İNSANLAR bir hata yaptıktan sonra sizi daha çok sevmeye başlar. Buna "Pratfall Etkisi" denir. Önemli olan nokta, küçük hatalarınızın sizi daha gerçek ve sevimli göstermesidir. Örneğin, bir buluşmada kahvenizi dökerseniz, bu buluşmanızdaki kişinin sizi daha çok sevmesine neden olabilir çünkü bu sizin mükemmel olmadığınızı gösterir ve bu da sevimli olabilir.

ÜÇGEN BAKIŞ, BİRİYLE

İLGİLENDİĞİNİZDE

GÖZLERİNİZİN HAREKET

ETME ŞEKLİYLE İLGİLİDİR.

Önce bir göze, sonra diğerine ve sonra da ağzına bakarsınız.

Eğer buluştuğunuz kişi bunu yapıyorsa, muhtemelen sizden hoşlandığının iyi bir işaretidir.

HALO ETKİSİ: Birisi hakkında hissettiklerimizin, genel olarak ne kadar çekici veya sevimli olduğunu düşündüğümüzden etkilenme eğilimidir. Örneğin, birinin güzel olduğunu düşünüyorsanız, aynı zamanda daha iyi, daha komik ve daha akıllı olduğunu da düşünebilirsiniz.

BAĞLANMA STİLLERİ,

Romantik ilişkilerde üç ana bağlanma stili vardır: güvenli, kaygılı ve kaçınmacı. Sizin ve eşinizin bağlanma stillerini bilmek, ilişkinizin nasıl işlediğini anlamanıza yardımcı olabilir.

Örneğin, kaygılı kişiler eşlerinin ne kadar bağlı olduğu konusunda endişelenme eğilimindeyken, kaçınmacı kişiler daha fazla özgürlük ister.

OPTİMUM AYRIMCILIK

TEORİSİ, insanların öne çıkmak ve uyum sağlamak arasında bir denge bulduklarında kendilerini en rahat hissettiklerini söyler. Bir ilişki genellikle insanların bu dengeyi korumasına yardımcı olur ve bu da onları mutlu eder.

Klişe gibi gelebilir ama araştırmalar nazik olmanın önemli olduğu fikrini destekliyor.

Gerçek nezaket, insanların sizinle çıkmak istemesini sağlayan şeylerden biridir. Bu, zor zamanlar geçirdiklerinde nazik olmak veya günlerini daha iyi hale getirmek için elinizden geleni yapmak anlamına gelebilir.

KOKU GÜCÜ:

İnsanlar bağışıklık sistemleri kendilerinden farklı olan insanların kokularına çekilirler.

Bu kendi başınıza fark edebileceğiniz bir şey değildir, ancak biyolojimizin çekiciliği nasıl etkilediğine dair büyüleyici bir örnektir.

ROMEO VE JULIET

ETKİSİ: Ebeveynler bir çiftin ilişkisine dahil olduğunda, ilişki daha da güçlenir. Adını, aileleri buna çok karşı olmasına rağmen aşık olan ünlü Shakespeare çiftinden almıştır.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

2015'te Japonya'da bir otelde, açık büfe yemek servisi yapılıyordu. Bir kadın, büfenin "Her şeyi yiyebileceği" ifadesini yanlış anladı.

Gerçekten tüm yemekleri tek başına yemeye çalıştı. Görevliler onu uyarınca kadın, "Ama hepsi için para ödedim" diye itiraz etti. Bu olay otelde çalışanlar arasında uzun süre konuşulan bir anı olarak kaldı.

GülüYorum

@yigittab Bir süredir ailemi görmüyordum, 'Sürpriz yapayım' dedim. Beni görünce şok oldular.

Biz de 'Neye bakıyorduk tam inanamazsın' dedi. Annem, sanıyorum ki çocukluk fotoğrafları falan. Salona bir girdim, Youtube'da açık olan videonun adı "yıllar sonra sahipleriyle buluşan VEFALI HAYVANLAR..."

TESPİTLİ YORUM

@muharrirbey_ Köyün anlayamadığım özelliklerinden biri misafirlik. Misafir de denmez zaten ona. Zil yok, ses yok, hafif adımlar, bir anda içeride.

TV izliyorsun, kafayı bir çeviriyorsun, Rukiye teyze oturuyor.

Ne ara geldin de kuruldun yani?