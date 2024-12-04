'Bekarlık sultanlıktır' diyenlere kulak asmayın:

Gençler arasında evlilik fikri son zamanlarda saçmalık olarak görülebilir. Ancak, evliliğin hayatınız için çeşitli avantajları var.

Evlilik ahlaki değerlerinizin yükselmesini sağlar:

Bir aile kurmanın verdiği farkındalık ve bekar hayatında yaşanan bazı hareketlere son vermek sizi daha etik sahibi bir insan yapar.

Daha sağlıklı bir düşünceye sahip olursunuz:

Yaptığınız işler mantığınızı kullanmak zorunda olduğunuzdan ve ailenizi de düşünmeniz gerektiğinden daha sağlıklı bir düşünce yapınız olur.

Anne ve baba olma mutluluğunu yaşama şansınız olur:

Bunun yaşanabilecek en güzel duygu olduğu söylenir.

Daha çok para kazanırsınız:

Herkes bekar insanların harcamasının daha az olduğundan çok paraya sahip olacağını düşünür.

Ancak, evli insanlar aldıkları sorumlulukla daha çok çalışırlar ve terfi alma ihtimalleri yükselir.

Tek başınıza ölmezsiniz:

Evli bir insansanız yalnız kalmanız olanaksız. Sevdikleriniz hep yanınızda olur.

Daha sağlıklı beslenirsiniz:

Hele de güzel yemek yapan bir eşiniz varsa. Veyahut kendiniz iyi bir aşçıysanız.

Yanınızda sürekli sizi anlayan biri olur:

Evli bir insansanız sizi en yakın tanıyan kişi eşinizdir.

Yalnız kalmazsınız:

Yalnızlık kötü şey. Birbirini seven ve tamamlayan iki insan hayat yolunda en büyük destekçileri olurlar.

Genel olarak mutlu bir insan olursunuz:

Tabii, mutlu bir evlilik yaptıysanız. Akşam işten dönerken sıcak bir aile ortamına gireceğini bilmek insanı mutlu eder.

Sürekli duygusal desteğiniz olur:

En kötü durumlarınızda bile o kişi sizin yanınızdadır.

Kendinize güveniniz artar:

Alacağınız kararlarda sadece sizi değil kurduğunuz aileyi de etkileyeceğiniz için yere daha sağlam basar ve daha cesur kararlar alabilirsiniz.

Bencillik yapamazsınız:

Evlilik bencil hareket etmeyi önler. Her konuda daha doğru kararlar alırsınız.

Evli insanlar bekarlara göre daha az kanser riski taşır:

Düzenli ve sağlıklı bir hayat kanserin en önemli engelleyicilerindendir.

İşinizde daha çabuk yükselirsiniz:

Çünkü ailenize bakmak ve onları rahat yaşatmak için daha iyi kazanmanız gerekmektedir.

Bunun için de çokça uğraşırsınız.

Ömrünüz uzar:

Evlilik demek sağlıklı ve mutlu bir hayat demektir. Evli insanlar bekarlara göre daha uzun yaşar.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

İspanya'nın Alicante kentindeki bir adam, restoran hesaplarından kaçınmanın sıra dışı yolu nedeniyle kötü bir üne kavuştu.

Lüks yemeklerin tadını çıkardıktan sonra, kaçış stratejisi olarak kalp krizi numarası yapıyordu.

Bu numara, bir yıl içinde 20'den fazla kez gerçekleştirdikten sonra ona hapis cezası kazandırdı.

GülüYorum

@sadbutrettin Yeğenimle doktorculuk oynuyoruz.

Hevesli hevesli başladı oyuna geldi falan, öksürüyo yalandan hsdjjs.

'Randevunuz var mı?' dedim, 'Yok' diyor. 'Bakamıyoruz böyle' dedim, oyun bitti...

AlkışlıYorum

@denizyesiliii 2 ay önce İstanbul'a taşındığım için mahallede kuaför arayışına girdim. Sonunda genç bir kadın çalışanı olan kuaför buldum.

Sohbet arasında kıza buralarda oturduğumu, Fethiye'den taşındığımı, sevgilimle yaşadığımı söyledim. Kız sonra mahallede dedikodumu çıkarmış, KOCAYA

KAÇMIŞ diye...