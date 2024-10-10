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Anasayfa Yazarlar Günlük anlarda aşkın güzelliği
Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tarihi 10 Ekim 2024

Günlük anlarda aşkın güzelliği

AŞK; rahatlarken birbirinizin kulaklarını pamuklu çubuklarla temizlemektir, ne rahatlatıcı bir deneyimdir!
AŞK; erkeğin kadına kıyafet seçmesinde yardımcı olması, kadının da erkeğin kravatını düzeltmesine yardım etmesidir.
AŞK; birlikte alışverişe çıkmak, arkadaşları selamlamak, markette kasiyerle sohbet etmektir.
AŞK; ailenizle birlikte yemek yemenin tadını çıkarabilmeniz için birbirinizi beklemektir.
SEVGİ; bebeği şakacı bir şekilde gıdıklamaktır.
AŞK; yastık savaşı yapmak, spor müsabakası izlerken neşeyle yarışmak ve tatlı dille birbirini kızdırmaktır.
AŞK; ortaklaşa bulmaca çözmek veya kapalı alanda masa oyunları oynamaktır.
AŞK; onun gözünü tahriş eden bir kirpiği nazikçe silmesi, kadının ise gömleğindeki lekeyi silmesidir.
AŞK; eski fotoğrafları birlikte anmaktır.
AŞK; komik, neşeli veya tatlı mesajlar, makaleler ve videolar alışverişinde bulunmaktır.
AŞK; evde sadece ikiniz varken ona yavaş bir dans teklif etmektir.
AŞK; birlikte yürüyüşe çıkmak, koşmak veya bisiklete binmektir.
AŞK; çift olarak birbirinin anne ve babasını ziyaret etmektir.
AŞK; ister araba kullanırken, ister evde dinlenirken, birlikte güzel müzik dinlemektir.
SEVGİ; çocuklarınızın anlattığı komik hikayeleri dinlemek veya anlamlı sohbetler paylaşmak, harika anılar yaratmaktır. Onlarla oyun oynamaktır.
AŞK; uykuya dalmak üzere olan birinin, diğerinin üstüne battaniye örtmesidir.
AŞK; eşinizin en iyi arkadaşınız olmasıdır.
Bazıları gösteriş ve lüksle etkilemeye çalışırken, gerçek aşk, birbirine güvenen ve değer veren partnerler arasında paylaşılan basit, günlük mucizelerde, harikalarda ve anlarda bulunur.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
1950'lerde, Sovyetler Birliği'nde bir fabrika işçisi, "deneysel bir uçuş" için gönüllü olmayı kabul etti.
Ancak deneyin bir uzay uçuşu olduğunu öğrendiğinde, kendini uzayda buldu! Adam, ilk başta uzaya gitmek istemediğini belirtti, ancak bu deneysel uçuş onun tarihe geçen ilk gizli astronotlardan biri olmasına neden oldu.

TESPİTLİ YORUM
@cigbem Bir saatte yapılacak işi 20 dk.'da yaparsan, kalan 40 dk.'da yeni iş kitlerler. Bu sistemde pratik ve becerikli olmak sömürülme sebebidir. Akıllı olan işini göstere göstere, sündüre sündüre yapar.

AlkışlıYorum
"Ben bu soruyu çözemem" dedi. "Çözersin tabii, sen zeki bir öğrencisin, yapabilirsin" dedim.
"Hocam maalesef gazla çalışmıyorum" dedi.

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