılar. Erkekler biraz hanımlarınıza yardımcı olun lütfen.

Kadınlar temizliğe daha çok önem verir.

Bu konuda en güzel örnek metrobüs. Ter kokan kadın sayısı erkeklere nazaran daha azdır.

Kadınlar ağrıya karşı daha duyarlıdır.

Eee yani doğum sancısı yaşasın da erkekler bir göreyim. Ama bu başlık biraz gülümsetiyor beni. Gece başı ağrıyan kadınların kocaları okumasın bu maddeyi.

Kadınlar erkekler kadar komik değildir.

Yaaani dişi bir Cem Yılmaz çıkmadı henüz. Ama kavga ederken erkekler için kadınlar komik olabiliyor.

Kadınlar erkeklere göre daha çok konuşur.

Eee haliyle. Kadın milleti günde 30 bin ve üzeri konuşurken erkek milleti 7 bin de kalıyor. Gerçi bu benim için geçirli değil.

Kadınlar araç kullanmada erkekler kadar iyi değildir.

Valla araştırmalara göre en az kaza yapan kadınlarmış. Yaaa ne oldu erkekler şaşırdınız mı? Ama başka bir şey söyleyeyim. En çok kaza yaptıran da kadınlarmış.

Kadınlar daha duygusaldır.

Kesinlikle bunu tartışamayız bile. Dizi seyredip hüngür hüngür ağlayan bir erkek gördünüz mü? Görmüşsünüzdür ama kadın daha fazla. Ha bir de Cem Yılmaz'ın dediği gibi tamam duygusal olayı da var.

Kadınlar daha heyecanlıdır.

Heyecan diğer göbek adlarıdır.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

ABD'nin Vermont eyaletindeki Fair Haven köyü, 2009 yılında Lincoln isimli bir keçiyi belediye başkanı olarak seçti.

Lincoln, sembolik olarak seçilmiş bir liderdi ve bu seçimde halk eğlenceli bir şekilde yer aldı.

Seçim kampanyası ve sonuçları oldukça popüler hale geldi ve Lincoln, köydeki etkinliklerde sıkça yer aldı.

Bu durum, yerel halkın farklı bir şekilde toplulukları için lider seçmeleriyle ilgili dikkat çekici ve eğlenceli bir örnek olarak tarihe geçti...



GÜLÜ YORUM

@mapreciousss Anneannemi aradım, "Sözlüm var dua eder misin?" diye.

"Allah tamamına erdirsin yavrum" diyor...



TESPİTLİ YORUM

@Senyormaxim Bugün derste hoca bir kitaptan alıntı yaptı, sonra da kimden alıntı yaptığına bakmak için notlarını açtı, "Kendimden yapmışım" dedi.

Bunun bir üst seviyesi zaten "Bu yakışıklı da kim aa benmişim" konseptiyle yapıldı hocam bilginiz olsun.