Bilmem nereli bilim adamlarının pardon bilim insanlarının yaptıkları araştırmalar sonucu ortaya çıkan gerçeklerdir. Şimdi işin makarasına bakıp beni cinsiyet ayrımcısı olarak nitelendirmeyin.

Oturun ve gülümsemeye çalışın.

Kadınlar erkeklere göre renkleri daha iyi seçer.

Tabi ebegümeci veya fuşya rengi diye bir renk bilmez erkekler. Fuşya için erkeklerin bazıları pembe bazıları kırmızı der geçer.

Kadınların burunları kokuya karşı daha hassastır.

Oooo kötü şeylerin kokusunu erkekten önce almayı iyi bilirler.

Kadınlar erkeklere göre daha bakımlıdır.

Kesinlikle çünkü kendi aralarındaki yarış onları bu konuda başarılı kılar. Yani demek istediğim kadınlar erkekler için değil kadınlar arasındaki savaş için daha bakımlıdırlar.

Söz meclisten dışarı....

Kadınlar erkeklere nazaran tek sefer de daha çok iş yapabilir.

Kesinlikle mesela temizlik yaparken aynı zamanda kocasının kafasını yiyebilirler.

"Ya onca işi ben tek mi yapacam. Uzanmışsın insan bir yardım edeyim der." Ama kesinlikle bu konuda haklılar.

Erkekler biraz hanımlarınıza yardımcı olun lütfen.

Kadınlar temizliğe daha çok önem verir.

Bu konuda en güzel örnek metrobüs. Ter kokan kadın sayısı erkeklere nazaran daha azdır.

Kadınlar ağrıya karşı daha duyarlıdır.

Eee yani doğum sancısı yaşasında erkekler bir göreyim. Ama bu başlık biraz gülümsetiyor beni. Gece başı ağrıyan kadınların kocaları okumasın bu maddeyi.

Kadınlar erkekler kadar komik değildir.

Yaaani dişi bir Cem Yılmaz çıkmadı henüz. Ama kavga ederken erkekler için kadınlar komik olabiliyor.

Kadınlar erkeklere göre daha çok konuşur.

Eee haliyle. Kadın milleti günde 30 bin ve üzeri konuşurken erkek milleti 7 bin de kalıyor. Gerçi bu benim için geçirli değil.

Kadınlar araç kullanmada erkekler kadar iyi değildir.

Valla araştırmalara göre en az kaza yapan kadınlarmış. Yaaa ne oldu erkekler şaşırdınız mı. Ama başka bir şey söyleyeyim. En çok kaza yaptıran da kadınlarmış.

Kadınlar daha duygusaldır.

Kesinlikle bunu tartışamayız bile. Dizi seyredip hüngür hüngür ağlayan bir erkek gördünüz mü? Görmüşsünüzdür ama kadın daha fazla. Ha bir de Cem Yılmaz'ın dediği gibi tamam duygusal olayı da var.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

2016'da Kenya ve Etiyopya sınırında bir keçi, yanlışlıkla sınırı geçerek iki ülke arasında diplomatik bir gerilime neden oldu.

Etiyopya'daki yetkililer keçiyi geri vermeyi reddedince olay büyüdü.

Sonunda iki ülkenin liderleri, sorunu çözmek için resmi bir toplantı düzenledi.

Keçi, müzakere sonunda sahibine iade edildi ve bir kahraman gibi karşılandı.



GÜLÜ YORUM

@merkurmerkuri Antepli bir aileye gelin olmak. Evdeki kuş bile benden daha iyi yemek yapıyor, herkes becerikli yemekler çeşit çeşit..

Sen de insanlara hazır yufkadan sigara böreği yapıyorsun 'yağsız.'



TESPİTLİ YORUM

@tugayaqtugay Ben kreşe geri dönmek istiyorum uyuduğum için puan alıyordum bundan daha kaliteli bi ortam olabilir mi ya...



ALKIŞLI YORUM

@cannmyx İkea'dayım yan taraftan "aşkım sen bilirsin" sesi geldi.

İşte dedim işte zeki bir erkek...