Kızgın veya üzgün Erkekler ve kadınlar yalnızca farklı düşünmekle kalmaz, aynı zamanda farklı hissederler. Geleneksel olarak, erkeklere duygularını başkalarından ve hatta kendilerinden gizlemeleri öğretilmiştir.

Bu, erkeklerin bazen öfkelendiklerinde veya duyguları incindiğinde geri çekilmelerinin nedenlerinden biridir.

Çok yoğun bir hayatı var İş, aile, arkadaşlar ve hobiler arasında hayat bazı insanlar için aşırı yoğun olabilir.

Eğer bir erkek bir kadını görmezden geliyorsa, bunun nedeni hayatının çok kalabalık olması ve bir ilişkiye zaman ayıramaması olabilir.

Duyguları karşılıklı değil Bir erkek için bir kadına aynı şekilde hissetmediği halde ondan hoşlandığını söylemekten daha kötü bir şey yoktur. Bu durum onun egosunu söndürebilir ve değerli bir arkadaşlığı kaybetmesine neden olabilir.

İnisiyatif eksikliği var veya baskı altında yaşama alışkanlığı var Bu çoğunlukla erkeğin ailesinde gözlemlediği ilişki modelinin türüne bağlıdır.

Belki de annenin tek başına karar verici olduğu, kadınların liderlik ettiği bir ilişkide büyüdünüz.

Yani bu adamın yetişkin hayatında da bilinçaltında benzer bir senaryoyu beklemesi çok muhtemel.

Bir sır saklıyor Sır saklayan bir erkek, kazara hatalardan kaçınmak için bir kadını görmezden gelebilir.

Evli olduğu gibi büyük bir şeyi saklıyor olabilir veya arkadaşlarınızı rahatsız edici bulduğu gibi küçük bir şey de olabilir.

Güzel ve zeki bir kızla her şeyi mahvetme korkusu Her ne kadar pembe dizi gibi görünse de, çoğu zaman bir erkeğin güzel bir kıza yeteri kadar para ödeyemediği görülür.

Ona olan aşkından ölüyor ama ona yaklaşmaya utanıyor.

Belki de sadece o böyle görüyordur ve başka birinin algısına göre mükemmel bir çift olurlardı.

Ciddi bir şeye hazır değilsin Bir erkek bir kadına aşık olabilir ve bu onun planlarında yoktur.

Onu ilginç ve eğlenceli buluyor ve bu yüzden ona tek gecelik ilişki gibi davranmıyor.

Ama aynı zamanda daha ileriye gitmeye ve daha derin bir bağ geliştirmeye hazır değil.

Belki kafanızda ideal bir plan vardır.

Bir dereceyi bitirin, bir ev satın alın ve ancak ondan sonra ciddi bir ilişkiye başlayın.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

İngiltere'de bir market zinciri, "bir alana bir bedava" kampanyasını yanlışlıkla "ücretsiz alışveriş günü" olarak ilan etti. Müşteriler bunu gerçek sanarak marketi adeta istila etti ve market rafları tamamen boşaldı!

Şirket özür dileyip durumu düzeltmeye çalıştı, ancak bu olay sosyal medyada uzun süre konuşuldu.



TESPİTLİ YORUM

@avmelihdemirer Erkek adam karısından korkar olayı doğruymuş. Yani sevgili/nişanlı iken böyle bir durum yoktu evlendikten sonra hanım kızınca soğuk bir ürperti geliyor. Hayır 50 kilo bir şey nasıl bu kadar korkutuyor (55 ama 50 yazdım dövmesin diye)...



GÜLÜ YORUM

@caglauren Sevgili eşim köpeğin şampuanını bizim sanıp onunla banyo yapmış.

Var ya aklımdan geçmedi değil.

"Acaba saklasam mı?" diye düşündüm.

Sonra "Yok canım, erkek diye de o kadar yüklenmemeliyim, ayıp" dedim.

Başıma ne geliyorsa bu sağduyumdan geliyor...